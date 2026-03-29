Με δύο υποχωρήσεις Ανδρουλάκη συνεχίστηκε η επιχείρηση ενότητας στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ποιες αλλαγές πέρασαν στο καταστατικό
Σήμερα η ψηφοφορία για τη νέα Κεντρική Επιτροπή η οποία θα οδηγήσει το κόμμα στις κρίσιμες κάλπες των εθνικών εκλογών
Στην τελευταία πράξη του Συνεδρίου, όπου όλες οι πλευρές κατέβαλαν προσπάθεια να επικρατήσει κλίμα ενότητας και συσπείρωσης, περνά το ΠΑΣΟΚ σήμερα, με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θα οδηγήσει το κόμμα στις κρίσιμες κάλπες των εθνικών εκλογών.
Τα μηνύματα που αντάλλαξαν τα κορυφαία στελέχη με τη Χαριλάου Τρικούπη ήταν πολλαπλά και δύο οι σημαντικές υποχωρήσεις της ηγεσίας, προκειμένου να περάσουν χωρίς συγκρούσεις και ομόφωνα τα «ψηφίσματα» χθες αργά το βράδυ.
Η πρώτη υποχώρηση ήταν η υιοθέτηση, στην κεντρική πολιτική απόφαση του Συνεδρίου, της πρότασης του Χάρη Δούκα για το καθαρό «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Το κορυφαίο στέλεχος επέμεινε επί μήνες υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα συνδέεται με το πολιτικό DNA του ΠΑΣΟΚ κι ότι αν δεν γίνει αποδεκτή η πρότασή του θα καταθέσει ξεχωριστό ψήφισμα, αλλά τελικά δεν χρειάστηκε, αφού έγινε η σχετική προσθήκη στη διακήρυξη που επιμελήθηκε ο Κώστας Σκανδαλίδης.
Η δεύτερη υποχώρηση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά στην πρότασή του για τη διεξαγωγή Συνεδρίου πριν από την κορυφαία διαδικασία για την εκλογή ηγεσίας από τη βάση. Αυτή η υποχώρηση έγινε σε δύο φάσεις: πρώτα εντός της τελευταίας συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας, όπου ο κ. Ανδρουλάκης απέσυρε την πρόταση ότι στο «προεκλογικό» Συνέδριο (πριν από τις κάλπες για την ηγεσία) θα πρέπει οι υποψήφιοι αρχηγοί να καταθέσουν το 15% των υπογραφών των Συνέδρων για να εγκριθεί η υποψηφιότητά τους και στη συνέχεια, εντός της μεγάλης «αρένας» του Τάε Κβον Ντο, όπου η ηγεσία απομάκρυνε από τον χάρτη των καταστατικών αλλαγών και τον πυρήνα της πρότασης για τη διεξαγωγή Συνεδρίου. Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Μιχάλης Κατρίνης και άλλα στελέχη διατύπωσαν νωρίτερα με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο την άποψη ότι ο λόγος πρέπει να δίνεται πρώτα στη βάση για την ανάδειξη ηγεσίας και κατόπιν να εκλέγεται η νέα ηγετική ομάδα.
Η χθεσινοβραδινή ψηφοφορία για τις αλλαγές στο καταστατικό άρχισε, ενώ είχε απομακρυνθεί οριστικά το ενδεχόμενο των έντονων αναταράξεων ή μιας «ανεξέλεγκτης» σύγκρουσης από την προσπάθεια των παρασκηνιακών διαβουλεύσεων που έγινε μεταξύ των «αντιμαχόμενων» πλευρών, της «προεδρικής» και των άλλων. Άλλωστε το κλίμα που διαμορφωνόταν έδειχνε ότι με την υιοθέτηση μιας καθαρής θέσης για τις μετεκλογικές συνεργασίες και την απόσυρση του Συνεδρίου πριν από την εκλογή αρχηγού (σε τακτική ή έκτακτη περίοδο) δεν υπήρχαν άλλες σημαντικές διαφωνίες στο τραπέζι. Έτσι, πέρασε η μετατροπή του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ σε ενιαίο κόμμα, με τα άλλα κόμματα, την Ανανεωτική Αριστερά και τις Κινήσεις που το απαρτίζουν μέχρι σήμερα να εκφράζονται πλέον ως τάσεις.
Η Χαριλάου Τρικούπη θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την απόφαση καθώς το ΠΑΣΟΚ ως ενιαίο κόμμα και όχι ως συνασπισμός κομμάτων θα μπορεί να πάρει (εάν και εφόσον είναι πρώτο στις εκλογές) το μπόνους των 50 βουλευτικών εδρών και νωρίτερα, μέσω αυτής της ρύθμισης να ανεβάσει τον πήχη των προσδοκιών για το εκλογικό αποτέλεσμα. Μέχρι τώρα βέβαια στις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί το ισχυρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και βρίσκεται πίσω, στη δεύτερη θέση με διαφορά 15 και πλέον ποσοστιαίων μονάδων., ενώ δεν έχουν μπει ακόμη στην «αρένα» του άκρως ανταγωνιστικού προεκλογικού σκηνικού τα εκκολαπτόμενα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυσταινού.
Στις ψηφοφορίες με ανάταση των χειρών εγκρίθηκαν επίσης όρια στις θητείες των εκλεγμένων βουλευτών και ευρωβουλευτών: οι μεν βουλευτές θα έχουν δικαίωμα για πέντε πλήρεις θητείες ή συνολικά είκοσι χρόνια και οι ευρωβουλευτές για τρεις θητείες (συνολικά δεκαπέντε χρόνια). Όριο τεσσάρων θητειών (συνολικά 16 χρόνια) προβλέπει η ρύθμιση για τα ανώτατα συνδικαλιστικά όργανα.
Μια ακόμη αλλαγή αφορά στη μείωση του αριθμού των εκλεγμένων μελών της Κεντρικής Επιτροπής που θα είναι 271 (από 300)και του Πολιτικού Συμβουλίου που θα είναι 23 (από 31 που ήταν έως τώρα). Ακόμη θα εκλεγούν για πρώτη φορά – σήμερα στο Συνέδριο- 13 περιφερειακά συμβούλια. Άλλη ρύθμιση λέει ότι στα αριστίνδην μέλη στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή που θα εκλεγεί, συμπεριλαμβάνονται και όσοι διετέλεσαν Γραμματείς του ΠΑΣΟΚ και παραμένουν στο κόμμα, ο Δήμαρχος της πρωτεύουσας, καθώς επίσης και οι εκλεγμένοι περιφερειάρχες του ΠΑΣΟΚ. Στην παρούσα φάση με αυτή τη ρύθμιση μπορεί να είναι στην Κεντρική Επιτροπή, ως αριστίνδην μέλος ο Χάρης Δούκας (χωρίς «σταυρό» παρότι δεν είναι βουλευτής) και ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης και της Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας.
Η προεδρική πλευρά θα έχει τη μερίδα του λέοντος στην Κεντρική Επιτροπή καθώς έχει γέφυρες με το 60% των Συνέδρων ανά την Ελλάδα, αλλά και οι άλλες τάσεις μπαίνουν δυναμικά στο παιχνίδι. Οι προεδρικοί στηρίζουν σθεναρά την εκλογή στις πρώτες θέσεις στενών συνεργατών του κ. Ανδρουλάκη, όπως είναι ο Κώστας Τσουκαλάς, ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ο Νίκος Μήλης, ο Ηρακλής Δρούλιας, η Όλγα Μαρκογιαννάκη, ο Θανάσης Γλαβίνας και άλλοι αλλά και της Άννας Διαμαντοπούλου, που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για τη Νέα Κεντρική Επιτροπή από το βήμα του Συνεδρίου.
Σήμερα το μεσημέρι δεν αποκλείεται να κλείσει τις εργασίες του Συνεδρίου με δευτερολογία ο Νίκος Ανδρουλάκης- αυτές τις ώρες θα βρίσκονται εντός του Τάε Κβον Ντο πολλοί Συνέδροι για να ψηφίσουν τους εκλεκτούς τους στη νέα Κεντρική Επιτροπή αλλά και στα Περιφερειακά Συμβούλια.
Οι αλλαγές
Σήμερα η ψηφοφορία για την Κεντρική ΕπιτροπήΤα βλέμματα σήμερα στρέφονται αναμφίβολα στα «παραβάν» που στήνονται από το πρωί στο Τάε Κβον Ντο για την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής. Και αυτό γιατί δίνεται σκληρή μάχη –«ορατή» μέχρι αργά χθες το βράδυ στους διαδρόμους του Συνεδρίου- μεταξύ των υποψηφίων για την αναζήτηση των αναγκαίων συμμάχων από το σώμα των Συνέδρων.
