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Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν τον Λορέντζο Καριέρε, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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Λορέντζο Καριέρε Κηδεία

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν τον Λορέντζο Καριέρε, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν τον Λορέντζο Καριέρε, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτογραφίες: Γουίλιαμ Φέιθφουλ
11 ΣΧΟΛΙΑ
Οικογένεια, φίλοι και συνεργάτες συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό το Σάββατο 18 Ιουλίου για να αποχαιρετίσουν τον Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος συστήθηκε στο κοινό μέσα από το τηλεοπτικό πρόγραμμα «Bar» του Mega στις αρχές του 2000.

Ο γιος της τραγουδίστριας Ματούλας και σύζυγος της Έλενας Κατραβά με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, όπως έγινε γνωστό,  σε ηλικία 51 ετών. Ο Λορέντζο Καριέρε αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή του μέχρι αυτή την ώρα.

Τα οικεία του πρόσωπα έδωσαν το παρών από νωρίς στην εκκλησία, κρατώντας στα χέρια τους λευκά τριαντάφυλλα, ενώ η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στις 11:30.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο




Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν τον Λορέντζο Καριέρε, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Έλενα Κατραβά
Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν τον Λορέντζο Καριέρε, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Έλενα Κατραβά και ο Γιάννης Κουτράκης
Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν τον Λορέντζο Καριέρε, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Έλενα Κατραβά
Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν τον Λορέντζο Καριέρε, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Έλενα Κατραβά και ο Γιάννης Κουτράκης
Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν τον Λορέντζο Καριέρε, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν τον Λορέντζο Καριέρε, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Έλενα Κατραβά και συγγενείς του Λορέντζο Καριέρε
Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν τον Λορέντζο Καριέρε, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η οικογένεια του Λορέντζο Καριέρε
Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν τον Λορέντζο Καριέρε, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Γιάννης Κουτράκης, κουμπάρος του Λορέντζο Καριέρε
Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν τον Λορέντζο Καριέρε, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τα μέλη του συγκροτήματος «Φίλοι για Πάντα» στο οποίο συμμετείχε ο Λορέντζο Καριέρε, Γιώργος και Νίκος Ελεύθερας
Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν τον Λορέντζο Καριέρε, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Γιάννης Αϊβάζης
Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν τον Λορέντζο Καριέρε, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Γιώργος Ελεύθερας και ο Γιάννης Αϊβάζης
Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν τον Λορέντζο Καριέρε, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος
Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν τον Λορέντζο Καριέρε, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Μάρκος Σεφερλής και η Έλενα Τσαβαλιά
Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν τον Λορέντζο Καριέρε, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο NiVo
Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν τον Λορέντζο Καριέρε, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Θανάσης Βισκαδουράκης
Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν τον Λορέντζο Καριέρε, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Αντώνης Νικοπολίδης
Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν τον Λορέντζο Καριέρε, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Ηρώ
Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν τον Λορέντζο Καριέρε, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Θέμης Γεωργαντάς
Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν τον Λορέντζο Καριέρε, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Κική Τσόλκα
Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν τον Λορέντζο Καριέρε, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν τον Λορέντζο Καριέρε, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν τον Λορέντζο Καριέρε, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Φωτογραφίες: Γουίλιαμ Φέιθφουλ
11 ΣΧΟΛΙΑ

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