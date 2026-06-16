Ζαχαριάδης για την παραίτησή του: Είναι η ενδεδειγμένη λύση, ο εκπρόσωπος πρέπει να εκφράζει τη γραμμή του κόμματος

Ο Κώστας Ζαχαριάδης εξήγησε τους λόγους που παραιτήθηκε από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αναφέρθηκε και στα νέα δεδομένα που δημιουργεί το κόμμα Τσίπρα, καθώς φέρεται να ετοιμάζεται να προσχωρήσει σε αυτό