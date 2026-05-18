Κατατέθηκε η τροπολογία για την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας για υποθέσεις βουλευτών, εντάσσεται στο νομοσχέδιο για το Κληρονομικό Δίκαιο

β) της άμεσης εισαγωγής των υποθέσεων στο ακροατήριο, καιγ) της υποχρεωτικής ανάκρισης κακουργημάτων από ειδικό εφέτη ανακριτή.Συγχρόνως, προβλέπεται η ενιαία εξέταση της υπόθεσης για όλους τους συμμετόχους (βουλευτέςή μη) με τη διαδικασία του παρόντος, ρύθμιση η οποία αντιμετωπίζει το ζήτημα του κατακερματισμού της ποινικής διαδικασίας και της πιθανής έκδοσης αντιφατικών ασύμβατων δικαστικών κρίσεων για την ίδια υπόθεση.Συγχρόνως, εξυπηρετεί:1) την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη διερεύνηση της υπόθεσης,2)την αποφυγή διαφορετικών δικονομικών χειρισμών και χρονικών καθυστερήσεων μεταξύ συγκατηγορουμένων,3) την οικονομία της δίκης και την επιτάχυνση της διαδικασίας,4) τη διασφάλιση ενιαίας αξιολόγησης των πραγματικών περιστατικών και της συμμετοχής κάθε κατηγορουμένου και, τελικά, την ανεύρεση της ουσιαστικής αλήθειας».Να σημειωθεί ότι η τροπολογία έρχεται μετά τη διαβίβαση των δικογραφιών της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στη Βουλή που ζητά μαζικά την άρση βουλευτικών ασυλιών και αποσκοπεί στην άμεση επεξεργασία των υποθέσεων ώστε να μη μένει για μεγάλο χρονικό διάστημα «σκιά» αναφορικά με την πραγματική εμπλοκή πολιτικών προσώπων σε μείζονες ποινικές υποθέσεις.Η τροπολογία κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που αναμένεται να ψηφιστεί το βράδυ της Τρίτης.