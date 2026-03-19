«Κάτι δεν πάει πλέον καθόλου καλά με την κυρία Κωνσταντοπούλου» λέει ο Γεωργιάδης - Καρέ καρέ οι κόντρες για ένα κρακεράκι, βίντεο
Mπουρλότο σε μία ακόμη συνεδρίαση της Βουλής έβαλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου καθώς ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τον Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή ένα... κρακεράκι. Η αντιπαράθεση εξελίχθηκε και αργότερα σε τηλεοπτικά παράθυρα
Όλα ξεκίνησαν όταν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατήγγειλε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέγραφε σε βίντεο τη διαδικασία, λίγο πριν εκείνη λάβει τον λόγο. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση αναστάτωση στην αίθουσα, με αποτέλεσμα τη διακοπή της συνεδρίασης από τον προεδρεύοντα.
«Σταματήστε. Μας καταγράφει σε βίντεο. Να έρθει ο πρόεδρος της Βουλής. Εγώ δεν το δέχομαι να μας καταγράφει σε βίντεο. Παρακαλώ πολύ». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε σε υψηλούς τόνους: «Κοιτά εδώ τραμπουκισμοί», με τον κ. Γεωργιάδη να επανέρχεται ζητώντας: «Παρακαλώ πολύ να έρθει εδώ ο πρόεδρος της Βουλής».
Ο προεδρεύων της συνεδρίασης, Γιάννης Πλακιωτάκης, επιχείρησε να κατευνάσει την κατάσταση ωστόσο η ένταση δεν εκτονώθηκε, οδηγώντας τον τελικά στην απόφαση να διακόψει τη συνεδρίαση, ωστόσο το κλίμα παρέμεινε φορτισμένο. Μετά την επιστροφή της στα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε: «Διακόψανε τη συνεδρίαση για τον φασίστα».
Με την επανέναρξη, ο κ. Γεωργιάδης έλαβε τον λόγο και επανήλθε στο ζήτημα, υποστηρίζοντας ότι η βιντεοσκόπηση έγινε επιδεικτικά και θέτοντας θέμα ίσης μεταχείρισης των βουλευτών. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς τόνισε ότι «είναι απαράδεκτο να βιντετοσκοπούνται είτε στην συνεδρίαση είτε σε διάλειμμα. Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες. Δεν νομίζω ότι τιμά κανένα να βιντεοσκοπούνται συνάδελφοι από άλλους συναδέλφους. Το προεδρείο θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα».
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, απάντησε σε υψηλούς τόνους, αμφισβητώντας τη διακοπή της διαδικασίας και κάνοντας λόγο για αλλοίωση των πρακτικών. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνέχισε την επίθεσή της με βαριές εκφράσεις, αναφέροντας: «Έχουμε εγνωσμένο φασίστα. Αρνητή του ολοκαυτώματος, Αρνητή της γενοκτονίας της Γάζας. Αρνητή του εγκλήματος Τεμπών και υποκλοπών. Ο οποίος διακόπτει και την συνεδρίαση της Βουλής. Αυτά τα απαράδεκτα να τα κρατήσετε για τον εαυτό σας κ. Γεωργαντά. Έρχεται στην αίθουσα ο Γεωργιάδης και τρώει κρακεράκια. Δεν τους φτάνει τόσα που έχουν φάει. Βλέπω και την κα Μπακογιάννη . Λύστε το ζήτημα για το ποιος ήταν στο αυτοκίνητο που σκότωσε τον Ιάσωνα. Ντροπή αν παραδίδεται το κοινοβούλιο στους φασίστες να διακόπτουν την συνεδρίαση».
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, λίγη ώρα μετά το επεισόδιο που προκάλεσε, ανέβηκε στο βήμα και εξήγησε ότι ο λόγος που ενοχλήθηκε ήταν το κρακεράκι.
Έφτασε ακόμα και στο σημείο να... ψέξει τον υπουργό Υγείας για υποτίμηση των γυναικών: «Εμφανίστηκε στην αίθουσα κρατώντας ένα κόκκινο πακέτο κρακεράκια και, αφού έφαγε, το έδωσε στις συνεργάτιδες του. Σε τόσο μεγάλη εκτίμηση τις έχει τις γυναίκες, που τους δίνει να κρατάνε τα κρακεράκια του. Δίπλα του βέβαια βλέπω να κάθεται και ο κ. Βαρτζόπουλος, γνωστός για τις απόψεις του για τις γυναικοκτονίες» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Επέμεινε ότι είναι «απαράδεκτο να μας επιδεικνύει ένας υπουργός ότι τρώει μέσα στην αίθουσα τα κρακεράκια του» και ισχυρίστηκε: «Κάποιοι μας επιδεικνύουν το πόσο τρώνε. Δεν έχετε χορτάσει με τόσα που έχετε φάει και θέλετε και μέσα στη Βουλή να λέτε θα τρώμε κρακεράκια. Έρχεστε να μας πείτε ότι εμείς θα τρώμε με χρυσά κουτάλια και μέσα στην αίθουσα και θα σας το τρίβουμε στη μούρη».
