Το ΠΑΣΟΚ τρέχει για να συγκροτήσει ψηφοδέλτια και καταθέτει προτάσεις για το Σύνταγμα, αγώνας για την Αττική
Το ΠΑΣΟΚ επιταχύνει τις εκλογικές προετοιμασίες με νέες υποψηφιότητες και αίτημα για εκλογές, ενώ προχωρά σε προτάσεις για συνταγματική αναθεώρηση
Στο πεδίο της εκλογικής ετοιμότητας επιχειρεί να περάσει το ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνοντας το αίτημα για εκλογές και συγκροτώντας με γρηγορότερα βήματα τα ψηφοδέλτια του κόμματος σε κάθε εκλογική περιφέρεια.
Το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ καταγράφει χαμηλότερες δημοσκοπικές πτήσεις στις εκλογικές περιφέρειες του λεκανοπεδίου, σε σχέση πάντα με τα πανελλαδικά ποσοστά του, δημιουργεί την στροφή κατά προτεραιότητα της μάχης στην Αττική, όπου θα κατέβουν για πρώτη φορά η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Χρήστος Κακλαμάνης στο Νότιο Τομέα, ο Δημήτρης Μάντζος στη Βόρεια Αθήνα, ο Λευτέρης Καρχιμάκης στη Δυτική Αθήνα και ενδεχομένως ο Ευάγγελος Αποστολάκης στην Α’ Πειραιά. Και ενώ συνεχίζεται ακόμη με «ένταση» και αντιδράσεις η συζήτηση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για την «επιστροφή» της Θεοδώρας Τζάκρη (στην Πέλλα) που προσκρούει όμως στην απόφαση Συνεδρίου για τη μη κάθοδο σε βουλευτή που έχει κλείσει 20 έτη στα κοινοβουλευτικά έδρανα, δεν αποκλείεται η κάθοδος με τη «σημαία» του ΠΑΣΟΚ στη Β’ Πειραιά της νυν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίνας Κασιμάτη. Στην Α’ Θεσσαλονίκη –μετά και από την παραίτηση του Χάρη Καστανίδη- θα κατέβουν για πρώτη φορά με το ΠΑΣΟΚ οι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτές, Ράνια Θρασκιά και Πέτρος Παππάς.
Σε μια προσπάθεια επιτάχυνσης των ρυθμών της Επιτροπής Ψηφοδελτίων που συγκροτήθηκε πριν από το Συνέδριο ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε από τον επικεφαλής και τα μέλη του προεκλογικού οργάνου «συντεταγμένη δουλειά ,καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές έχει αρχίσει». Μάλιστα σύμφωνα με συνεργάτες του κάλεσε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις της κοινωνίας –μέσω του μηνύματος στην Επιτροπή- να συμβάλουν στον στόχο για την πολιτική αλλαγή, συμμετέχοντες στις εκλογικές λίστες του ΠΑΣΟΚ. Μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί αρκετές αιτήσεις υποψηφιοτήτων στην πλατφόρμα: https://digitalsociety.gr/candidate-submission/. Στην πλατφόρμα έχουν καταθέσει αυτοπροτάσεις για την κάθοδο στις εκλογικές περιφέρεις του λεκανοπεδίου περίπου 180 στελέχη. Η Επιτροπή αποφάσισε το χρονοδιάγραμμα και να συνεδριάζει για να σκανάρει τα βήματα κάθε 15 μέρες.
«Η πρότασή μας, η οποία άπτεται όλου του φάσματος των συνταγματικών διατάξεων, προβλέπει την αναθεώρηση 21 άρθρων και την θέσπιση τεσσάρων νέων , με στόχο την προάσπιση της συνταγματικής τάξης, την ενίσχυση της διαφάνειας και των θεσμικών αντιβάρων και την προστασία των πολιτών από τις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας», λένε και επισημαίνουν ότι η πρότασή τους η οποία θα εμπλουτιστεί και θα καθοριστεί τελικά από τη δημόσια διαβούλευση, εστιάζει σε τρεις βασικούς πυλώνες:
1) Δικαιώματα που ανταποκρίνονται στην εποχή μας,
2) Θεσμοί, διαφάνεια και λογοδοσία,
3) Αλλαγές που αφορούν στην ίδια τη διαδικασία αναθεώρησης
Ανάμεσα στις βασικές προτάσεις, είναι οι εξής:
1. Αναθεώρηση του άρθρου 86: ουσιαστική αποπολιτικοποίηση της ευθύνης υπουργών
Η προτεινόμενη ρύθμιση απομακρύνει πλήρως τη Βουλή από τη διαδικασία δίωξης. Τη σχετική αρμοδιότητα αναλαμβάνει ειδικό συμβούλιο, και αν η υπόθεση φθάσει στο ακροατήριο, η δίκη διεξάγεται ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου.
