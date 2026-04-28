Εισήγηση Πιερρακάκη - Κυρανάκη στο υπουργικό συμβούλιο: Το Δημόσιο παραιτείται από ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις των οικογενειών
Η πρόταση που βάζει τέλος στις δικαστικές διεκδικήσεις κατά οικογενειών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη θα συζητηθεί στην αυριανή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου
Σε μια χρονική συγκυρία όπου η πολύκροτη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών παραμένει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, η κυβέρνηση φέρνει προς συζήτηση στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο την κοινή εισήγηση των Κυριάκου Πιερρακάκη και Κωνσταντίνου Κυρανάκη, που αφορά τη στάση του Δημοσίου στις αποζημιώσεις προς τις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.
Η πρόταση προβλέπει ότι το Δημόσιο θα παραιτείται από την άσκηση ένδικων μέσων, αλλά και από τη συνέχιση όσων έχουν ήδη ασκηθεί, σε υποθέσεις που σχετίζονται με χρηματικές ικανοποιήσεις για ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη και βλάβες υγείας. Στόχος όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές είναι να περιοριστεί μια διαδικασία που για πολλούς συγγενείς έχει μετατραπεί σε μια δεύτερη, εξίσου επώδυνη δοκιμασία, πέρα από την ίδια την απώλεια.
Η πρωτοβουλία δεν αποτελεί μεμονωμένη κίνηση, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια που εξελίσσεται τους τελευταίους μήνες, μέσα από διαβουλεύσεις και επαφές με τις οικογένειες των θυμάτων αναφέρουν κυβερνητικές πηγές και επισημαίνουν ότι επιχειρήθηκε να ληφθούν υπόψη όχι μόνο νομικές παράμετροι, αλλά και η ανθρώπινη διάσταση μιας τραγωδίας που εξακολουθεί να αφήνει βαθύ αποτύπωμα στην κοινωνία.
Η ρύθμιση έρχεται να «κουμπώσει» στο νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υποθέσεις ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας, που θεσπίστηκε με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, εντάσσοντας σε αυτό το πλαίσιο και την Τραγωδία των Τεμπών. Η πρόταση διαμορφώθηκε μέσα από συνεργασία διαφορετικών υπουργείων, αλλά και μέσα από επαφές με ανθρώπους που βίωσαν την τραγωδία από την πιο σκληρή της πλευρά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη κατεύθυνση παρεμβάσεων που έχουν προηγηθεί το τελευταίο διάστημα, με στόχο την αποφυγή περαιτέρω επιβάρυνσης των οικογενειών των θυμάτων. Σε ανάλογο πλαίσιο, είχε κινηθεί και παλαιότερα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης με επιστολή προς τον ΟΣΕ για παραίτηση από ένδικα μέσα σχετικά με αποζημιώσεις συγγενών θυμάτων, ενώ σε διαφορετική υπόθεση -την τραγωδία στο Μάτι- είχε καταγραφεί αντίστοιχη πρωτοβουλία από τον Κυριάκο Πιερρακάκη με την απόσυρση έφεσης του Δημοσίου, ως πράξη ηθικής δικαίωσης για τα θύματα.
Στην πράξη, η προτεινόμενη ρύθμιση καλύπτει τόσο εκκρεμείς υποθέσεις όσο και περιπτώσεις στις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό επιτρέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Ωστόσο, περιορίζεται αυστηρά στο σκέλος των αποζημιώσεων για ψυχική οδύνη και ηθική βλάβη, επιχειρώντας να διατηρήσει ισορροπία μεταξύ της στήριξης των θυμάτων και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα