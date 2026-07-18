Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ η Δούρου με 7 από τις 8 ψήφους
Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ η Δούρου με 7 από τις 8 ψήφους
Από την Κεντρική Επιτροπή αναμένεται να αναδειχθούν τα νέα κομματικά όργανα και η εκλογική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ
Με το θερμό χειροκρότημα και τις ευχές «Καλή δύναμη, Ρένα» υποδέχθηκαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία τη Ρένα Δούρου κατά την άφιξή της στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, λίγη ώρα μετά την εκλογή της στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
Η κυρία Δούρου εισήλθε στην αίθουσα της συνεδρίασης μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας στη Βουλή, όπου εξελέγη νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με επτά ψήφους σε σύνολο οκτώ βουλευτών, αναλαμβάνοντας την ηγεσία της συρρικνωμένης πλέον κοινοβουλευτικής δύναμης του κόμματος.
Το ενδιαφέρον πλέον μεταφέρεται στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου αναμένεται να αναδειχθούν τα νέα κομματικά όργανα και η εκλογική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια διαδικασία που θεωρείται κρίσιμη για τις εσωκομματικές ισορροπίες μετά τις μαζικές αποχωρήσεις των τελευταίων ημερών.
Στο επίκεντρο των διεργασιών βρίσκεται και ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος απέσυρε την υποψηφιότητά του για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ψήφισε κανονικά στη διαδικασία της Βουλής, χωρίς να προβεί σε δηλώσεις, περιοριζόμενος να πει στους δημοσιογράφους: «Θα τα πούμε στην Κεντρική Επιτροπή». Οι παρεμβάσεις και οι συσχετισμοί που θα διαμορφωθούν στη σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την επόμενη ημέρα του κόμματος.
Νωρίτερα και λίγο μετά την εκλογή της, η Ρένα Δούρου δήλωσε:
«Είναι μια πραγματικά πολύ δύσκολη περίοδος για τον ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του, τους αγωνιστές και τις αγωνίστριές του. Ο μεγάλος Κρητικός συγγραφέας είναι πιο επίκαιρος από ποτέ: "Να αγαπάς την ευθύνη". Αγαπώ την ευθύνη. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη που είναι μεγαλύτερη απέναντι στην κοινωνία και απέναντι στις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε. Με σοβαρότητα, με συντροφικότητα, συλλογικότητα και σκληρή δουλειά ξεκινάμε την αναδιάταξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ώστε να οδηγηθούμε άμεσα στην αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς και καμία δεν περισσεύει από τον αγώνα που θα δώσει το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς της πατρίδας μας», δήλωσε η κυρία Δούρου μετά την εκλογή της.
Για όσους έχουν απομακρυνθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ από το 2023, η ίδια πρόσθεσε:
«Θεωρώ ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στο κάλεσμα ανδρών και γυναικών που, τα τελευταία τρία χρόνια, θεώρησαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν το σπίτι τους».
Η κυρία Δούρου εισήλθε στην αίθουσα της συνεδρίασης μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας στη Βουλή, όπου εξελέγη νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με επτά ψήφους σε σύνολο οκτώ βουλευτών, αναλαμβάνοντας την ηγεσία της συρρικνωμένης πλέον κοινοβουλευτικής δύναμης του κόμματος.
Το ενδιαφέρον πλέον μεταφέρεται στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου αναμένεται να αναδειχθούν τα νέα κομματικά όργανα και η εκλογική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια διαδικασία που θεωρείται κρίσιμη για τις εσωκομματικές ισορροπίες μετά τις μαζικές αποχωρήσεις των τελευταίων ημερών.
Στο επίκεντρο των διεργασιών βρίσκεται και ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος απέσυρε την υποψηφιότητά του για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ψήφισε κανονικά στη διαδικασία της Βουλής, χωρίς να προβεί σε δηλώσεις, περιοριζόμενος να πει στους δημοσιογράφους: «Θα τα πούμε στην Κεντρική Επιτροπή». Οι παρεμβάσεις και οι συσχετισμοί που θα διαμορφωθούν στη σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την επόμενη ημέρα του κόμματος.
Νωρίτερα και λίγο μετά την εκλογή της, η Ρένα Δούρου δήλωσε:
«Είναι μια πραγματικά πολύ δύσκολη περίοδος για τον ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του, τους αγωνιστές και τις αγωνίστριές του. Ο μεγάλος Κρητικός συγγραφέας είναι πιο επίκαιρος από ποτέ: "Να αγαπάς την ευθύνη". Αγαπώ την ευθύνη. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη που είναι μεγαλύτερη απέναντι στην κοινωνία και απέναντι στις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε. Με σοβαρότητα, με συντροφικότητα, συλλογικότητα και σκληρή δουλειά ξεκινάμε την αναδιάταξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ώστε να οδηγηθούμε άμεσα στην αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς και καμία δεν περισσεύει από τον αγώνα που θα δώσει το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς της πατρίδας μας», δήλωσε η κυρία Δούρου μετά την εκλογή της.
Για όσους έχουν απομακρυνθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ από το 2023, η ίδια πρόσθεσε:
«Θεωρώ ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στο κάλεσμα ανδρών και γυναικών που, τα τελευταία τρία χρόνια, θεώρησαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν το σπίτι τους».
Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Δούρου ήταν η μοναδική υποψήφια μετά την απόσυρση από την κούρσα του βουλευτή Χανίων, Παύλου Πολάκη.
Στις κάλπες προσήλθαν το πρωί του Σαββάτου οι Γιάννης Αμανατίδης, Νίκος Παππάς, Χρήστος Γιαννούλης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Έλενα Ακρίτα, Βασίλης Παπαηλιού, καθώς και η ίδια η Ρένα Δούρου.
Εξερχόμενος από την αίθουσα, ο Νίκος Παππάς δήλωσε: «Ψήφισα Δούρου, πρωταγωνιστικός ο ρόλος του Πολάκη».
Ο Παύλος Πολάκης προσήλθε επίσης και άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα, χωρίς να κάνει κάποια δήλωση, αρκούμενος να πει στους δημοσιογράφους: «Θα τα πούμε στην Κεντρική Επιτροπή».
Παρότι τύποις το εκλεκτορικό σώμα αποτελείται από 12 βουλευτές, στον απόηχο των μαζικών αποχωρήσεων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τα τελευταία 3 εικοσιτετράωρα, εντούτοις η τελική εικόνα συντίθεται από μια Κοινοβουλευτική Ομάδα 8 μόλις βουλευτών, αφήνοντας πίσω την ισχυρή δύναμη του κόμματος στα βουλευτικά έδρα.
Συγκεκριμένα την νέα Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ απαρτίζουν οι:
Ρένα Δούρου
Παύλος Πολάκης
Νίκος Παππάς
Θεόφιλος Ξανθόπουλος
Χρήστος Γιαννούλης
Γιώργος Παπαηλιού
Γιάννης Αμανατίδης,
αλλά και ο πρώην Πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, που αναμένει, κατά πληροφορίες, την έκβαση της σημερινής Κεντρικής Επιτροπής για να λάβει τις αποφάσεις του, αλλά και η βουλευτής, Νίνα Κασιμάτη που κρατά κλειστά τα χαρτιά της.
Η τελευταία αποστροφή της κυρίας Δούρου, όμως, έχει καταστεί ήδη αντικείμενο εσωκομματικού σχολιασμού, καθώς το παράθυρο που άνοιξε με τη χρήση του διαζευκτικού “είτε”, δεν απηχεί την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του περασμένου Σαββάτου, που αποφάσισε την αυτόνομη εκλογική κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στις εθνικές εκλογές. Την ίδια ώρα, η παραπάνω αποστροφή δικαιώνει εν μέρει τη γραμμή του παραιτηθέντα Προέδρου, Σωκράτη Φάμελλου, ενώ τείνει χείρα φιλίας προς τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ, αλλά και τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις.
Στο εσωκομματικό μέτωπο, ρυθμιστής παραμένει ο Νίκος Παππάς, ο οποίος οδεύει για τη θέση του Γραμματέα του κόμματος και προωθεί το μοντέλο της “συλλογικής ηγεσίας”, ενώ η Ρένα Δούρου προτάσσει το Καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και το ρόλο της Πολιτικής Γραμματείας ως “ηγετικής ομάδας” σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου, με την μάχη των νέων συσχετισμών στην Κεντρική Επιτροπή να δίνεται σήμερα.
Στις κάλπες προσήλθαν το πρωί του Σαββάτου οι Γιάννης Αμανατίδης, Νίκος Παππάς, Χρήστος Γιαννούλης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Έλενα Ακρίτα, Βασίλης Παπαηλιού, καθώς και η ίδια η Ρένα Δούρου.
Εξερχόμενος από την αίθουσα, ο Νίκος Παππάς δήλωσε: «Ψήφισα Δούρου, πρωταγωνιστικός ο ρόλος του Πολάκη».
Ο Παύλος Πολάκης προσήλθε επίσης και άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα, χωρίς να κάνει κάποια δήλωση, αρκούμενος να πει στους δημοσιογράφους: «Θα τα πούμε στην Κεντρική Επιτροπή».
Παρότι τύποις το εκλεκτορικό σώμα αποτελείται από 12 βουλευτές, στον απόηχο των μαζικών αποχωρήσεων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τα τελευταία 3 εικοσιτετράωρα, εντούτοις η τελική εικόνα συντίθεται από μια Κοινοβουλευτική Ομάδα 8 μόλις βουλευτών, αφήνοντας πίσω την ισχυρή δύναμη του κόμματος στα βουλευτικά έδρα.
Συγκεκριμένα την νέα Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ απαρτίζουν οι:
Ρένα Δούρου
Παύλος Πολάκης
Νίκος Παππάς
Θεόφιλος Ξανθόπουλος
Χρήστος Γιαννούλης
Γιώργος Παπαηλιού
Γιάννης Αμανατίδης,
αλλά και ο πρώην Πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, που αναμένει, κατά πληροφορίες, την έκβαση της σημερινής Κεντρικής Επιτροπής για να λάβει τις αποφάσεις του, αλλά και η βουλευτής, Νίνα Κασιμάτη που κρατά κλειστά τα χαρτιά της.
Θολή γραμμήΗ κυρία Δούρου απευθύνθηκε χθες μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, περιγράφοντας ότι “αποτελεί βαθιά μου πεποίθηση ότι η κατάσταση αυτή είναι αναστρέψιμη” για να καταλήξει πως “Η ανάταξη του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, η αναδιάταξη των δυνάμεών του ενόψει της συμμετοχής του στις επερχόμενες εκλογές, είτε με ένα ενωτικό, προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα, είναι μονόδρομος και πρέπει να ξεκινήσει από την ΚΟ”.
Η τελευταία αποστροφή της κυρίας Δούρου, όμως, έχει καταστεί ήδη αντικείμενο εσωκομματικού σχολιασμού, καθώς το παράθυρο που άνοιξε με τη χρήση του διαζευκτικού “είτε”, δεν απηχεί την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του περασμένου Σαββάτου, που αποφάσισε την αυτόνομη εκλογική κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στις εθνικές εκλογές. Την ίδια ώρα, η παραπάνω αποστροφή δικαιώνει εν μέρει τη γραμμή του παραιτηθέντα Προέδρου, Σωκράτη Φάμελλου, ενώ τείνει χείρα φιλίας προς τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ, αλλά και τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις.
Μάχη συσχετισμώνΥπό αυτήν την έννοια, η κρίσιμη κάλπη δεν είναι αυτή της Βουλής, αλλά της Κεντρικής Επιτροπής και θα αναδείξει τα νέα κομματικά όργανα, αλλά και την εκλογική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, εκεί όπου αναμένεται ο Παύλος Πολάκης να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο. Εξάλλου, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ενέχει καθοδηγητικό ρόλο μεταξύ των Συνεδρίων του κόμματος, καθαιρώντας στο πρόσφατο παρελθόν τον Στέφανο Κασσελάκη, αλλά και ακυρώνοντας την απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου για την στήριξη της ΕΛΑΣ, δυναμική την οποία δεν αποκλείεται να καταγράψει και στο μέλλον.
Στο εσωκομματικό μέτωπο, ρυθμιστής παραμένει ο Νίκος Παππάς, ο οποίος οδεύει για τη θέση του Γραμματέα του κόμματος και προωθεί το μοντέλο της “συλλογικής ηγεσίας”, ενώ η Ρένα Δούρου προτάσσει το Καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και το ρόλο της Πολιτικής Γραμματείας ως “ηγετικής ομάδας” σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου, με την μάχη των νέων συσχετισμών στην Κεντρική Επιτροπή να δίνεται σήμερα.
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