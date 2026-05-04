Γεωργιάδης: Ο Καραμανλής είναι η ΝΔ, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πρόσκληση για το συνέδριο

ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Εκείνη κι εγώ».«Δεν υπήρξε καμία πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία, ο Ανδρουλάκης πέταξε μια», είπε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε: «Τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση μισθού σημαίνει ότι θα βάλεις τις επιχειρήσεις να αυξήσουν κατά 20% τη μισθοδοσία τους. Αν το έκανες οριζόντια δηλαδή, θα τίναζες την οικονομία στον αέρα. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε περαιτέρω. Ευτυχώς, κανείς δεν λέει κάτι τέτοιο, ούτε το ΠΑΣΟΚ και δεν έχει εφαρμοστεί και πουθενά. Έχουν γίνει κάποια πιλοτικά προγράμματα, είτε στην Ολλανδία μέσω κοινωνικών εταιρών σε ορισμένα επαγγέλματα. Και αν θυμάμαι καλά, είχε γίνει ένα πολύ μεγάλο πείραμα στην BMW στη Γερμανία, που εγκαταλείφθηκε ύστερα από τέσσερα χρόνια.Σε σχόλιο που έκαναν οι δημοσιογράφοι πως ο Αλέξης Τσίπρας τάχθηκε υπέρ των 32 και 35 ωρών εργασίας στο μανιφέστο του, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε τα εξής: «Εγώ λέω να δουλεύουνε μια φορά την εβδομάδα οι εργαζόμενοι. Αφού ξεκινήσαμε να λέει ο καθένας τηντου εγώ λέω μια μέρα.Με τουςδεν μπορείς να τους πάρεις σοβαρά. ΕίναιΕίναι κωμωδία. Είναι αστειότητες αυτά. Είμαστε μια χώρα που είχαμε 25% ανεργία μέχρι πριν πέντε χρόνια και έχουμε κάνει να την πάμε στο 8%, που προσπαθούμε να ανακάμψουμε από μια χρεωκοπία συζητάμε τώρα πως αυτό θα τινάξουμε στον αέρα το μαγαζί».«Έχει ξεκινήσει κουβέντα περί συνταγματικής αναθεώρησης , δεν υπάρχει κανένα μέτωπο με την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Θέλουμε τους βουλευτές μουγκούς ή τους βουλευτές ομιλούντες; Αν τους θέλετε μουγκούς αυτό δεν είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία, αν τους θέλετε ομιλούντες μπορεί να πουν και κάτι ενοχλητικό. Επειδή εγώ δεν θέλω τους βουλευτές μουγκούς για αυτό και δεν παρεξηγούμαι αν πουν και κάτι. Δεν έχουμε γίνει σταλινικό καθεστώς. Επειδή έχουμε κυβερνήσει 7 χρονιά θα πρέπει πάντα να είσαι προσεκτικός καμιά φορά να μην παρεξηγεί ο ένας τον άλλον σε μια εποχή που αισθανόμαστε όλοι λίγο παραπάνω πιεσμένοι. Σε αυτό ναι, καλό είναι να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί αλλά από την άλλη δεν χάλασε κι ο κόσμος» πρόσθεσε σε άλλο σημείο ο κ. Γεωργιάδης αναφερόμενος και στην κριτική που είχε ασκήσει ο Άκης Σκέρτσος στους βουλευτές για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.Απαντώντας στην κριτική που ασκείται για το επιτελικό κράτος και τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, είπε: «Δεν υπάρχει τρομερά ιδιοφυής ιδέα για το επιτελικό κράτος, είναι μια διοικητική δομή με σαφή ιεραρχία, που επιτρέπει να λαμβάνονται πιο γρήγορες αποφάσεις. Κανένα επιτελικό κράτος δεν με έχει καπελώσει, ασκώ την πολιτική που θέλω. Βοηθά στον συντονισμό και να φτάσει κάποιο θέμα στον πρωθυπουργό. Το επιτελικό κράτος είναι ένα γρανάζι διοικητικό. Έχει συμβάλει στο να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερο συντονισμό. Όλα έχουν και αρνητικά, ο πρωθυπουργός τα αξιολογεί όλα, μας κρίνει όλους».Στις 12 Μαΐου οι ανακοινώσεις για τους νοσηλευτές«Υπάρχει θέμα με τους νοσηλευτές σε όλο το ΕΣΥ . Μέχρι αύριο θα έχει λυθεί το θέμα με τις επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας. Πρόβλημα υπάρχει με τους νοσηλευτές. Όχι μόνο στο Θριάσιο. Κάνουμε μεγάλη προκήρυξη για τους νοσηλευτές. Αυτό είναι το πραγματικά μεγάλο πρόβλημα του ΕΣΥ, η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού.για το πώς θα κάνουμε το επάγγελμα του νοσηλευτή στο ΕΣΥ περισσότερο ελκυστικό. Δεν χρειαζόμαστε στάσεις εργασίας για να μας πει ότι υπάρχει πρόβλημα στους νοσηλευτές, το έχουμε αναγνωρίσει από μόνοι μας» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.«Στη δημοσκόπηση της Marc για το Πρώτο Θέμα , δεν υπάρχει η υγεία ως πρόβλημα», επισήμανε ο κ. Γεωργιάδης.Μιλώντας για την ακρίβεια, είπε ότι «πέρασε στα ψιλά μέσα στον ορυμαγδό της επικαιρότητας, ότι σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 2025 οι Έλληνες είχαμε το υψηλότερο μέσο εισόδημα από το 2008 και κατά 5,3 αυξημένο από το 2024 και μάλιστα αποπληθωρισμένο», είπε.Ερωτηθείς για τον κ. Τζαβέλλα και την απόφαση να μη βγει από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών, ενώ ο ίδιος ως αρμόδιος για την ΕΥΠ είχε υπογράψει 11 τηλεφωνικές επισυνδέσεις για την ΕΥΠ , μεταξύ των οποίων ο κ. Χατζηδάκης, ο κ. Μυλωνάκης, ο κ. Θωμάς Βαρβιτσιώτης κ.ά.: «Πάντα παρακολουθούσε τηλέφωνα η ΕΥΠ, ανήκει στις μυστικές υπηρεσίες. Μια δουλειά τους είναι να παρακολουθούν νομίμως τηλέφωνα. Γι' αυτό το θέμα έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Αν το παράνομο λογισμικό χρησιμοποιήθηκε από τις κρατικές υπηρεσίες, γι' αυτό έχει αποφανθεί ο Άρειος Πάγος και το αρχειοθέτησε δις και έχει αποφανθεί ότι δεν συσχετίζεται με τις κρατικές υπηρεσίες».Στην συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε: «Ο κ. Τζαβέλλας είναι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, όχι διορισθείς από την κυβέρνηση, αλλά ψηφισμένος από τους συναδέλφους του με πολύ μεγάλη διαφορά. Αφού έγινε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, πήρε την αρμοδιότητα για να εξετάσει το αίτημα. Ο ίδιος έκρινε ότι δεν συσχετίζεται με τις κρατικές υπηρεσίες η παρακολούθηση προσώπων με το παράνομο λογισμικό Predator . Είχε το δικαίωμα να το κρίνει».

