Ο Τσίπρας προκαλεί νεύρα και αλαλούμ στο ΠΑΣΟΚ, επίθεση από Δουδωνή και Βάσια Αναστασίου
Ο Τσίπρας προκαλεί νεύρα και αλαλούμ στο ΠΑΣΟΚ, επίθεση από Δουδωνή και Βάσια Αναστασίου
Η επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού φέρνει αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ - Οι αιχμές για τις δημοσκοπήσεις και η ανησυχία για τις πολιτικές ισορροπίες αποκαλύπτουν το κλίμα πίεσης που διαμορφώνεται στη Χαριλάου Τρικούπη
Αλαλούμ επικρατεί στο ΠΑΣΟΚ από την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να επιταχύνει την ίδρυση νέου κόμματος και από την απουσία μίας και ενιαίας «γραμμής» απέναντι στο ενδεχόμενο της σκληρής αναμέτρησης για τη δεύτερη θέση.
Η απόφαση Συνεδρίου με το καθαρό «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι δεν απαλλάσσει το ΠΑΣΟΚ από τα απαιτητικά διλήμματα για τη στάση του από την προεκλογική περίοδο προς την «επόμενη μέρα», αφού η «επιστροφή» Τσίπρα «ξαναστήνει» το σκηνικό των αντιπαραθέσεων για την πρωτοκαθεδρία στον κεντροαριστερό πόλο.
Το «ούτε Μητσοτάκης, ούτε Τσίπρας», το προεκλογικό σύνθημα του ΠΑΣΟΚ το 2023, επανεμφανίζεται με ένταση, όπως και η επιλογή των σφοδρών επιθέσεων όχι μόνο στον νυν αλλά και στον πρώην πρωθυπουργό. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ μάλιστα προσπαθώντας να βρουν την «γραμμή άμυνας» σε πρώτη φάση, φτάνουν στο σημείο να «αμφισβητούν» τη μεθοδολογία των δημοσκοπήσεων.
Το ζήτημα ετέθη στην πρόσφατη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, χωρίς ωστόσο να επικρατεί άλλη άποψη από αυτή που θέλει να βλέπει το ΠΑΣΟΚ να παραμένει σταθερό στη δεύτερη θέση, ακόμη και εάν οι νέοι «παίκτες» (Τσίπρας και Καρυστιανού) μπουν επισήμως στο «παιχνίδι» κι αρχίσουν να αναπτύσσουν ιδιαίτερη δυναμική.
Το μόνο που επανέλαβαν ηγεσία και στελέχη ήταν τα περί «μονομέτωπου αγώνα» εναντίον της κυβερνητικής παράταξης με διακηρυγμένο στόχο την πρωτιά στις εκλογές. Την …επόμενη ώρα όμως, αρκετά στελέχη άρχισαν με τις δημόσιες παρεμβάσεις τους να αλλάζουν πλεύση και να στρέφουν τα βέλη τους και προς τον Αλέξη Τσίπρα.
Η σκληρή κόντρα μεταξύ του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά και του ομολόγου του στον ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος παρέστη στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στη Ρεματιά Χαλανδρίου την ίδια ημέρα, αποκαλύπτει την αντιπαραθετική σχέση των δύο χώρων και προαναγγέλλει σκληρές μάχες στο προεκλογικό πεδίο.
Ο κ. Ζαχαριάδης μίλησε με σκληρά λόγια για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ τονίζοντας επί της ουσίας ότι η αδυναμία του να κουνήσει εγκαίρως τη δημοσκοπική βελόνα προς τα πάνω έφερε πίσω τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ως γνωστόν παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη μεγάλη ήττα του κόμματός του στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις του 2023. Τρία χρόνια μετά επιστρέφει μέσω «Ιθάκης» και διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο με το επιχείρημα ότι είναι ο μόνος που μπορεί –όχι να αντιπολιτευτεί- αλλά και να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ένας εκ των στενών συνεργατών του Νίκου Ανδρουλάκη, ο βουλευτής Επικρατείας, Παναγιώτης Δουδωνής ήταν από εκείνους που άνοιξαν το «χορό» των σφοδρών επιθέσεων εναντίον του πρώην πρωθυπουργού. «Θλίβομαι που ένας πρώην πρωθυπουργός της Αριστεράς δέχεται να εμφανίζεται ως πουλέν του Μητσοτάκη και πουλέν συμφερόντων», υποστήριξε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ ο κ. Δουδωνής μην αποφεύγοντας να χαρακτηρίσει «της πλάκας» δημοσκοπήσεις που καταγράφουν τη δυνητική απήχηση της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα.
Ο κ. Δουδωνής επιχείρησε ταυτόχρονα να προυσιάσει το ΠΑΣΟΚ ως τη μοναδική ισχυρή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας ότι η σύγκρουση Μητσοτάκη – Τσίπρα οδήγησε στη μεγαλύτερη ήττα αξιωματικής αντιπολίτευσης της Μεταπολίτευσης.
Σάλο και πληθώρα συζητήσεων ωστόσο στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η δημόσια τοποθέτηση της Βάσιας Αναστασίου, όταν εκλήθη να σχολιάσει την εκδήλωση υποστηρικτών του Αλέξη Τσίπρα στη Ρεματιά Χαλανδρίου.
«Να πω στον κ. Τσίπρα να λουστεί κανά δυο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά», είπε η υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Αττική κάνοντας μιας άνευ προηγουμένου επίθεση στον κ. Τσίπρα και συνεχίζοντας επί των θεμάτων της πολιτικής αλλά με τον ίδιο απαξιωτικό τόνο ισχυρίστηκε ότι: «δεν έχει δικαίωμα να αναφέρεται στην αείμνηστη Φώφη Γεννηματά, έχοντας συγκυβερνήσει με τους Ανεξάρτητους Έλληνες. «Πού ήταν ο κ. Τσίπρας όταν αυξήθηκαν τα βασικά αγαθά κατά 40%; Έκανε γιόγκα μάλλον» είπε η κυρία Αναστασίου, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη (ήταν στο ίδο πάνελ του ΚΟΝΤΡΑ) να προσπαθεί να εξηγήσει ότι αυτές οι εκφράσεις είναι καλό να μην ακούγονται.
Η απόφαση Συνεδρίου με το καθαρό «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι δεν απαλλάσσει το ΠΑΣΟΚ από τα απαιτητικά διλήμματα για τη στάση του από την προεκλογική περίοδο προς την «επόμενη μέρα», αφού η «επιστροφή» Τσίπρα «ξαναστήνει» το σκηνικό των αντιπαραθέσεων για την πρωτοκαθεδρία στον κεντροαριστερό πόλο.
Το «ούτε Μητσοτάκης, ούτε Τσίπρας», το προεκλογικό σύνθημα του ΠΑΣΟΚ το 2023, επανεμφανίζεται με ένταση, όπως και η επιλογή των σφοδρών επιθέσεων όχι μόνο στον νυν αλλά και στον πρώην πρωθυπουργό. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ μάλιστα προσπαθώντας να βρουν την «γραμμή άμυνας» σε πρώτη φάση, φτάνουν στο σημείο να «αμφισβητούν» τη μεθοδολογία των δημοσκοπήσεων.
Το ζήτημα ετέθη στην πρόσφατη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, χωρίς ωστόσο να επικρατεί άλλη άποψη από αυτή που θέλει να βλέπει το ΠΑΣΟΚ να παραμένει σταθερό στη δεύτερη θέση, ακόμη και εάν οι νέοι «παίκτες» (Τσίπρας και Καρυστιανού) μπουν επισήμως στο «παιχνίδι» κι αρχίσουν να αναπτύσσουν ιδιαίτερη δυναμική.
Το μόνο που επανέλαβαν ηγεσία και στελέχη ήταν τα περί «μονομέτωπου αγώνα» εναντίον της κυβερνητικής παράταξης με διακηρυγμένο στόχο την πρωτιά στις εκλογές. Την …επόμενη ώρα όμως, αρκετά στελέχη άρχισαν με τις δημόσιες παρεμβάσεις τους να αλλάζουν πλεύση και να στρέφουν τα βέλη τους και προς τον Αλέξη Τσίπρα.
