Posokanei: Σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη για τη νέα εφαρμογή που συγκρίνει τιμές σε πραγματικό χρόνο στα σούπερ μάρκετ
Posokanei: Σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη για τη νέα εφαρμογή που συγκρίνει τιμές σε πραγματικό χρόνο στα σούπερ μάρκετ
Η νέα εφαρμογή θα δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να συγκρίνουν τιμές προϊόντων και να εντοπίζουν τις πιο συμφέρουσες επιλογές στα σούπερ μάρκετ
Σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου όπου θα παρουσιαστεί η εφαρμογή «PosoKanei» θα προεδρεύσει αύριο Τετάρτη στις 11.00 π.μ. ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Μέσω της εφαρμογής, posokanei οι πολίτες θα μπορούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που βρίσκεται σε σούπερ μάρκετ θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει αν η τιμή ενός προϊόντος, είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται φθηνότερα σε άλλο κατάστημα.
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και η παροχή περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, ώστε να πραγματοποιούν πιο συμφέρουσες αγορές και να εξοικονομούν χρήματα.
Η εφαρμογή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων και τον περιορισμό φαινομένων αισχροκέρδειας, τα οποία επιβαρύνουν το κόστος ζωής των νοικοκυριών.
Μέσω της εφαρμογής, posokanei οι πολίτες θα μπορούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που βρίσκεται σε σούπερ μάρκετ θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει αν η τιμή ενός προϊόντος, είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται φθηνότερα σε άλλο κατάστημα.
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και η παροχή περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, ώστε να πραγματοποιούν πιο συμφέρουσες αγορές και να εξοικονομούν χρήματα.
Η εφαρμογή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων και τον περιορισμό φαινομένων αισχροκέρδειας, τα οποία επιβαρύνουν το κόστος ζωής των νοικοκυριών.
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