Αγαπηδάκη: Νέο μοντέλο δημόσιας υγείας με κατ’ οίκον φροντίδα και τηλεϊατρική

Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας υπογράμμισε επίσης ότι το παραδοσιακό μοντέλο πρωτοβάθμιας φροντίδας, όπου ο ασθενής μεταβαίνει στις δομές υγείας, έχει πλέον ολοκληρώσει τον κύκλο του