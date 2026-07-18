Απόκοσμες εικόνες: Χάθηκε ο ήλιος, μαύρος καπνός σκεπάζει τον ουρανό της Μόσχας μετά από ουκρανικές επιθέσεις με drones
Η ανάρτηση Ζελένσκι για το χτύπημα - Βίντεο δείχνουν τεράστιες στήλες καπνού να υψώνονται στον ουρανό, ενώ αναφορές κάνουν λόγο και για πλήγμα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν έναν ουρανό σχεδόν ολοκληρωτικά καλυμμένο από καπνό, με χρήστες να σχολιάζουν ότι «ο ήλιος δεν φαίνεται καν». Οι εικόνες έχουν γίνει viral, αποτυπώνοντας το μέγεθος των πυρκαγιών που ξέσπασαν μετά τις εκρήξεις.
The sun is not even visible: Moscow region in Russia was covered by thick black smoke after a strike on an oil refinery.— NEXTA (@nexta_tv) July 18, 2026
Apocalyptic footage. pic.twitter.com/AThjxg7cwP
Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος των ουκρανικών drones ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο logistics της Wildberries, του μεγαλύτερου ομίλου ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία, που βρίσκεται στην περιφέρεια της Μόσχας. Το συγκρότημα τυλίχθηκε στις φλόγες, με βίντεο να δείχνουν ολόκληρο το κτίριο να καίγεται και τεράστιες στήλες μαύρου καπνού να υψώνονται πάνω από την περιοχή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 8 εργαζόμενοι και τραυματίστηκαν 24.
Dziś rano ukraińskie drony szturmowe skutecznie zaatakowały drugie co do wielkości centrum realizacji zamówień rosyjskiego giganta e-commerce Wildberries, położone w okolicach Moskwy.— Monitor Konfliktów (@Monitor807) July 18, 2026
Na nagraniu widać obiekt całkowicie objęty płomieniami, nad którym unoszą się potężne kłęby… pic.twitter.com/EuIWvMS65c
🇺🇦🇷🇺 After hammering Russian ships in the Black Sea and torching Putin's oil depots and refineries, Ukrainian drones have now struck the second-largest warehouse of Russia's e-commerce giant, Wildberries.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 18, 2026
This isn't just about tanks and trenches anymore.
Ukraine is now going… pic.twitter.com/VnMZRtSaiY
Ο Ζελένσκι ανέλαβε ουσιαστικά την ευθύνηΛίγες ώρες αργότερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε στις επιθέσεις με ανάρτησή του, υποστηρίζοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν με επιτυχία στρατηγικούς στόχους βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια.
Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνταν από τη Ρωσία για την προμήθεια εξαρτημάτων που υπόκεινται σε διεθνείς κυρώσεις και προορίζονταν για την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και για εξοπλισμό πλοήγησης. Ο Ζελένσκι έκανε επίσης λόγο για πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση, αλλά και για επιθέσεις ουκρανικών όπλων μέσης εμβέλειας εναντίον στόχων στη Θάλασσα του Αζόφ, στη Μαύρη Θάλασσα και στην κατεχόμενη Κριμαία.
Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος συνεχάρη τις Δυνάμεις Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, τις Ειδικές Δυνάμεις, τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας, την Υπηρεσία Ασφαλείας (SBU) και τη Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών, κάνοντας λόγο για «ακριβή και άριστα συντονισμένη εκτέλεση των επιχειρήσεων».
Today, our long-range sanctions worked across three areas on Russian territory, as well as on our temporarily occupied land and at sea. In particular, in response to Russian strikes on our civilian infrastructure and on our cities and communities, two major logistics facilities… pic.twitter.com/oK87chn24u— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 18, 2026
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