Στην Κρήτη πέφτει η αυλαία για την Ιθάκη του Τσίπρα: Γιατί διάλεξε το Ηράκλειο, τα μηνύματα για το νέο κόμμα
Ολοκληρώνονται οι περιοδείες για το βιβλίο ανά την Ελλάδα, σε μια στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται να προετοιμάζεται πυρετωδώς για το επόμενο πολιτικό του βήμα
Το τέλος του κύκλου των παρουσιάσεων της «Ιθάκης» σηματοδοτεί η σημερινή ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα στο Ηράκλειο, καθώς ολοκληρώνονται οι περιοδείες για το νέο βιβλίο του ανά την Ελλάδα, σε μια στιγμή που ο ίδιος φέρεται να προετοιμάζεται πυρετωδώς για το επόμενο, πολιτικό του βήμα.
Υπό αυτό το πρίσμα, οι πληροφορίες θέλουν την σημερινή του τοποθέτηση από την Κρήτη – και όχι τυχαία- να συνιστά «ομιλία – ορόσημο» ως κομβική του προσωπικού του σχεδιασμού για την επάνοδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Για το λόγο αυτό, ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να περιγράψει εκτενώς τους προγραμματικούς άξονες του νέου εγχειρήματός του απόψε, αλλά και να εξαπολύσει ολομέτωπη επίθεση στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη εφ’ όλης της ύλης και σε υψηλούς αντιπολιτευτικούς τόνους. Αρχής γενομένης από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και φτάνοντας μέχρι την πρόσφατη υπόθεση του Αρείου Πάγου, ο κ. Τσίπρας πρόκειται να ανοίξει όλη τη φαρέτρα των επιχειρημάτων του απέναντι στο κυβερνητικό σχήμα, αν και προτεραιότητά του παραμένει το «πρόγραμμα της επόμενης ημέρας», σύμφωνα με συνομιλητές του.
Στην κατεύθυνση αυτή, το επιτελείο του επέλεξε την περιφέρεια της Κρήτης για να τερματίσει την πορεία προς την ολική επαναφορά του, όχι μόνο γιατί πρόκειται για μια δημοκρατικών καταβολών γεωγραφική περιοχή, αλλά και λόγω του ιστορικού, οικονομικού και πολιτισμικού της χαρακτήρα.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, πάντως, ο Αλέξης Τσίπρας στην αποψινή του παρουσία θα οριοθετήσει την «νέα αρχή» του, και σε προγραμματικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο προθέσεων, με ό,τι αυτό συμβαίνει για παλιά και νέα στελέχη του ευρύτερου χώρου, τα οποία αναμένουν ένα του… νεύμα.
Εξάλλου, η οργανωτική δομή του νέου εγχειρήματος του πρώην πρωθυπουργού έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί και απομένει η επίσημη πρώτη του νέου φορέα, σε επίπεδο ονόματος, διακήρυξης και… προσώπων. Τα πρόσωπα, ωστόσο, που θα πλαισιώσουν τον Αλέξη Τσίπρα φέρονται στην πλειοψηφία τους να έχουν ανευρεθεί, να είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστα στο ευρύ κοινό, αλλά και να διαθέτουν μια τεχνοκρατική οπτική απέναντι στα πράγματα.
Το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας, όμως, επιστρέφει με ανανεωμένη ομάδα έχει αγχώσει την παλιά φρουρά, η οποία διατυπώνει από τη μια προτροπές στον σημερινό πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο να αναλάβει πολιτικές πρωτοβουλίες και από την άλλη αναζητεί το εισιτήριο για το νέο πολιτικό ταξίδι του πρώην πρωθυπουργού.
Παρά την προσμονή, Κουμουνδούρου και Αμαλίας διέψευδαν χθες πληροφορίες περί τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και του διαδόχου του, με δεδομένο ότι ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να μη λειτουργεί σε συνθήκες πίεσης, αλλά να έχει λάβει τις αποφάσεις του, τις οποίες εκτιμάται ότι θα γνωστοποιήσει μέσα στον Μάιο.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα
Παρουσίαση – Συντονισμός:
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης στο Ηράκλειο
- Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:
- Βαγγέλης Ζάχαρης: Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογίας ΠΑΓΝΗ - Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης
- Φραγκίσκος Κουτεντάκης: Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής -Πανεπιστήμιο Κρήτης
- Μίλτος Λογιάδης: Μαέστρος - Καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
- Στέλλα Μανουσογιωργάκη: Aντιπρόεδρος ΟΛΜΕ
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα
Παρουσίαση – Συντονισμός:
Ανδριανή Αγγελιδάκη
Δημοσιογράφος