Δείτε το βίντεο:
Ο υπουργός Υγείας, απαντώντας παρέθεσε τα πραγματικά περιστατικά και είπε για την Ζωή Κωνσταντοπούλου μεταξύ άλλων: «Όποιος την πλησιάζει φεύγει μακριά. Και οι βουλευτές και οι υπάλληλοί της. Δεν ασχολούμαι άλλο μαζί της, η περίπτωσή της ανήκει σε άλλες επιστήμες».
Περιγράφοντας αργότερα το περιστατικό σε συναδέλφους του βουλευτές, ανέφερε: «έφαγα ένα κρακεράκι γιατί έχω ένα έντονο πόνο στο στομάχι από το πρωί και είδα ότι η Κωνσταντοπούλου και ο Καζαμίας με τραβούσαν βίντεο. Τους ζήτησα να σταματήσουν αλλά αρνήθηκαν και κάλεσα τον κ. Πλακιωτακη να παρέμβει».
Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη: «Πριν λίγο στην Βουλή συνέβη ακόμη ένα περισταστικό bullying της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά του συνόλου της Βουλής. Συγκεκριμένα ξανά σήκωσε το κινητό της και άρχισε να βιντεοσκοπεί παρανόμως μέσα από την αίθουσα. Ζήτησα και διεκόπη η συνεδρίαση και καταδικάστηκε από το Προεδρείο η συμπεριφορά της. Μπορείτε να δείτε το τί ακριβώς έγινε και να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Πάντως η κατάσταση στην Βουλή με την κυρία αυτή έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ανθρώπινης υπομονής».
Μετά το επεισόδιο στη Βουλή η σύγκρουση συνεχίστηκε και στον αέρα τηλεοπτικού καναλιού με εκατέρωθεν βολές. Η κυρία Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε πως ο υπουργός Υγείας «έστειλε αστυνομικό να τραμπουκίσει στη δίκη Βαλυράκη» με τον κ. Γεωργιάδη να διαψεύδει και να σχολιάζει πως «είναι σε μία μόνιμη μανία καταδίωξης, σε μία μόνιμη συνωμοσιολογία».
Μάλιστα, σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας σχολίασε: «Ανησυχώ πλέον σοβαρά για την κατάσταση της κας
@ZoeKonstant η καταγγελία της του ότι: "έστειλα αστυνομικό της φρουράς μου, να την τραμπουκίσει στην δίκη για τον Σήφη Βαλυράκη" είναι εντελώς φανταστική. Δεν είναι απλά ψευδής, είναι ανύπαρκτο γεγονός. Κανένας φρουρός μου δεν έχει επισκεφθεί ή δεν έχει την οποιαδήποτε γνώση για αυτή τη Δίκη. Κάτι δεν πάει πλέον καθόλου καλά με την κυρία Κωνσταντοπούλου».
Στη συνέχεια ο Άδωνις Γεωργιάδης βγήκε στον τηλεοπτικό αέρα χαρακτηρίζοντας γελοιότητες τα όσα είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ούτε εγώ μπορώ ενώ είμαι στο υπουργείο Υγείας και κάνω σοβαρά πράγματα, ούτε όλη η Ελλάδα να ασχολείται με τέτοιες γελοιότητες. Δεν έχω στείλει κανέναν φρουρό μου σε καμία δίκη Βαλυράκη. Τον αείμνηστο Σήφη Βαλυράκη τον εκτιμούσα πάρα πολύ, ήταν φίλος μου και ελπίζω να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον θάνατό του. Δεύτερον, όλο το περιστατικό που περιγράφει η κυρία Κωνσταντοπούλου που είναι παντελώς άγνωστο, δεν έχει πάει κανένας». Σε εκείνο το σημείο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον διέκοψε ρωτώντας «γιατί καλύπτει η κυβέρνησή σας τη δολοφονία» με τους παρουσιαστές να την αποδεσμεύουν.
O Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε απάντηση στις καταγγελίες σχολιάζοντας πως «προφανώς κάτι δεν πάει καλά» με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας: «έχω αποφασίσει για τον εαυτό μου ότι δεν θα ανέχομαι την κυρία Κωνσταντοπούλου να με διακόπτει και να με βγάζει εκτός εαυτού. Πήγε να μου το κάνει και σήμερα στη Βουλή. Εγώ δεν μπορώ να ζήσω στον χώρο της συνωμοσίας που ζει εκείνη. Εγώ σας λέω τι είπε: εμείς συγκαλύπτουμε τον φόνο Βαλυράκη, εμείς η κυβέρνηση, αυτά είναι παλαβομάρες. Ότι εγώ ξέρω τι έπαθε η πρόεδρος του δικαστηρίου στη Λάρισα, εγώ δεν ξέρω καν το όνομα της προέδρου. Η γυναίκα αυτή είναι σε μία μόνιμη μανία καταδίωξης, σε μία μόνιμη συνωμοσιολογία. Δεν μπορώ να πω παραπάνω γιατί δεν έχω τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις, προφανώς κάτι δεν πάει καλά».
