Πρώτο βήμα Τσίπρα για το νέο κόμμα από την Κρήτη: Το «Μανιφέστο», οι δημοσκοπήσεις και το μήνυμα υπέρβασης

Ο πρώην πρωθυπουργός σηματοδότησε από την Κρήτη την έναρξη της νέας του πορείας, με ανοικτό κάλεσμα σε προοδευτικές δυνάμεις και έμφαση σε πρόγραμμα για οικονομία, ενέργεια και στέγαση





Το τέλος της «Ιθάκης», δηλαδή του κύκλου παρουσιάσεων του νέου του βιβλίου και μαζί την αφετηρία για το νέο του πολιτικό εγχείρημα σηματοδότησε η χθεσινή ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη , με την αντίστροφη μέτρηση για την επάνοδό του να συνιστά πλέον θέμα ημερών.Στην κατεύθυνση αυτή, «τον τελευταίο σταθμό της Ιθάκης τον μετατρέψατε εσείς σήμερα σε πρώτο σταθμό μιας νέας πορείας» υποστήριξε ο πρώην Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος προς το χθεσινό του ακροατήριο. Ακροατήριο που το επιτελείο του επέλεξε επί τούτου, αφού το Ηράκλειο αποτελεί διαχρονικά «προπύργιο» της δημοκρατικής παράταξης και άρρηκτα συνδεδεμένο επί δεκαετίες με την Κεντροαριστερά και το ΠΑΣΟΚ. Σε αυτήν την πολιτική ατμόσφαιρα, ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να στείλει πολλαπλά μηνύματα προς τα κόμματα της «δημοκρατικής αντιπολίτευσης», όπως και πρώην και νυν συντρόφους του, αφού έκανε ανοιχτά λόγο για «υπέρβαση» των υφιστάμενων κομματικών σχηματισμών, δείχνοντας την ακριβή διαδρομή συνάντησής του με δυνητικούς πολιτικούς ακολούθους του.Με την τεχνική συζήτηση για την μεταπήδηση σειράς στελεχών του προοδευτικού χώρου στο… κόμμα Τσίπρα να μονοπωλεί την εσωκομματική συζήτηση, ο πρώην Πρωθυπουργός σκιαγράφησε χθες επακριβώς το μονοπάτι, προαναγγέλοντας μια «ριζική ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης», η οποία «είναι σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά αναγκαία», συνέχισε ο ίδιος.Επεκτείνοντας, μάλιστα, την σκέψη του, ο κ. Τσίπρας περιέγραψε «μια υπέρβαση των σημερινών σχηματισμών, με στόχο έναν προοδευτικό πολύχρωμο, αλλά προγραμματικά συμπαγή, πειθαρχημένο και αποτελεσματικό φορέα», δίνοντας έτσι το πολιτικό κέλυφος του νέου του εγχειρήματος. Παράλληλα, ο ίδιος επισήμανε με νόημα πως θα πρόκειται για μια παράταξη «ανοιχτή σε όλους όσοι κατανοούν την ανάγκη της σε όλο το προοδευτικό φάσμα. Χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και χωρίς αποκλειστικότητες αξιωμάτων». Η τελευταία αποστροφή του πρώην Πρωθυπουργού, όμως, «φωτογραφίζει» τα περισσότερα από τα κορυφαία στελέχη του χώρου, αλλά και τη βασική προϋπόθεση της παραίτησης τους από το βουλευτικό αξίωμα, για όλες και όλους όσους επιθυμούν να μετεγγραφούν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προϋπόθεση που φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα τους ενδιαφερόμενους, ακόμη και στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις τους με τον ίδιο, στην τελευταία χρονιά πριν τις εθνικές εκλογές.Εκτός, ωστόσο, από την νέα ομάδα που θα πλαισιώσει τον πρώην Πρωθυπουργό, η… «ξαστεριά» που επικαλέστηκε στη χθεσινή ομιλία του, λέγοντας ότι αυτή θα γίνει γρήγορα πράξη, όπως είπε, απαιτεί ένα προγραμματικό πλαίσιο για την επόμενη ημέρα της χώρας, πειστικό και τεκμηριωμένο, ώστε να δώσει στο νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα πόντους ως προς την κυβερνησιμοτητα.Ήδη, ο χθεσινός απόηχος της δημοσκόπησης της Metron Analysis που έφερε τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 7% ως προς την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία με πρώτο τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη με ποσοστό 26%, έκανε πολλά από τα στελέχη που πρόσκεινται στον πρώην Πρωθυπουργό να αναθαρρήσουν, στη λογική ότι στην Τρίτη θέση βρισκόταν ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, πριν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εμφανιστεί επισήμως στην πολιτική σκηνή.