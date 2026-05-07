Δύο νέες δημοσκοπήσεις δείχνουν διπλάσιο ποσοστό για την ΝΔ, ακούνητη η βελόνα του ΠΑΣΟΚ, άνοδος Τσίπρα, πτώση Καρυστιανού

Pulse: Στο 29,5% η ΝΔ με προβάδισμα 15 μονάδων από το «ακούνητο» ΠΑΣΟΚ - Οι επιδόσεις Τσίπρα και Καρυστιανού

Στη δημοσκόπηση της Pulse που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Σκάι η ΝΔ μετρήθηκε στο 29,5% στην εκτίμηση ψήφου από 31% στα τέλη Μαρτίου, μια απώλεια της τάξης της 1,5 μονάδας

To 45% των πολιτών θεωρεί ότι τα πρόσφατα μέτρα οικονομικής είναι σε σωστή κατεύθυνση, με το 37% να θεωρεί ωστόσο ότι χρειάζονται και άλλα, ενώ ακόμα μεγαλύτερη (φτάνει στο 50%) είναι η αποδοχή για τις αποφάσεις και τις ενέργειες της κυβέρνησης όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, τις συνεργασίες και την άμυνα της χώρας. Η ανησυχία για τον πόλεμο παραμένει υψηλή στο 74% μειωμένη κατά 4 μονάδες, αλλά ανεβαίνει δραματικά σχετικά με τις οικονομικές του συνέπειες - από το 43% στο 50%.

Εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων από Τσίπρα και Καρυστιανού, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παραμένει σταθερό - 12% στην πρόθεση ψήφου και 14,5% στην εκτίμηση ψήφου. Σταθερότητα στο 9% (εκτίμηση ψήφου) κατέγραψε η Pulse για την Ελληνική Λύση και την Πλεύση Ελευθερίας. Μισή μονάδα χάνουν το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ, μισή μονάδα κερδίζει η Φωνή Λογικής και μία ολόκληρη το ΜεΡΑ25, που εμφανίζεται να κερδίζει οριακά την είσοδο σε μία οκτακομματική Βουλή.

Ενδιαφέρον έχει η ψήφος στο «άλλο κόμμα», που ενόψει των ανακοινώσεων από Τσίπρα και Καρυστιανού ανεβαίνει από το 11% στο 13% και είναι και πάλι η τρίτη δημοσκοπική επιλογή για τους πολίτες. Αυτή τη φορά, η Pulse δεν μετρά ενδιαφέρον για τα νέα κόμματα, όπως στις προηγούμενες έρευνες, αλλά τη δυνητική ψήφο: το «σίγουρα θα τον ψήφιζα» είναι στο 9% για το κόμμα Τσίπρα και 8% για την Μαρία Καρυστιανού και ο ευρύτερος πυρήνας, δηλαδή το «μάλλον ναι» είναι στο 11% για τον πρώην πρωθυπουργό και στο 13% για την μητέρα των Τεμπών. Πολύ χαμηλότερα, στο 12% συνολικά με μόλις 3% «σίγουρα ναι» κινούνται τα ποσοστά Σαμαρά.

Η Μαρία Καρυστιανού έχει ισχυρό πέρασμα 22% σε εκείνους που δεν αυτοτοποθετούνται πολιτικά , όπως και στους δεξιούς ψηφοφόρους (10% δηλώνουν ότι σίγουρα θα την ψήφιζαν). Τα χαμηλότερα ποσοστά της (μόλις 3% λένε ότι σίγουρα θα την ψήφιζαν) είναι πλέον μεταξύ των αριστερών ψηφοφόρων, ενώ «γράφει» 8% τόσο στην κεντροδεξιά, όσο και στην κεντροαριστερά. Αντίθετα έχει 5% στον χώρο των κεντρώων ψηφοφόρων.

Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας έχει πολύ ισχυρό πέρασμα στους αριστερούς ψηφοφόρους (26% λένε ότι σίγουρα θα τον ψήφιζαν) και στους κεντροαριστερούς (17%). Όμως, πέφτει στο 4% βέβαιης ψήφου από το Κέντρο και δεξιότερα.

