Ολόκληρη η δημοσκόπηση της Marc για το Πρώτο Θέμα: Ανάκαμψη ΝΔ μετά τα μέτρα, τον Μακρόν και πριν τα δύο νέα κόμματα
Η πρώτη δημοσκόπηση που αποτυπώνει τις εκτιμήσεις έπειτα από όλα τα γεγονότα - Η κυβέρνηση περιόρισε τις απώλειες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την Κοβέσι και τον... Λαζαρίδη - Στο 38,5% οι θετικές αξιολογήσεις για την κυβέρνηση, χωρίς αντίπαλο ο Μητσοτάκης στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία
Σημαντική ανάκαμψη της συσπείρωσης της Ν.Δ., που φτάνει στην εκτίμηση ψήφου στο 32,2%, σχεδόν 4 μονάδες πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών, καταγράφει η μέτρηση της Marc που παρουσιάζει το «Πρώτο Θέμα». Παράλληλα, η θετική αξιολόγηση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού είναι πλέον στο 38,5% και 39,1% αντίστοιχα, προσεγγίζοντας τα ποσοστά των εθνικών εκλογών του 2023.
Η αξιολόγηση της κυβέρνησης
Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά δημοσιευμένη μέτρηση της εταιρείας, με αρχή από τον Οκτώβριο του 2025, που καταγράφει αύξηση των ποσοστών του κυβερνώντος κόμματος: στην προηγούμενη μέτρηση (του Φεβρουαρίου, που παρουσιάστηκε στο «Πρώτο Θέμα») οι θετικές αξιολογήσεις της κυβέρνησης ήταν αυξημένες κατά 1,8 μονάδες σε σχέση με τον περασμένο Νοέμβριο και έφταναν το 36,8%.
Τώρα, οι θετικές αξιολογήσεις έχουν ανεβεί στο 38,5% και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο 39,1%, ενώ λαμβάνει 32,8% στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, αφού τον επιλέγει μέχρι και ένα σεβαστό 15% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ.
Η μόνη αλλαγή στην κατάταξη για την πρωθυπουργία είναι η επιστροφή του Νίκου Ανδρουλάκη στη δεύτερη θέση, αλλά με ποσοστό μόλις 7,7% οριακά πάνω από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου (7,1%) και τον Κυριάκο Βελόπουλο (5,9%). Σημειώνεται ότι η Marc μετρά μόνο τους σημερινούς πολιτικούς αρχηγούς - δεν υπάρχει μέτρηση για την καταλληλότητα του Αλέξη Τσίπρα, αφού θα αρχίσει να τον μετρά μετά την επίσημη ανακοίνωση για το νέο κόμμα.
Το ΠΑΣΟΚ αυξάνει τη διαφορά του από την Πλεύση Ελευθερίας στο ερώτημα «ποιος κάνει την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση» - και φτάνει στο 15,6%, με το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου να μένει στο 8,9%.
Ωστόσο, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παίρνει χαμηλό βαθμό στο σχετικό ερώτημα από τις νέες αλλά και τις παραγωγικές ηλικίες (13,1% και 12% αντίστοιχα) και ανεβαίνει στο 23,6% μόνο στις ηλικίες άνω των 65 ετών. Την ίδια στιγμή, μόνο το 45,9% εκείνων που το ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές θεωρεί ότι ασκεί την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση!
Τα νέα κόμματα
Η Marc δεν δημοσιοποιεί αυτή τη φορά μετρήσεις δυνητικής ψήφου για τα υπό διαμόρφωση κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς θεωρείται ότι είμαστε στο «παρά ένα» των σχετικών ανακοινώσεων, ωστόσο η δημοσκοπική αίσθηση είναι ότι ο φορέας του πρώην πρωθυπουργού, έστω και οριακά, θα καταγραφεί στη δεύτερη θέση και της «μητέρας των Τεμπών» στην τρίτη, αφήνοντας το ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη θέση και περιορίζοντας σε μεγάλο βαθμό τα ποσοστά κομμάτων όπως η Πλεύση Ελευθερίας, η Ελληνική Λύση και η Νίκη.
Σημειώνεται πάντως ότι η εικόνα της μέτρησης της Marc σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία φτάνει πλέον εκείνη της προεκλογικής περιόδου του 2023: τον Απρίλιο εκείνης της χρονιάς -και ενώ είχε ήδη αρχίσει η προεκλογική περίοδος- η εταιρεία είχε μετρήσει (σε δημοσκόπηση για τον ΑΝΤ1) τη Ν.Δ. στο 32,1% στην εκτίμηση ψήφου.
Το εισιτήριο για τη Βουλή
Η μέτρηση βγάζει μία επτακομματική Βουλή, που θα μπορούσε ωστόσο να είναι τελικά εννεακομματική, καθώς το ΜέΡΑ25 και το κόμμα Κασσελάκη ενισχύουν ελαφρά τη θέση τους, αλλά χάνουν οριακά το εισιτήριο για το Κοινοβούλιο.
