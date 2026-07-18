Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν τον Λορέντζο Καριέρε, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν τον Λορέντζο Καριέρε, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό
Οικογένεια, φίλοι και συνεργάτες συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό το Σάββατο 18 Ιουλίου για να αποχαιρετίσουν τον Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος συστήθηκε στο κοινό μέσα από το τηλεοπτικό πρόγραμμα «Bar» του Mega στις αρχές του 2000.
Ο γιος της τραγουδίστριας Ματούλας και σύζυγος της Έλενας Κατραβά με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, όπως έγινε γνωστό, σε ηλικία 51 ετών. Ο Λορέντζο Καριέρε αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή του μέχρι αυτή την ώρα.
Τα οικεία του πρόσωπα έδωσαν το παρών από νωρίς στην εκκλησία, κρατώντας στα χέρια τους λευκά τριαντάφυλλα, ενώ η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στις 11:30.
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ο γιος της τραγουδίστριας Ματούλας και σύζυγος της Έλενας Κατραβά με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, όπως έγινε γνωστό, σε ηλικία 51 ετών. Ο Λορέντζο Καριέρε αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή του μέχρι αυτή την ώρα.
Τα οικεία του πρόσωπα έδωσαν το παρών από νωρίς στην εκκλησία, κρατώντας στα χέρια τους λευκά τριαντάφυλλα, ενώ η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στις 11:30.
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα