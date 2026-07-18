Viral βίντεο: Οδηγός μηχανής κυκλοφορεί στο κέντρο της Αθήνας με τεράστιο φίδι τυλιγμένο στον λαιμό του
ΕΛΛΑΔΑ
Tiktok viral Βίντεο Οδηγός μηχανής Φίδι

Viral βίντεο: Οδηγός μηχανής κυκλοφορεί στο κέντρο της Αθήνας με τεράστιο φίδι τυλιγμένο στον λαιμό του

Το περιστατικό προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα social media

Viral βίντεο: Οδηγός μηχανής κυκλοφορεί στο κέντρο της Αθήνας με τεράστιο φίδι τυλιγμένο στον λαιμό του
38 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα πρωτοφανές περιστατικό καταγράφηκε σε δρόμο της Αθήνας, με έναν οδηγό μοτοσικλέτας να κυκλοφορεί φορώντας κανονικά το κράνος του, αλλά έχοντας περασμένο γύρω από τον λαιμό του ένα τεράστιο φίδι.

Το ασυνήθιστο θέαμα τράβηξε αμέσως τα βλέμματα των διερχόμενων οδηγών και μέσα σε λίγες ώρες, το σχετικό βίντεο άρχισε να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και δεκάδες σχόλια.

Στις εικόνες διακρίνεται ο αναβάτης να κινείται με τη μοτοσικλέτα του σαν να πρόκειται για κάτι απολύτως συνηθισμένο, ενώ το μεγάλο ερπετό παραμένει τυλιγμένο γύρω τον λαιμό του. 

Το περιστατικό προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα social media. Άλλοι αντιμετώπισαν την εικόνα με χιούμορ, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που εξέφρασαν προβληματισμό για το κατά πόσο μια τέτοια συμπεριφορά είναι ασφαλής τόσο για τον ίδιο τον αναβάτη όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Δείτε το απίστευτο βίντεο
@chris.k908

#fyp #fyy

♬ Exei Kameras I troxaia - marcianobeatzz
 Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό, ενώ το βίντεο συνεχίζει να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.
38 ΣΧΟΛΙΑ

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