MRB: Στο 28,8% η ΝΔ, στο 14,5% το ΠΑΣΟΚ, στην τρίτη θέση το «άλλο κόμμα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κυριαρχεί για άλλη μία φορά στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό - λαμβάνει 23,1% μεταξύ των σημερινών πολιτικών αρχηγών (δηλαδή χωρίς Τσίπρα και Καρυστιανού) με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη δεύτερη θέση με άνοδο 2,9 μονάδων μεν, αλλά με ποσοστό μόλις 8%. Στο ερώτημα αυτό, η ΜRB κατέγραψε μείωση 4,8 μονάδων στον επιλογή «Κανένας» και άνοδο 3,7 μονάδων στην επιλογή «άλλος», που φτάνει στο 15,6% - με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Δ. Μαύρο να αναφέρει ότι η συγκεκριμένη επιλογή φωτογραφίζει τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καρυστιανού. μετρά τη ΝΔ η MRB στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του OPEN . Το ΠΑΣΟΚ είναι στη δεύτερη θέση με άνοδο μισής μονάδας, στο 14,5%.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κυριαρχεί για άλλη μία φορά στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό - λαμβάνει 23,1% μεταξύ των σημερινών πολιτικών αρχηγών (δηλαδή χωρίς Τσίπρα και Καρυστιανού) με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη δεύτερη θέση με άνοδο 2,9 μονάδων μεν, αλλά με ποσοστό μόλις 8%. Στο ερώτημα αυτό, η ΜRB κατέγραψε μείωση 4,8 μονάδων στον επιλογή «Κανένας» και άνοδο 3,7 μονάδων στην επιλογή «άλλος», που φτάνει στο 15,6% - με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Δ. Μαύρο να αναφέρει ότι η συγκεκριμένη επιλογή φωτογραφίζει τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καρυστιανού.

Για το κόμμα Τσίπρα, το 11,1% δηλώνει ότι «σίγουρα» θα το ψηφίσει - άνοδος 3,6 μονάδων - και το 12,1% δηλώνει ότι μάλλον θα το ψηφίσει. Για την Μαρία Καρυστιανού, η «σίγουρη» δυνητική ψήφος μετρήθηκε στο 6,6% με πτώση 3 μονάδων, ενώ και εκείνοι που δηλώνουν ότι «μάλλον» θα την ψηφίσουν, είναι μειωμένοι κατά 2,5 μονάδες, στο 18,5%. Κόντρα σε όλες τις άλλες εταιρείες, η MRB βλέπει Βουλή για το κόμμα Κασσελάκη, που το μετρά στο 3,2% στην εκτίμηση ψήφου.

Σημειώνεται ότι στην πρόθεση ψήφου, η αδιευκρίνιστη ψήφος είναι με άνοδο 2 μονάδων στο 22%, μόλις μισή μονάδα από το ποσοστό της ΝΔ, που είναι στο 22,5%. Το «άλλο κόμμα» ανεβαίνει στο 7,4% από 5,2%.

Δύο νέες δημοσκοπήσεις, της Pulse για τον ΣΚΑΪ και της MRB για το Open, αποτυπώνουν την γνώριμη εικόνα των τελευταίων μηνών: Η Νέα Δημοκρατία είναι μακράν πρώτη με ποσοστά σχεδόν διπλάσια από εκείνα του δεύτερου κόμματος που εν προκειμένω είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο βλέπει να παραμένει «ακούνητη» η δημοσκοπική του βελόνα.Τρίτη επιλογή των πολιτών είναι το «άλλο κόμμα» στην δημοσκόπηση της MRB, εν αναμονή των ανακοινώσεων από Αλέξη Τσίπρα και Μαρία Καρυστιανού.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει επίσης σταθερή επιλογή ως καταλληλότερος για πρωθυπουργός, με τριπλάσια ποσοστά από εκείνα του δεύτερου Νίκου Ανδρουλάκη, χωρίς ωστόσο να έχουν συνυπολογιστεί Τσίπρας και Καρυστιανού.