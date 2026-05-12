Οι εκατέρωθεν αφιερώσεις από Γιαννακοπούλου και Ζαχαριάδη για τα… μάτια του Αλέξη Τσίπρα, δείτε βίντεο
Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αφιέρωσε στον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ το τραγούδι του Πόλυ Πάνου «άλλα μου λέν' τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου»
Μια... μουσική συνομιλία είχαν η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Ζαχαριάδη κατά την κοινή τους παρουσία σε πάνελ εκπομπής του OPEN.
Με την κουβέντα να γυρνά γύρω από τα επόμενα πολιτικά βήματα του Αλέξη Τσίπρα, η κυρία Γιαννακοπούλου αφιέρωσε στον κ. Ζαχαριάδη του τραγούδι «Άλλα μου λεν τα μάτια σου» του Πόλυς Πάνου, ενώ ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων του 2023 απάντησε με το «Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια» του Γεράσιμου Ανδρεάτου.
Αρχικά η Νάντια Γιαννακοπούλου είπε: «Θα κάνω μια αφιέρωση στον κύριο Ζαχαριάδη: άλλα μου λεν' τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είναι γραμμένο για εσένα. Γιατί καταλαβαίνω είναι δύσκολο να είσαι εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η καρδιά σου να χτυπάει «Τσίπρας, Τσίπρας, Τσίπρας».
Από τη μεριά του, ο Κώστας Ζαχαριάδης απάντησε γρήγορα λέγοντας: «Μιας και μου κάνει την αφιέρωση η κυρία Γιαννακοπούλου, να απαντήσω κι εγώ: «χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε». Ιδίως για τα μάτια της κυρίας Γιαννακοπούλου που είναι πάντα ξεχωριστά».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα:
