Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ η Δούρου με 7 από τις 8 ψήφους

μετά την απόσυρση από την κούρσα του βουλευτή Χανίων,

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Ρένα Δούρου

Παύλος Πολάκης

Έλενα Ακρίτα

Γιάννης Αμανατίδης

Νίκος Παππάς

Χρήστος Γιαννούλης

Θολή γραμμή

Μάχη συσχετισμών

Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Δούρου ήταν η μοναδική υποψήφιαΣτις κάλπες προσήλθαν το πρωί του Σαββάτου οι Γιάννης Αμανατίδης, Νίκος Παππάς, Χρήστος Γιαννούλης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Έλενα Ακρίτα, Βασίλης Παπαηλιού, καθώς και η ίδια η Ρένα Δούρου.Εξερχόμενος από την αίθουσα, ο Νίκος Παππάς δήλωσε: «Ψήφισα Δούρου, πρωταγωνιστικός ο ρόλος του Πολάκη».Ο Παύλος Πολάκης προσήλθε επίσης και άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα, χωρίς να κάνει κάποια δήλωση, αρκούμενος να πει στους δημοσιογράφους: «Θα τα πούμε στην Κεντρική Επιτροπή».Παρότι τύποις το εκλεκτορικό σώμα αποτελείται από 12 βουλευτές, στον απόηχο των μαζικών αποχωρήσεων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τα τελευταία 3 εικοσιτετράωρα, εντούτοις η τελική εικόνα συντίθεται από μια Κοινοβουλευτική Ομάδα 8 μόλις βουλευτών, αφήνοντας πίσω την ισχυρή δύναμη του κόμματος στα βουλευτικά έδρα.Συγκεκριμένα την νέα Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ απαρτίζουν οι:αλλά και ο πρώην Πρόεδρος του κόμματος,, που αναμένει, κατά πληροφορίες, την έκβαση της σημερινής Κεντρικής Επιτροπής για να λάβει τις αποφάσεις του, αλλά και η βουλευτής,που κρατά κλειστά τα χαρτιά της.Η κυρία Δούρου απευθύνθηκε χθες μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, περιγράφοντας ότι “αποτελεί βαθιά μου πεποίθηση ότι η κατάσταση αυτή είναι αναστρέψιμη” για να καταλήξει πως “Η ανάταξη του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, η αναδιάταξη των δυνάμεών του ενόψει της συμμετοχής του στις επερχόμενες εκλογές, είτε με ένα ενωτικό, προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα, είναι μονόδρομος και πρέπει να ξεκινήσει από την ΚΟ”.Η τελευταία αποστροφή της κυρίας Δούρου, όμως, έχει καταστεί ήδη αντικείμενο εσωκομματικού σχολιασμού, καθώς το παράθυρο που άνοιξε με τη χρήση του διαζευκτικού “είτε”, δεν απηχεί την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του περασμένου Σαββάτου, που αποφάσισε την αυτόνομη εκλογική κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στις εθνικές εκλογές. Την ίδια ώρα, η παραπάνω αποστροφή δικαιώνει εν μέρει τη γραμμή του παραιτηθέντα Προέδρου, Σωκράτη Φάμελλου, ενώ τείνει χείρα φιλίας προς τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ, αλλά και τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις.Υπό αυτήν την έννοια, η κρίσιμη κάλπη δεν είναι αυτή της Βουλής, αλλά της Κεντρικής Επιτροπής και θα αναδείξει τα νέα κομματικά όργανα, αλλά και την εκλογική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, εκεί όπου αναμένεται ο Παύλος Πολάκης να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο. Εξάλλου, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ενέχει καθοδηγητικό ρόλο μεταξύ των Συνεδρίων του κόμματος, καθαιρώντας στο πρόσφατο παρελθόν τον Στέφανο Κασσελάκη, αλλά και ακυρώνοντας την απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου για την στήριξη της ΕΛΑΣ, δυναμική την οποία δεν αποκλείεται να καταγράψει και στο μέλλον.Στο εσωκομματικό μέτωπο, ρυθμιστής παραμένει ο Νίκος Παππάς, ο οποίος οδεύει για τη θέση του Γραμματέα του κόμματος και προωθεί το μοντέλο της “συλλογικής ηγεσίας”, ενώ η Ρένα Δούρου προτάσσει το Καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και το ρόλο της Πολιτικής Γραμματείας ως “ηγετικής ομάδας” σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου, με την μάχη των νέων συσχετισμών στην Κεντρική Επιτροπή να δίνεται σήμερα.