«Κανένα μέλος της φρουράς μου, το έλεγξα και στο διάλειμμα (διαφημίσεις στο OPEN) τους φώναξα όλους να δω μήπως κάνω λάθος. Κανένα μέλος της φρουράς μου δεν έχει επισκεφτεί το δικαστήριο στο οποίο γίνεται η δίκη του αείμνηστου Βαλυράκη. Όχι δεν έχει εμπλακεί σε επεισόδιο για να τραμπουκίσει την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν έχει επισκεφτεί το δικαστήριο, δεν γνωρίζει την ύπαρξη του δικαστηρίου, δεν έχω απολύτως καμία σχέση με αυτό το δικαστήριο. Πλην ότι το παρακολουθώ και εγώ όπως και εσείς από τα μέσα γιατί του είχα μια μεγάλη συμπάθεια και θέλω να δω αν θα δικαιωθεί και τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου. Δεν έχω καμία εμπλοκή. Οι κατηγορίες είναι προϊόν της φαντασιώσεώς της», είπε ο κ. Γεωργιάδης.
Όσο για το επεισόδιο που έλαβε χώρα στη Βουλή με… φόντο τα κράκερ: «Σήμερα μου έκανε επίθεση στη Βουλή γιατί πόναγε το στομάχι μου και έβαλα στο στόμα μου ένα κομμάτι κράκερ και άρχισε να φωνάζει “φάγατε, φάγατε, φάγατε, τώρα τρώτε και τα κράκερ” λες και το κράκερ είναι χαβιάρι. Μιλάμε για απίστευτες γελοιότητες μια γελοίας γυναίκας η οποία έχει σοβαρά θέματα άλλης φύσεως. Εγώ δεν μπορώ να ασχολούμαι όλη μέρα με αυτά. Ούτε μπορώ να σταματάω τη δουλειά μου κάνουμε εδώ για να πρέπει να απαντάω στις φαντασιώσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου» είπε για να καταλήξει: «Ειλικρινά σας το λέω, η κυρία αυτή έχει ξεφύγει, έχει περάσει σε άλλη σφαίρα. Και το λέω και με θλίψη γιατί είμαι και υπουργός Υγείας. Δεν το λέω με χαρά, θλίβομαι» κατέληξε.
Σε νέα του ανάρτηση, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στην πρόεδρο της Πλεύσης με μια αναφορά στο παρελθόν και το... cheesecake που είχε δοκιμάσει ο Νίκος Βούτσης, όταν πρόεδρος της Βουλής ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Έγραψε ο υπουργός Υγείας: «16 Ιουλίου 2015 ποιος ήταν Πρόεδρος της Βουλής;…διότι η υποκρισία της
@ZoeKonstant είναι ανυπόφορη. Και όμως σήμερα με έβγαλε βίντεο για να «διαμαρτυρηθεί» διότι είχα βάλει στο στόμα μου ένα κράκερ….και μετά με έβριζε ασταμάτητα, με διέκοπτε κλπ και είπε και το αμίμητο καταγγέλλοντας την «πολυτέλεια» του….κράκερ…. και πάλι κάποιοι εξισώσουν το θύμα με τον θύτη….»
Γεωργιάδης: «Η κατάσταση στην Βουλή με την κυρία αυτή έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο»
«Έστειλε αστυνομικό να τραμπουκίσει»
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ισχυρίστηκε πως ο Άδωνις Γεωργιάδης εχθές «έστειλε αστυνομικό χωρίς διακριτικά και με σκούφο μέσα στη δίκη για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη να τραμπουκίσει δικό μου συνεργάτη και να απειλήσει εμμέσως, πλην, σαφέστατα εμένα και την χήρα Βαλυράκη. Και όμως έγινε και είναι ενήμερος από εχθές ο κ. Χρυσοχοΐδης και από την κυρία Βαλυράκη. Ο κ. Χρυσοχοΐδης κρύβεται από εμένα, ο αρχηγός της ΕΛΑΣ κρύβεται. Λέω ευθέως ότι έχουμε μία δολοφονία πολιτικού άνδρα και όπως ξέρετε έχει διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου της Siemens, ενός ανθρώπου που έχει υπάρξει εμβληματικός αγωνιστής κατά της Χούντας την οποία αγαπά ο κ. Γεωργιάδης, είναι δεδομένο ότι τα πρόσωπα που δολοφόνησαν τον Βαλυράκη έχουν συνδέσεις με τη Χρυσή Αυγή, ήταν αυτού του τύπου μαφιόζικη η δολοφονία. Και λέω ότι στη διαδικασία τη χθεσινή ήρθε πρόσωπο χωρίς διακριτικά, με σκούφο και καλυμμένο το κεφάλι του ενώ ο συγκεκριμένος υπουργός έχει διαφημίσει ότι έχει του χεριού του αστυνομικούς και αυτός ο αστυνομικός από τη μία παρενόχλησε δικό μου συνεργάτη και από την άλλη εμμέσως πλην σαφέστατα απείλησε και εμένα και τη χήρα Βαλυράκη. Μετά την διακοπή έγινε αυτό, είναι καταγεγραμμένο συμβάν».
