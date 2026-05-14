Στο Βραβείο Καρλομάγνος για τον Ντράγκι ο Μητσοτάκης: Τα μηνύματα που θα στείλει και η ευρωπαϊκή αναγνώριση της νέας Ελλάδας
Το ίδιο βραβείο είχε λάβει το 1978 ο Κωνσταντίνος Καραμνλής - Εκτός του Έλληνα πρωθυπουργού, ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο Καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς
Όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ανέβαινε το βήμα του ιστορικού Δημαρχείου του Άαχεν τον Μάιο του 1978 για να παραλάβει το Διεθνές Βραβείο «Καρλομάγνος», η Ελλάδα έδινε μια μοναχική μάχη για να αποδείξει ότι ανήκει οργανικά στην ευρωπαϊκή οικογένεια της τότε ΕΟΚ. Σήμερα, 48 ολόκληρα χρόνια μετά, η ιστορία κάνει έναν εντυπωσιακό, κύκλο στην ίδια ακριβώς αίθουσα. Μόνο που αυτή τη φορά, οι ισορροπίες έχουν ανατραπεί πλήρως. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιστρέφει στο Άαχεν ως επίσημος προσκεκλημένος και κεντρικός ομιλητής, στη βράβευση του «Σούπερ-Μάριο», κατά κόσμον Μάριο Ντράγκι, ο οποίος συνέδεσε τη σταδιοδρομία του με τη σωτηρία του ευρώ.
Στο πολιτικό σκέλος της παρέμβασής του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αξιοποιήσει την πολύτιμη παρακαταθήκη και το παράδειγμα της μακράς υπηρεσίας του Ιταλού πολιτικού στην αντιμετώπιση των μεγάλων κρίσεων. Στόχος του Μεγάρου Μαξίμου είναι να σταλούν ξεκάθαρα μηνύματα για τα επόμενα καθοριστικά βήματα που οφείλει να τολμήσει η Ένωση στους τομείς της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, αλλά και της στρατηγικής αυτονομίας.
Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός δεν αποκλείεται να φέρει στο προσκήνιο το κρίσιμο ζήτημα της συλλογικής ασφάλειας. Πρόκειται για ένα πεδίο όπου η Ελλάδα πρωτοστατεί σταθερά, φυλάσσοντας με συνέπεια τα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε, και με ένα εξίσου σαφές μήνυμα: οι κοινές προκλήσεις και οι σύγχρονες ασύμμετρες απειλές απαιτούν πλέον γενναίες, αμιγώς ευρωπαϊκές λύσεις.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε μια ομολογουμένως κομβική οικονομική και γεωπολιτική συγκυρία για το μέλλον της γηραιάς ηπείρου. Το ειδικό πολιτικό βάρος της Ελλάδας αποτυπώνεται ανάγλυφα στο γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα μοιραστούν το ίδιο βήμα ως οι δύο κεντρικοί ομιλητές της τελετής στο Δημαρχείο.
Αυτή η παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού στο Άαχεν ξεπερνά κατά πολύ το αυστηρό διπλωματικό πρωτόκολλο – και μετατρέπεται στην πιο ηχηρή, διεθνή σφραγίδα για την ολική επαναφορά της ελληνικής οικονομίας, από τα χείλη και τις λέξεις των ίδιων των Γερμανών. Όπως υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά στην επίσημη ανακοίνωση του ίδιου του Δημαρχείου του Άαχεν, η συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη συνδέεται στενά με τη βιογραφία και το έργο του Μάριο Ντράγκι Κατά την κρίση χρέους, η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο των εντάσεων που κλόνισαν την εμπιστοσύνη στο κοινό νόμισμα και συνολικά στην Ε.Ε.
Τα μηνύματα ΜητσοτάκηΤην εντυπωσιακή αυτή ανατροπή και τη μετάβαση της χώρας από το χείλος του γκρεμού στο κέντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων επιβεβαίωσε με μια δήλωση-παράσημο και ο δήμαρχος του Άαχεν, Michael Ziemons: «Η υποδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Άαχεν έχει υψηλό συμβολισμό. Η Ελλάδα ήταν κάποτε το “προβληματικό παιδί” της Ευρωζώνης – σήμερα είναι ένα εντυπωσιακό παράδειγμα ανανέωσης και σταθερότητας». Σύμφωνα με τον κ. Ziemons, το γεγονός ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός εκφωνεί μία από τις επίσημες ομιλίες προς τιμήν του Μάριο Ντράγκι καταδεικνύει τη συγκεκριμένη επίδραση που μπορούν να έχουν η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οι θαρραλέες μεταρρυθμίσεις και η συνετή νομισματική πολιτική.
Οι παρουσίεςΗ ομιλία του πρωθυπουργού θα γίνει υπό τα βλέμματα της ευρωπαϊκής ελίτ, καθώς παρόντες θα είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Από το κορυφαίο αυτό βήμα, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να συνδέσει άμεσα το μήνυμα του Μάριο Ντράγκι για την ανάγκη θωράκισης της ευρωπαϊκής οικονομίας με τις ανοιχτές προκλήσεις στην άμυνα και την ενέργεια, προβάλλοντας την ελληνική εμπειρία ως το απόλυτο παράδειγμα επιτυχούς μετασχηματισμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι έπαινοιΩστόσο, «υπό την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έδειξε εντυπωσιακά πώς οι μεταρρυθμίσεις, η οικονομική ανάκαμψη και μια φιλοευρωπαϊκή ατζέντα μπορούν να συμβαδίζουν», σημειώνεται στην ανακοίνωση του δήμου, καταλήγοντας ότι η χώρα αποτελεί πλέον το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η πολιτική σταθεροποίησης που διαμόρφωσε ο κ. Ντράγκι δημιουργεί μακροπρόθεσμα νέες προοπτικές για ανάπτυξη, επενδύσεις και κοινωνική αισιοδοξία.