Βεβαίως, ο αριθμός των κομμάτων που θα παλέψουν για την είσοδό τους στη Βουλή πρόκειται να διαφοροποιηθεί αρκετά στο αμέσως επόμενο διάστημα, καθώς θα προστεθούν τα δύο νέα κόμματα, που προφανώς θα στηριχθούν και από ψηφοφόρους που τώρα βάζουν οριακά στη Βουλή κόμματα όπως τη Φωνή Λογικής.
Το ΠΑΣΟΚ κερδίζει μισή μονάδα και καταγράφεται στο 13,5%, η Πλεύση Ελευθερίας χάνει δύο μονάδες και πέφτει στο 9,5%, αλλά διατηρεί την τρίτη θέση. Η Ελληνική Λύση χάνει 0,8 της μονάδας και κάθεται στο 9,2%, το ΚΚΕ σταθερό στο 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει 0,4 της μονάδας στο 6,8%, αλλά είναι σε μεταβατική φάση αναμένοντας τις ανακοινώσεις Τσίπρα.
Σε πτώση, αλλά εντός Βουλής καταγράφει η Marc τη Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου - χάνει σχεδόν μία μονάδα και μετριέται στο 3,4%. Αντίθετα, καθαρά εκτός Βουλής μένουν η Νίκη και η Νέα Αριστερά, με τους μεν να περιμένουν την έλευση της Μαρίας Καρυστιανού και τους δε του Αλέξη Τσίπρα...
Ο πόλεμος στον Κόλπο και τα μέτρα
Η εισαγόμενη πολεμική ατμόσφαιρα ασφαλώς κυριαρχεί στις ψυχολογικές τάσεις των πολιτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε μέτρηση της εταιρείας στις αρχές της πολεμικής σύγκρουσης στον Περσικό και την αποστολή των φρεγατών στην Κύπρο -μία δημοσκόπηση που δεν είχε δημοσιοποιηθεί- η εκτίμηση ψήφου για το κυβερνών κόμμα ήταν μισή μονάδα πάνω σε σχέση με το σημερινό 32,2%, κάτι που σημαίνει ότι, παρά τις όποιες πληγές λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ και Λαζαρίδη, η Ν.Δ. συνεχίζει σε πορεία ανάκαμψης.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ερώτηση τι κοστίζει περισσότερο στην κυβέρνηση, πάνω από ένας στους τρεις απαντά η ακρίβεια και μόνο ο ένας στους πέντε κάνει λόγο για την τραγωδία των Τεμπών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ειδικά για τις αγροτικές επιδοτήσεις, πάνω από έξι στους δέκα μιλούν για διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων.
Τα μέτρα στήριξης
Τη δυνατότητα ένταξης παλιών αρρύθμιστων χρεών σε ρύθμιση έως 72 δόσεων αξιολογεί ως «πολύ» ή «αρκετά» σημαντικό μέτρο το 58,5%, ενώ η διεύρυνση του εξωδικαστικού για οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ θεωρείται σημαντική από το 54,6%.
Το 57,7% «χειροκροτεί» την αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων για την επιστροφή του ενός ενοικίου και το 53% την άρση κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών αν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής. Το 55,7% επικροτεί την έκτακτη ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ ανά παιδί και το 51,9% την αύξηση και επέκταση της ενίσχυσης σε συνταξιούχους και άτομα με Αναπηρία.
Σε υψηλά επίπεδα, αλλά κάτω από 50% είναι η αποδοχή των μέτρων για επιδότηση στο ντίζελ και στα λιπάσματα - μια και στην πρώτη ματιά φαίνονται ως μέτρα που εξυπηρετούν συγκεκριμένες ομάδες, παρότι συμβάλλουν στη συγκράτηση του πληθωρισμού.
Η ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί αγγίζει περισσότερο τις νέες ηλικίες (38,6%) και τις γυναίκες (36,2%) σε σχέση με τους άνδρες (29,8%). Ως το σημαντικότερο νέο μέτρο το θεωρεί το 39,8% εκείνων που ψήφισαν Ν.Δ. στις εκλογές του 2023, αλλά έχει σημαντική αποδοχή που φτάνει το 25,5% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και στο 35,3% εκείνων που δηλώνουν ότι ψήφισαν «άλλο κόμμα».
Η αύξηση του επιδόματος του Νοεμβρίου στους συνταξιούχους από τα 250 ευρώ στα 300 και η επέκταση των δικαιούχων θεωρείται προφανώς ως το σημαντικότερο μέτρο από τις μεγαλύτερες ηλικίες (35,4%), αλλά και από τις ηλικίες 45-64 ετών (31,4%).
Παράλληλα, το μέτρο έχει μεγάλη αποδοχή (31,1%) μεταξύ των ψηφοφόρων του ΚΚΕ, ενώ το ίδιο συμβαίνει με έναν στους τέσσερις ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις το 7,7% των ψηφοφόρων της Ν.Δ. δηλώνει ότι δεν θεωρεί κανένα μέτρο ως σημαντικό, αλλά πλην του ΣΥΡΙΖΑ, όπου το σχετικό ποσοστό φτάνει στο 27,3%, στο ΠΑΣΟΚ και στο ΚΚΕ η απάντηση αυτή δίνεται από μόλις έναν στους πέντε ψηφοφόρους.
Δείτε ολόκληρη τη δημοσκόπηση ΕΔΩ.
