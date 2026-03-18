Το κρακεράκι της οργής: Δείτε την Κωνσταντοπούλου να εξηγεί γιατί τραβούσε βίντεο τον Άδωνι Γεωργιάδη
«Είναι απαράδεκτο να μας επιδεικνύει ένας υπουργός ότι τρώει μέσα στην αίθουσα τα κρακεράκια του» ισχυρίστηε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας
Ένα «κόκκινο πακέτο κρακεράκια τα οποία τοποθέτησε επιδεικτικά πάνω στο υπουργικό κυβερνητικό έδρανο» ήταν η... πρόκληση του Άδωνι Γεωργιάδη σύμφωνα με την Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, λίγη ώρα μετά το επεισόδιο που προκάλεσε, καθώς βιντεοσκοπούσε τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και εκείνος διαμαρτυρήθηκε έντονα, ανέβηκε στο βήμα και εξήγησε ότι ο λόγος που ενοχλήθηκε ήταν το κρακεράκι.
Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος ο υπουργός Υγείας, περιγράφοντας αργότερα το περιστατικό σε συναδέλφους του βουλευτές, ανέφερε: «έφαγα ένα κρακεράκι γιατί έχω ένα έντονο πόνο στο στομάχι από το πρωί και είδα ότι η Κωνσταντοπουλου και ο Καζαμίας με τραβούσαν βιντεο. Τους ζήτησα να σταματήσουν αλλά αρνήθηκαν και κάλεσα τον κ. Πλακιωτακη να παρέμβει».
Ωστόσο η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέμεινε ότι είναι «απαράδεκτο να μας επιδεικνύει ένας υπουργός ότι τρώει μέσα στην αίθουσα τα κρακεράκια του». Σε έντονο τόνο συνέχισε: «Κάποιοι μας επιδεικνύουν το πόσο τρώνε. Δεν έχετε χορτάσει με τόσα που έχετε φάει και θέλετε και μέσα στη Βουλή να λέτε θα τρώμε κρακεράκια. Έρχεστε να μας πείτε ότι εμείς θα τρώμε με χρυσά κουτάλια και μέσα στην αίθουσα και θα σας το τρίβουμε στη μούρη».
Δείτε το βίντεο:
Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στην πρόεδρο της Πλεύσης με μια αναφορά στο παρελθόν και το... cheesecake που είχε δοκιμάσει ο Νίκος Βούτσης, όταν πρόεδρος της Βουλής ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Έγραψε ο υπουργός Υγείας: «16 Ιουλίου 2015 ποιος ήταν Πρόεδρος της Βουλής;…διότι η υποκρισία της
@ZoeKonstant είναι ανυπόφορη. Και όμως σήμερα με έβγαλε βίντεο για να «διαμαρτυρηθεί» διότι είχα βάλει στο στόμα μου ένα κράκερ….και μετά με έβριζε ασταμάτητα, με διέκοπτε κλπ και είπε και το αμίμητο καταγγέλλοντας την «πολυτέλεια» του….κράκερ…. και πάλι κάποιοι εξισώσουν το θύμα με τον θύτη….»