Ωστόσο, σε επίπεδο προτάσεων, ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε ένα έτοιμο σχέδιο για “ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά σε σταθερή και προσιτή τιμή” στο πεδίο της ενέργειας, ενώ προέταξε την ανάγκη για “άμεσα μέτρα ανακούφισης και μόνιμης παρέμβασης στην αγορά”, όπως και “υποχρεωτική διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών”. Στο ίδιο φάσμα ανήκουν, κατά τον κύριο Τσίπρα, και μέτρα όπως “η δραστική μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής και επιβίωσης από 13% σε 6%”, αλλά και η “μείωση στη φορολογία των καυσίμων”.Ως προς την στεγαστική κρίση, ο Αλέξης Τσίπρας εστίασε σε “δημόσιες επενδύσεις για την κατασκευή κοινωνικής κατοικίας. Με αξιοποίηση δημόσιας γης, ανενεργών δημόσιων κτιρίων και κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων”, λέγοντας πως “τα χρήματα, για παράδειγμα, που επενδύει το δημόσιο στην ΔΕΗ για να κάνει μπίζνες στην Ουγγαρία, αν τα επένδυε σε ένα ειδικό πρόγραμμα κοινωνικά προσιτής κατοικίας, θα μπορούσαμε να καλύψουμε πάνω από 50.000 συμπολίτες μας”. Ταυτόχρονα, η ίδια πρόταση περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον πρώην Πρωθυπουργό, “αυστηρό έλεγχο των αδειών Airbnb, των βραχυχρόνιων μισθώσεων που διαλύουν τη μακροχρόνια κατοικία, ιδίως για τις εταιρίες που έχουν στη διάθεσή τους μεγάλο αριθμό διαμερισμάτων”. Αλλά και “ειδικά στεγαστικά εργαλεία για νέους ανθρώπους, νέα ζευγάρια, ιδιαίτερα για εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους σε τουριστικές και νησιωτικές περιοχές, κατάργηση της πρώτης κατοικίας για την απόκτηση γκόλντεν βίζας. Καθώς και ειδικό φόρο στην αγορά κατοικιών από μη κατοίκους της Ελλάδας που βρίσκονται εκτός ΕΕ».Στρέφοντας, επιπλεον, τα βέλη της κριτικής του στην κυβέρνηση με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τις υποκλοπές, ο κ. Τσίπρας απαρίθμησε τις “τρεις θεμελιώδεις διαστάσεις του αποτελούν το άλφα και το ωμέγα της δικής μας αντίληψης.Πρώτον, “κράτος που σχεδιάζει και στηρίζει το νέο μοντέλο ανάπτυξης που χρειάζεται η χώρα. Δεύτερον, κράτος με φορολογική δικαιοσύνη και αναδιανομή προς όφελος των μη προνομιούχων”, αλλά και “με σοβαρές δημόσιες επενδύσεις σε υγεία και παιδεία και διαμόρφωση ενός ισχυρού δικτύου κοινωνικής προστασίας από την προσχολική ηλικία μέχρι τους υπερήλικες”. Ειδικότερα, ο πρώην Πρωθυπουργός πρότεινε:α) Την εγγύηση θέσης όλων των παιδιών σε παιδικούς σταθμούς από την ηλικία των δύο ετών.β) Την οργανωμένη φροντίδα υπερηλίκων με χρόνια νοσήματα όπως η άνοια -τη φροντίδα των οποίων σήμερα σηκώνουν οι οικογένειες τους.Με αυτοκριτική διάθεση απευθύνθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός και προς την μεσαία τάξη. Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στο ερώτημα “που θα βρεθούν τα χρήματα” για τον πατριωτικό φόρο, “όχι στους πολίτες αυτή τη φορά, όχι στην μεσαία τάξη αυτή τη φορά”, αντέτεινε με νόημα ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επιχειρεί να κλείσει τους λογαριασμούς του με το παρελθόν.

Θέμα ωρών το «Μανιφέστο» Στο ενδιάμεσο, σήμερα αναμένεται να «κλειδώσει» ο χρόνος της δημοσιοποίησης του προγραμματικού κειμένου για την σύγκληση της Αριστεράς, της πολιτικής Οικολογίας και της Σοσιαλδημοκρατίας, το οποίο έχει επιμεληθεί ο Γιώργος Σιακαντάρης. Είτε αυτό δημοσιοποιηθεί αύριο, είτε την ερχόμενη Δευτέρα, το περιεχόμενο του, ωστόσο, αναμένεται να δώσει ένα ευκρινές στίγμα για το προγραμματικό πλαίσιο της επόμενης ημέρας, αλλά και των δυνητικών προοδευτικών συνεργασιών, σε μια προσπάθεια να διαμορφωθεί μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας.