Δίκη εντός 3 μηνών για υποθέσεις με πολιτικά πρόσωπα με τροπολογία Φλωρίδη, εφόσον η Βουλή δώσει την άδεια

Κατατίθεται τροπολογία για την επίσπευση των διαδικασιών της ανάκρισης και εκδίκασης αξιοποίνων πράξεων βουλευτών - Τι αναφέρει





Με διαδικασίες εξπρές και εντός τριών μηνών θα παραπέμπονται σε δίκη οι υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα, σύμφωνα με τροπολογία που θα καταθέσει προς ψήφιση στην Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης Ειδικότερα, με την τροπολογία προστίθεται νέο άρθρο στονκαι συγκεκριμένα το άρθρο 32Α, που αφορά την επίσπευση των διαδικασιών της ανάκρισης και εκδίκασης αξιοποίνων πράξεων βουλευτών, είτε αυτές είναι σε βαθμό κακουργήματος, είτε σε βαθμό πλημμελήματος, είτε πρόκειται για αυτόφωρα κακουργήματα και αφού φυσικά προηγουμένως έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια της Βουλής για τη δίωξη τους.Η ανάκριση θα διεξάγεται από εφέτη ανακριτή ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή του θα ορίζονται από την Ολομέλεια του Εφετείου σε συμβούλιο.Σύμφωνα με πληροφορίες η διάταξη της προσθήκη του νέου άρθρου του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αναφέρει:«Άρθρο 32ΑΑνάκριση και εκδίκαση αξιοποίνων πράξεων βουλευτώνΣτις περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων βουλευτών, για τη δίωξη των οποίων έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια της Βουλής, καθώς και στα αυτόφωρα κακουργήματα:α) για τα μεν πλημμελήματα, η υπόθεση εισάγεται προς εκδίκαση άμεσα, με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου, προς εκδίκαση στο κατά τόπον αρμόδιο τριμελές πλημμελειοδικείο, με την επιφύλαξη της περ. δ) του άρθρου 110, και προσδιορίζεται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την εισαγωγή της,β) για τα δε κακουργήματα, η ανάκριση διεξάγεται και περατώνεται υποχρεωτικά με τη διαδικασία του άρθρου 28 εντός του ημίσεως των προβλεπόμενων στην παρ. 5 του άρθρου 248 προθεσμιών, η δε εισαγωγή της υπόθεσης προς εκδίκαση στο ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου, και εκδίκαση της υπόθεσης γίνεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση του παραπεμπτικού βουλεύματος».Αναλυτικότερα, το άρθρο 28 του ΚΠΔ που επικαλείται η τροπολογία Φλωρίδη αναφέρει:Άρθρο 28. - Απόφαση του δικαστηρίου των εφετών για την άσκηση της ποινικής δίωξης.1. Η ολομέλεια του Εφετείου σε συμβούλιο, συγκαλούμενη ύστερα από αίτηση του εισαγγελέα εφετών ή κατά το άρθρο 14 παρ. 2 εδ. α του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών, έχει το δικαίωμα να παραγγέλλει στον εισαγγελέα εφετών να κινήσει την ποινική δίωξη για εγκλήματα εξαιρετικής σημασίας. Αν η ποινική δίωξη έχει ήδη ασκηθεί από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, η ολομέλεια έχει το δικαίωμα να διατάξει να υποβληθούν τα έγγραφα στον εισαγγελέα εφετών. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας, παρίσταται και ο εισαγγελέας εφετών.