2. Αναθεώρηση του άρθρου 90: Δικαιοσύνη χωρίς κυβερνητική κηδεμονία
Μεταφορά της αρμοδιότητας επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης σε ειδική μεικτή επιτροπή με 19 μέλη, κατά πλειοψηφία αποτελούμενη από μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας, δικαστές και μέλη της νομικής κοινότητας (δικηγόρους και καθηγητές νομικών σχολών ΑΕΙ)
Συνταγματική κατοχύρωση της τετραετούς απαγόρευσης ανάληψης δημοσίων θέσεων ευθύνης από αφυπηρετήσαντες δικαστικούς λειτουργούς.
3. Συνταγματική κατοχύρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία θα επιφορτιστεί με τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών
4. Αναθεώρηση του άρθρου 110: Η υπερπλειοψηφία των 3/5 να απαιτείται υποχρεωτικά στην δεύτερη, αναθεωρητική Βουλή.
5. Αναθεώρηση του άρθρου 16: Ρητή κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών πανεπιστημίων.
6. Αναθεώρηση του άρθρου 17: Θεσπίζεται υποχρέωση του Κράτους να μεριμνά για την προστασία των παραμεθόριων και ευαίσθητων περιοχών της Χώρας. Εισάγεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την θέσπιση ειδικών περιορισμών και όρων στην άμεση ή έμμεση κτήση και μεταβίβαση δικαιωμάτων στις περιοχές αυτές, καθώς και σχετικών μηχανισμών ελέγχου ή απαγόρευσης συναλλαγών για λόγους εθνικής ασφάλειας.
7. Αναθεώρηση του άρθρου 21: Κατοχυρώνεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας ως συνταγματικός θεσμός. Θεσπίζεται υποχρέωση του Κράτους να μεριμνά για την διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών σε επαρκή και προσιτή κατοικία, ιδίως μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας.
8. Αναθεώρηση του άρθρου 102: Ενισχύεται η αρχή της αυτοδιοίκησης, με την σαφέστερη κατοχύρωση του τεκμηρίου αρμοδιότητας υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και τη θέσπιση αυξημένων εγγυήσεων για τη μεταβολή των αρμοδιοτήτων τους. Διευρύνεται η διοικητική και κανονιστική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, περιορίζεται η κρατική εποπτεία σε έλεγχο νομιμότητας και ενισχύεται η θεσμική προστασία των αιρετών οργάνων. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την οικονομική αυτοτέλεια, με πρόβλεψη επαρκών πόρων και κανόνες διαφάνειας και δημοσιονομικής ισορροπίας.
Συνταγματική Αναθεώρηση αλλά στην επόμενη βουλήΜετά από το άνοιγμα της συζήτησης για το Σύνταγμα κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να επιταχύνει ρυθμούς και σε αυτό το πεδίο. Έτσι η Χαριλάου Τρικούπη συγκαλεί για την προσεχή Τρίτη κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, όπου θα αναλυθούν κάποιες από τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί ο βουλευτής Επικρατείας, Παναγιώτης Δουδωνής. Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ναι μεν δηλώνουν ότι πρέπει να γίνει μια γόνιμη συζήτηση εντός του κοινοβουλίου για όλα τα ζητήματα λειτουργίας του Καταστατικού Χάρτη, θεωρούν ωστόσο σε αυτή τη φάση, ότι η απαιτούμενη εκ του Συντάγματος υπερπλειοψηφία θα πρέπει να υπάρξει μόνο στο πλαίσιο της επόμενης, αναθεωρητικής Βουλής και αυτό να είναι και ο κανόνας, με αλλαγή της διάταξης του άρθρου 110 του Συντάγματος.
