Mea culpa Τσίπρα: Δεν θα βάλουμε φόρους στην μεσαία τάξη, αυτή τη φορά, δείτε βίντεο
Προτείνει μείωση ΦΠΑ και φόρου βενζίνης και ειδικό φόρο στην αγορά κατοικιών από μη κατοίκους της Ελλάδας που βρίσκονται εκτός ΕΕ - «Προετοιμάζουμε τη ριζική ανασύνθεση των προοδευτικών δυνάμεων»
Δείτε βίντεο
Mea Culpa για την μεσαία τάξη
Κι όταν έντιμοι λειτουργοί της Δικαιοσύνης μένουν άφωνοι, εμείς οφείλουμε με όλη μας τη φωνή να καταγγείλουμε και το έγκλημα και τη συγκάλυψη” σημείωσε ο πρώην Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως “όπως με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που κυκλοφορούν χωρίς καμιά ντροπή οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, για να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει κανένα έγκλημα, μόνο ρουσφέτια και εξυπηρετήσεις, που είναι το job description του βουλευτή. Και να επιτεθούν με τον πιο ανοίκειο τρόπο στην Ευρωπαία εισαγγελέα που αποκάλυψε το έγκλημα”.
Υπό αυτό το πρίσμα, “και σήμερα είναι ανάγκη, υπαρξιακή θα έλεγα για τη χώρα, να χαράξουμε ένα δρόμο προς αυτούς τους προορισμούς” υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας, ισχυριζόμενος ακόμη πως “σταθερότητα μπορεί να οικοδομήσει μια κυβέρνηση που θα σέβεται τους θεσμούς της δημοκρατίας”. Υπό αυτό το πρίσμα, “χρειαζόμαστε ένα άλλο μέλλον για τη χώρα μας.Ένα άλλο κράτος, πρώτα απ’ όλα. Αυτό είναι το ήμισυ του παντός” ισχυρίστηκε ο πρώην Πρωθυπουργός, ασκώντας κριτική στο επιτελικό κράτος, που “ εξελίχθηκε σε κράτος εξυπηρετήσεων της οικονομικής και πολιτικής ελίτ”, όπως είπε.
Στον αντίποδα, ο πρώην Πρωθυπουργός απαρίθμησε τις “τρεις θεμελιώδεις διαστάσεις του αποτελούν το άλφα και το ωμέγα της δικής μας αντίληψης.Πρώτον, “κράτος που σχεδιάζει και στηρίζει το νέο μοντέλο ανάπτυξης που χρειάζεται η χώρα. Δεύτερον, κράτος με φορολογική δικαιοσύνη και αναδιανομή προς όφελος των μη προνομιούχων”, αλλά και “με σοβαρές δημόσιες επενδύσεις σε υγεία και παιδεία και διαμόρφωση ενός ισχυρού δικτύου κοινωνικής προστασίας από την προσχολική ηλικία μέχρι τους υπερήλικες”. Ειδικότερα, ο πρώην Πρωθυπουργός πρότεινε:
α) Την εγγύηση θέσης όλων των παιδιών σε παιδικούς σταθμούς από την ηλικία των δύο ετών.
β) Την οργανωμένη φροντίδα υπερηλίκων με χρόνια νοσήματα όπως η άνοια -τη φροντίδα των οποίων σήμερα σηκώνουν οι οικογένειες τους.
Αυτό που ζητείται είναι “μια ηθική επανάσταση, υπαρξιακά αναγκαία σήμερα για την πατρίδα μας. Και ναι. Αυτά μπορούμε να τα εγγυηθούμε” κατέληξε ο κ. Τσίπρας.
Οδικός χάρτης η ΙθάκηΤαυτόχρονα, ο κύριος Τσίπρας έφερε πιο κοντά τις πολιτικές αποφάσεις του, αφού “η Ιθάκη μόνο ένας τόπος επιστροφής. Τόπος λογαριασμού με τη διαδρομή, τις επιλογές, τις αντοχές, το πραγματικό νόημα του ταξιδιού. Και με τα λάθη του, βέβαια. Είναι και θέλησα να είναι, ένας οδικός χάρτης για το σήμερα και το αύριο. Μια δήλωση ότι ο αγώνας συνεχίζεται. Από όλους μας. Και από μένα βέβαια” εξήγησε ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας ακόμη πως “σε νέες συνθήκες, με νέες μορφές, νέους σχηματισμούς, νέα πρόσωπα, νέες αναζητήσεις. Αλλά με τους ίδιους πάντα στόχους: Δημοκρατία, εντιμότητα και δικαιοσύνη”.