Η σκληρή κόντρα μεταξύ του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά και του ομολόγου του στον ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος παρέστη στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στη Ρεματιά Χαλανδρίου την ίδια ημέρα, αποκαλύπτει την αντιπαραθετική σχέση των δύο χώρων και προαναγγέλλει σκληρές μάχες στο προεκλογικό πεδίο.
Ο κ. Ζαχαριάδης μίλησε με σκληρά λόγια για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ τονίζοντας επί της ουσίας ότι η αδυναμία του να κουνήσει εγκαίρως τη δημοσκοπική βελόνα προς τα πάνω έφερε πίσω τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ως γνωστόν παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη μεγάλη ήττα του κόμματός του στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις του 2023. Τρία χρόνια μετά επιστρέφει μέσω «Ιθάκης» και διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο με το επιχείρημα ότι είναι ο μόνος που μπορεί –όχι να αντιπολιτευτεί- αλλά και να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ένας εκ των στενών συνεργατών του Νίκου Ανδρουλάκη, ο βουλευτής Επικρατείας, Παναγιώτης Δουδωνής ήταν από εκείνους που άνοιξαν το «χορό» των σφοδρών επιθέσεων εναντίον του πρώην πρωθυπουργού. «Θλίβομαι που ένας πρώην πρωθυπουργός της Αριστεράς δέχεται να εμφανίζεται ως πουλέν του Μητσοτάκη και πουλέν συμφερόντων», υποστήριξε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ ο κ. Δουδωνής μην αποφεύγοντας να χαρακτηρίσει «της πλάκας» δημοσκοπήσεις που καταγράφουν τη δυνητική απήχηση της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα.
Ο κ. Δουδωνής επιχείρησε ταυτόχρονα να προυσιάσει το ΠΑΣΟΚ ως τη μοναδική ισχυρή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας ότι η σύγκρουση Μητσοτάκη – Τσίπρα οδήγησε στη μεγαλύτερη ήττα αξιωματικής αντιπολίτευσης της Μεταπολίτευσης.
Σάλο και πληθώρα συζητήσεων ωστόσο στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η δημόσια τοποθέτηση της Βάσιας Αναστασίου, όταν εκλήθη να σχολιάσει την εκδήλωση υποστηρικτών του Αλέξη Τσίπρα στη Ρεματιά Χαλανδρίου.
«Να πω στον κ. Τσίπρα να λουστεί κανά δυο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά», είπε η υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Αττική κάνοντας μιας άνευ προηγουμένου επίθεση στον κ. Τσίπρα και συνεχίζοντας επί των θεμάτων της πολιτικής αλλά με τον ίδιο απαξιωτικό τόνο ισχυρίστηκε ότι: «δεν έχει δικαίωμα να αναφέρεται στην αείμνηστη Φώφη Γεννηματά, έχοντας συγκυβερνήσει με τους Ανεξάρτητους Έλληνες. «Πού ήταν ο κ. Τσίπρας όταν αυξήθηκαν τα βασικά αγαθά κατά 40%; Έκανε γιόγκα μάλλον» είπε η κυρία Αναστασίου, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη (ήταν στο ίδο πάνελ του ΚΟΝΤΡΑ) να προσπαθεί να εξηγήσει ότι αυτές οι εκφράσεις είναι καλό να μην ακούγονται.
Αντιθέτως Νάντια Γιαννακοπούλου και Κώστας Ζαχαριάδης κατά την κοινή εμφάνισή τους σε εκπομπή του OPEN, αντάλλαξαν …τραγούδια με φόντο τον Αλέξη Τσίπρα. Όταν η συζήτηση στράφηκε στο σχέδιο Τσίπρα, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου επέλεξε να κάνει μια αφιέρωση με ιδιαίτερο νόημα στον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος άκουγε έντονα ότι θα ακολουθήσει τα βήματα του πρώην πρωθυπουργού για τη δημιουργία νέου κόμματος.
Με το γνωστό στίχο του τραγουδιού «άλλα μου λεν τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου» η κυρία Γιαννακοπούλου θέλησε μαζί με την αφιέρωση να αφήσει την αιχμή της για την επιλογή κόμματος από τον κ. Ζαχαριάδη, ο οποίος έσπευσε να επιβεβαιώσει με έμμεσο τρόπο την εξέλιξη με το τραγούδι «χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια».
Αρχικά η Νάντια Γιαννακοπούλου μπήκε στο θέμα ως εξής: «Θα κάνω μια αφιέρωση στον κύριο Ζαχαριάδη: άλλα μου λεν' τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είναι γραμμένο για εσένα. Γιατί καταλαβαίνω είναι δύσκολο να είσαι εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η καρδιά σου να χτυπάει «Τσίπρας, Τσίπρας, Τσίπρας». Και ο Κώστας Ζαχαριάδης απάντησε γρήγορα με την ατάκα: «Μιας και μου κάνει την αφιέρωση η κυρία Γιαννακοπούλου, να απαντήσω κι εγώ: «χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε».
Το γεγονός εν τω μεταξύ ότι στελέχη του ΠΑΣΟΚ αφήνουν σπόντες για τη «ροή» των δημοσκοπήσεων οδηγεί τους δημοσκόπους, όπως τον Στράτο Φαναρά, να αντιδράσουν διαμηνύοντας ότι δεν θα αποδεχθούν αστήρικτες κατηγορίες. Ο διευθύνων σύμβουλος της Metron Analysis απάντησε στο ΠΑΣΟΚ ότι αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις με «ακατάληπτα και αντιφατικά επιχειρήματα». «Το βασικότερο πρόβλημα στην περίπτωση τους δεν είναι το μεθοδολογικό. Είναι ότι ορισμένοι από αυτούς αποκάλεσαν "απατεώνες" όσους κάνουν αναγωγή της πρόθεσης ψήφου» λέει ο κ. Φαναράς σε ανάρτησή του και προειδοποιεί:
«Το ότι γλύτωσαν τις αγωγές την τελευταία στιγμή ας μην το πάρουν ως βεβαιότητα για το μέλλον».
Με την ανάρτησή του διερωτάται ακόμη «για ποιο λόγο τους ικανοποιεί η πρόθεση ψήφου που λέει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στο 11%; Τους αρέσει αυτό το ποσοστό; Τι συμπέρασμα βγάζουν από αυτό το νούμερο;». Και προσθέτει: «Θα μπορούσα να συνεχίσω με σειρά ακόμα επιχειρημάτων. Αλλά είχα πει ότι με υβριστές δεν ανοίγω διάλογο και δυστυχώς ήδη το έκανα. Θα σταματήσω εδώ λέγοντας το εξής τελευταίο. Την ημέρα των εκλογών τι νομίζετε ότι δημοσιεύουμε όταν κλείνουν οι κάλπες; Πρόθεση ή εκτίμηση ψήφου; Οι νεόκοποι επικοινωνιολόγοι του ΠΑΣΟΚ ας ρωτήσουν τον φίλο μου τον Κώστα Παναγόπουλο. Άντε και καλά μυαλά».
«Η πρότασή μας, η οποία άπτεται όλου του φάσματος των συνταγματικών διατάξεων, προβλέπει την αναθεώρηση 21 άρθρων και την θέσπιση τεσσάρων νέων , με στόχο την προάσπιση της συνταγματικής τάξης, την ενίσχυση της διαφάνειας και των θεσμικών αντιβάρων και την προστασία των πολιτών από τις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας», λένε στελέχη του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με τις προτάσεις που τεθηκαν σε δημόσια διαβούλευση, μετά και από τις τοποθετήσεις στη συνεδρίαση του Παύλου Γεορυλάνου, της Άννας Διαμαντοπούλου (για περισσότερες αρμοδιότητες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας), της Μιλένας Αποστολάκη (για το δικαίωμα στις αμβλώσεις που έχουν ρυθμιστεί με νόμο) και άλλων.
Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η οποία θα εμπλουτιστεί και θα καθοριστεί τελικά από τη δημόσια διαβούλευση, εστιάζει σε τρεις βασικούς πυλώνες:
1) Δικαιώματα που ανταποκρίνονται στην εποχή μας,
2) Θεσμοί, διαφάνεια και λογοδοσία,
3) Αλλαγές που αφορούν στην ίδια τη διαδικασία αναθεώρησης
Η προτεινόμενη ρύθμιση απομακρύνει πλήρως τη Βουλή από τη διαδικασία δίωξης. Τη σχετική αρμοδιότητα αναλαμβάνει ειδικό συμβούλιο, και αν η υπόθεση φθάσει στο ακροατήριο, η δίκη διεξάγεται ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου.
2. Αναθεώρηση του άρθρου 90: Δικαιοσύνη χωρίς κυβερνητική κηδεμονία. Μεταφορά της αρμοδιότητας επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης σε ειδική μεικτή επιτροπή με 19 μέλη, κατά πλειοψηφία αποτελούμενη από μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας, δικαστές και μέλη της νομικής κοινότητας (δικηγόρους και καθηγητές νομικών σχολών ΑΕΙ)
Συνταγματική κατοχύρωση της τετραετούς απαγόρευσης ανάληψης δημοσίων θέσεων ευθύνης από αφυπηρετήσαντες δικαστικούς λειτουργούς.
3. Συνταγματική κατοχύρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία θα επιφορτιστεί με τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών
4. Αναθεώρηση του άρθρου 110: Η υπερπλειοψηφία των 3/5 να απαιτείται υποχρεωτικά στην δεύτερη, αναθεωρητική Βουλή.
5.ΕκλογήΠτΔ: εκλέγεται με 3/5 από τη Βουλή. Μέχρι να επιτευχθούν τα 3/5 παρατείνεται η θητεία του νυν.
6. Αναθεώρηση του άρθρου 16: Ρητή κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών πανεπιστημίων και παράλληλη ενίσχυση του δημοσίου Πανεπιστημίου
7. Αναθεώρηση του άρθρου 17: Θεσπίζεται υποχρέωση του Κράτους να μεριμνά για την προστασία των παραμεθόριων και ευαίσθητων περιοχών της Χώρας. Εισάγεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την θέσπιση ειδικών περιορισμών και όρων στην άμεση ή έμμεση κτήση και μεταβίβαση δικαιωμάτων στις περιοχές αυτές, καθώς και σχετικών μηχανισμών ελέγχου ή απαγόρευσης συναλλαγών για λόγους εθνικής ασφάλειας.
8. Αναθεώρηση του άρθρου 21: Κατοχυρώνεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας ως συνταγματικός θεσμός. Θεσπίζεται υποχρέωση του Κράτους να μεριμνά για την διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών σε επαρκή και προσιτή κατοικία, ιδίως μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας.
9. Αναθεώρηση του άρθρου 102: Ενισχύεται η αρχή της αυτοδιοίκησης, με την σαφέστερη κατοχύρωση του τεκμηρίου αρμοδιότητας υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και τη θέσπιση αυξημένων εγγυήσεων για τη μεταβολή των αρμοδιοτήτων τους. Διευρύνεται η διοικητική και κανονιστική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, περιορίζεται η κρατική εποπτεία σε έλεγχο νομιμότητας και ενισχύεται η θεσμική προστασία των αιρετών οργάνων. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την οικονομική αυτοτέλεια, με πρόβλεψη επαρκών πόρων και κανόνες διαφάνειας και δημοσιονομικής ισορροπίας.
10. Αναθεώρηση του άρθρου 7, ώστε να τεθούν η προστασία από την εμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες ως υποχρέωση του Κράτους
11.Προσθήκη νέας διάταξης 21Α, με την οποία κατοχυρώνεται ρητά η αναπαραγωγική αυτονομία της γυναίκας υπό τις προϋποθέσεις του νόμου
Με το γνωστό στίχο του τραγουδιού «άλλα μου λεν τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου» η κυρία Γιαννακοπούλου θέλησε μαζί με την αφιέρωση να αφήσει την αιχμή της για την επιλογή κόμματος από τον κ. Ζαχαριάδη, ο οποίος έσπευσε να επιβεβαιώσει με έμμεσο τρόπο την εξέλιξη με το τραγούδι «χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια».
Αρχικά η Νάντια Γιαννακοπούλου μπήκε στο θέμα ως εξής: «Θα κάνω μια αφιέρωση στον κύριο Ζαχαριάδη: άλλα μου λεν' τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είναι γραμμένο για εσένα. Γιατί καταλαβαίνω είναι δύσκολο να είσαι εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η καρδιά σου να χτυπάει «Τσίπρας, Τσίπρας, Τσίπρας». Και ο Κώστας Ζαχαριάδης απάντησε γρήγορα με την ατάκα: «Μιας και μου κάνει την αφιέρωση η κυρία Γιαννακοπούλου, να απαντήσω κι εγώ: «χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε».
Το γεγονός εν τω μεταξύ ότι στελέχη του ΠΑΣΟΚ αφήνουν σπόντες για τη «ροή» των δημοσκοπήσεων οδηγεί τους δημοσκόπους, όπως τον Στράτο Φαναρά, να αντιδράσουν διαμηνύοντας ότι δεν θα αποδεχθούν αστήρικτες κατηγορίες. Ο διευθύνων σύμβουλος της Metron Analysis απάντησε στο ΠΑΣΟΚ ότι αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις με «ακατάληπτα και αντιφατικά επιχειρήματα». «Το βασικότερο πρόβλημα στην περίπτωση τους δεν είναι το μεθοδολογικό. Είναι ότι ορισμένοι από αυτούς αποκάλεσαν "απατεώνες" όσους κάνουν αναγωγή της πρόθεσης ψήφου» λέει ο κ. Φαναράς σε ανάρτησή του και προειδοποιεί:
«Το ότι γλύτωσαν τις αγωγές την τελευταία στιγμή ας μην το πάρουν ως βεβαιότητα για το μέλλον».
Με την ανάρτησή του διερωτάται ακόμη «για ποιο λόγο τους ικανοποιεί η πρόθεση ψήφου που λέει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στο 11%; Τους αρέσει αυτό το ποσοστό; Τι συμπέρασμα βγάζουν από αυτό το νούμερο;». Και προσθέτει: «Θα μπορούσα να συνεχίσω με σειρά ακόμα επιχειρημάτων. Αλλά είχα πει ότι με υβριστές δεν ανοίγω διάλογο και δυστυχώς ήδη το έκανα. Θα σταματήσω εδώ λέγοντας το εξής τελευταίο. Την ημέρα των εκλογών τι νομίζετε ότι δημοσιεύουμε όταν κλείνουν οι κάλπες; Πρόθεση ή εκτίμηση ψήφου; Οι νεόκοποι επικοινωνιολόγοι του ΠΑΣΟΚ ας ρωτήσουν τον φίλο μου τον Κώστα Παναγόπουλο. Άντε και καλά μυαλά».
Για το ΣύνταγμαΧθες εν τω μεταξύ σε κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ συζητήθηκε η πρόταση για τις αλλαγές στο Σύνταγμα και αποφασίστηκε να μην ψηφιστεί σε αυτή τη φάση κάποια νέα ρύθμιση.
«Η πρότασή μας, η οποία άπτεται όλου του φάσματος των συνταγματικών διατάξεων, προβλέπει την αναθεώρηση 21 άρθρων και την θέσπιση τεσσάρων νέων , με στόχο την προάσπιση της συνταγματικής τάξης, την ενίσχυση της διαφάνειας και των θεσμικών αντιβάρων και την προστασία των πολιτών από τις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας», λένε στελέχη του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με τις προτάσεις που τεθηκαν σε δημόσια διαβούλευση, μετά και από τις τοποθετήσεις στη συνεδρίαση του Παύλου Γεορυλάνου, της Άννας Διαμαντοπούλου (για περισσότερες αρμοδιότητες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας), της Μιλένας Αποστολάκη (για το δικαίωμα στις αμβλώσεις που έχουν ρυθμιστεί με νόμο) και άλλων.
Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η οποία θα εμπλουτιστεί και θα καθοριστεί τελικά από τη δημόσια διαβούλευση, εστιάζει σε τρεις βασικούς πυλώνες:
1) Δικαιώματα που ανταποκρίνονται στην εποχή μας,
2) Θεσμοί, διαφάνεια και λογοδοσία,
3) Αλλαγές που αφορούν στην ίδια τη διαδικασία αναθεώρησης
Ανάμεσα στις βασικές προτάσεις, είναι οι εξής:1. Αναθεώρηση του άρθρου 86: ουσιαστική αποπολιτικοποίηση της ευθύνης υπουργών
Η προτεινόμενη ρύθμιση απομακρύνει πλήρως τη Βουλή από τη διαδικασία δίωξης. Τη σχετική αρμοδιότητα αναλαμβάνει ειδικό συμβούλιο, και αν η υπόθεση φθάσει στο ακροατήριο, η δίκη διεξάγεται ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου.
2. Αναθεώρηση του άρθρου 90: Δικαιοσύνη χωρίς κυβερνητική κηδεμονία. Μεταφορά της αρμοδιότητας επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης σε ειδική μεικτή επιτροπή με 19 μέλη, κατά πλειοψηφία αποτελούμενη από μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας, δικαστές και μέλη της νομικής κοινότητας (δικηγόρους και καθηγητές νομικών σχολών ΑΕΙ)
Συνταγματική κατοχύρωση της τετραετούς απαγόρευσης ανάληψης δημοσίων θέσεων ευθύνης από αφυπηρετήσαντες δικαστικούς λειτουργούς.
3. Συνταγματική κατοχύρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία θα επιφορτιστεί με τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών
4. Αναθεώρηση του άρθρου 110: Η υπερπλειοψηφία των 3/5 να απαιτείται υποχρεωτικά στην δεύτερη, αναθεωρητική Βουλή.
5.ΕκλογήΠτΔ: εκλέγεται με 3/5 από τη Βουλή. Μέχρι να επιτευχθούν τα 3/5 παρατείνεται η θητεία του νυν.
6. Αναθεώρηση του άρθρου 16: Ρητή κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών πανεπιστημίων και παράλληλη ενίσχυση του δημοσίου Πανεπιστημίου
7. Αναθεώρηση του άρθρου 17: Θεσπίζεται υποχρέωση του Κράτους να μεριμνά για την προστασία των παραμεθόριων και ευαίσθητων περιοχών της Χώρας. Εισάγεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την θέσπιση ειδικών περιορισμών και όρων στην άμεση ή έμμεση κτήση και μεταβίβαση δικαιωμάτων στις περιοχές αυτές, καθώς και σχετικών μηχανισμών ελέγχου ή απαγόρευσης συναλλαγών για λόγους εθνικής ασφάλειας.
8. Αναθεώρηση του άρθρου 21: Κατοχυρώνεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας ως συνταγματικός θεσμός. Θεσπίζεται υποχρέωση του Κράτους να μεριμνά για την διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών σε επαρκή και προσιτή κατοικία, ιδίως μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας.
9. Αναθεώρηση του άρθρου 102: Ενισχύεται η αρχή της αυτοδιοίκησης, με την σαφέστερη κατοχύρωση του τεκμηρίου αρμοδιότητας υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και τη θέσπιση αυξημένων εγγυήσεων για τη μεταβολή των αρμοδιοτήτων τους. Διευρύνεται η διοικητική και κανονιστική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, περιορίζεται η κρατική εποπτεία σε έλεγχο νομιμότητας και ενισχύεται η θεσμική προστασία των αιρετών οργάνων. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την οικονομική αυτοτέλεια, με πρόβλεψη επαρκών πόρων και κανόνες διαφάνειας και δημοσιονομικής ισορροπίας.
10. Αναθεώρηση του άρθρου 7, ώστε να τεθούν η προστασία από την εμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες ως υποχρέωση του Κράτους
11.Προσθήκη νέας διάταξης 21Α, με την οποία κατοχυρώνεται ρητά η αναπαραγωγική αυτονομία της γυναίκας υπό τις προϋποθέσεις του νόμου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα