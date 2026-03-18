Δεύτερο ημίχρονο Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου: «Αστυνομικός σου τραμπούκιζε στη δίκη για Βαλυράκη» - «Προφανώς κάτι δεν πάει καλά με την πρόεδρο» - Βίντεο
«Η γυναίκα αυτή είναι σε μία μόνιμη μανία καταδίωξης, δεν μπορώ να πω παραπάνω γιατί δεν έχω τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις» είπε ο υπουργός Υγείας
Μετά το επεισόδιο στη Βουλή όπου ο Άδωνις Γεωργιάδης κατήγγειλε τη συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε πως τον βιντεοσκοπούσε επειδή ενοχλήθηκε γιατί ο υπουργός Υγείας είχε… κρακεράκια στην ολομέλεια, η σύγκρουση συνεχίστηκε και στον αέρα τηλεοπτικού καναλιού με εκατέρωθεν βολές. Η κυρία Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε πως ο υπουργός Υγείας «έστειλε αστυνομικό να τραμπουκίσει στη δίκη Βαλυράκη» με τον κ. Γεωργιάδη να διαψεύδει και να σχολιάζει πως «είναι σε μία μόνιμη μανία καταδίωξης, σε μία μόνιμη συνωμοσιολογία».
Μάλιστα, σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας σχολίασε: «Ανησυχώ πλέον σοβαρά για την κατάσταση της κας
@ZoeKonstant η καταγγελία της του ότι: "έστειλα αστυνομικό της φρουράς μου, να την τραμπουκίσει στην δίκη για τον Σήφη Βαλυράκη" είναι εντελώς φανταστική. Δεν είναι απλά ψευδής, είναι ανύπαρκτο γεγονός. Κανένας φρουρός μου δεν έχει επισκεφθεί ή δεν έχει την οποιαδήποτε γνώση για αυτή τη Δίκη. Κάτι δεν πάει πλέον καθόλου καλά με την κυρία Κωνσταντοπούλου».
«Πίνουνε και τρώνε στην υγειά των κορόιδων αυτοί που κυβερνούν και την ίδια ώρα θέλουν να κόβουν και να ράβουν την πραγματικότητα στα μέτρα τους, να την παρουσιάζουν όπως θέλουν» είπε μεταξύ άλλων στην αρχή της τοποθέτησής της στο OPEN η κυρία Κωνσταντοπούλου.
Kαι συμπλήρωσε: «Kαι να μπαίνουν και μέσα στη Βουλή, να τραμπουκίζουν τους εκλεγμένους εκπροσώπους του ελληνικού λαού όταν είναι στην αντιπολίτευση και δεν τους αρέσει. Ακούσαμε έναν υπουργό πριν εβδομάδες να λέει σε βουλευτίνα της αντιπολίτευσης “εδώ είναι η Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας” και σήμερα έχουμε τον κ. Γεωργιάδη να μας λέει ότι η Βουλή είναι η δική του κουζίνα και η δική του τραπεζαρία. Έχουν φάει και έχουν πιει με χρυσά κουτάλια και χρυσά ποτήρια. Τρώνε και πίνουνε, δεν έχει πάτο πραγματικά το βαρέλι που ταΐζονται. Και μπαίνουν και πλέον μέσα στη Βουλή θρασύτατα τρωγοπίνοντας και έχοντας εξασφαλισμένο ότι αυτή η συμπεριφορά δεν θα προβάλλεται».
«Διότι και το κανάλι της Βουλής θέλουν να το φέρουν στα μέτρα τους. Φέρανε τον κόφτη νομίζοντας ότι θα φιμώσουν την αντιπολίτευση και οι ίδιοι κόβονται από τον κόφτη», είπε και στη συνέχεια ανέφερε «και τώρα μας λένε ότι θα περιορίσουν και την προβολή του τι κάνει ένας υπουργός εν ενεργεία μέσα σε δημόσιο χώρο, σε δημόσια συνεδρίαση, στη Βουλή των Ελλήνων» συμπλήρωσε.
Ανησυχώ πλέον σοβαρά για την κατάσταση της κας @ZoeKonstant η καταγγελία της του ότι: «έστειλα αστυνομικό της φρουράς μου, να την τραμπουκίσει στην δίκη για τον Σήφη Βαλυράκη» είναι εντελώς φανταστική.— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 18, 2026
Δεν είναι απλά ψευδής, είναι ανύπαρκτο γεγονός. Κανένας φρουρός μου δεν έχει…
Στη συνέχεια προβλήθηκε στο κανάλι η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη η οποία είναι η εξής: «Πριν λίγο στην Βουλή συνέβη ακόμη ένα περισταστικό bullying της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά του συνόλου της Βουλής. Συγκεκριμένα ξανά σήκωσε το κινητό της και άρχισε να βιντεοσκοπεί παρανόμως μέσα από την αίθουσα. Ζήτησα και διεκόπη η συνεδρίαση και καταδικάστηκε από το Προεδρείο η συμπεριφορά της. Μπορείτε να δείτε το τί ακριβώς έγινε και να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Πάντως η κατάσταση στην Βουλή με την κυρία αυτή έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ανθρώπινης υπομονής».
Σχολιάζοντας την ανάρτηση, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε: «όχι κριτσίνια, τα κρακεράκια του έτρωγε. Και είδα και ρεπορτάζ “χαμός για ένα κρακεράκι”. Ο καθένας μπορεί να παρουσιάζει ότι θέλει και εγώ θέλω και την τοποθέτηση σίγουρα κάθε ανθρώπου που έχει δημόσιο βήμα. Την Παρασκευή υπήρξε μια απόλυτη εκτράχυνση των τραμπουκισμών των εκπροσώπων της ΝΔ που τραμπούκιζαν την αντιπρόεδρο Γεροβασίλη η οποία αναγκάστηκε να διακόψει τη συνεδρίαση διότι δεν σταματούσαν όρθιοι - δύο άτομα, είχε μείνει με δύο άτομα η ΝΔ των 156. Τραμπούκιζαν χυδαία και διαρκώς φωνάζοντας και χειρονομώντας, δεν σταματούσαν και αναγκάστηκε να διακόψει τη συνεδρίαση. Η ΕΡΤ προέβαλε μονταρισμένο το βίντεο για να φαίνεται ότι δήθεν τη συνεδρίαση η κυρία Γεροβασίλη τη διέκοψε στη δική μου ομιλία, το οποίο είναι χυδαίο μοντάζ και απίθανη παραποίηση της πραγματικότητας. Εγώ δημοσιοποίησα τι πραγματικά έγινε και έγινε χαμός, την πραγματική τους εικόνα. Την πραγματική τους εικόνα και μετά τη διακοπή της συνεδρίασης που συνέχιζαν να επιτίθενται στην αντιπρόεδρο λέγοντάς της να κατέβει από την έδρα αν δεν μπορεί να προεδρεύσει».
«Σήμερα ο κ. Γεωργιάδης επιτέθηκε σε δύο αντιπροέδρους της Βουλής από τη ΝΔ λέγοντάς τους ότι ούτε αυτοί μπορούν να προεδρέψουν, να έρθει ο πρόεδρος της Βουλής ο Κακλαμάνης ζητούσε, διέκοψε τη συνεδρίαση για να μην μιλήσει πολιτική αρχηγός. Εγώ ανέβηκα στο βήμα και αυτό το φασιστοειδές, ο αρνητής του Ολοκαυτώματος, ο αρνητής των νεκρών του Πολυτεχνείου, ο αρνητής της γενοκτονίας στη Γάζα, ο αρνητής του εγκλήματος των Τεμπών, ο αρνητής του εγκλήματος των υποκλοπών, ο αρνητής του εγκλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο αρνητής του εγκλήματος στη Βιολάντα, αυτό το φασιστοειδές διέκοψε τη συνεδρίαση του ελληνικού κοινοβουλίου. Ο τύπος ο οποίος παρακολουθείτο από το Predator και λέει ότι είναι τιμή του και καμάρι του. Ο τύπος ο οποίος ενώ λέει ότι ήταν αρνητής του Ολοκαυτώματος τώρα λέει καλά κάνουν αλλά δεν υπάρχει αντίφαση εκεί γιατί όταν είσαι υμνητής της γενοκτονίας, υμνείς τη γενοκτονία όποιος και αν τη διαπράττει. Τώρα λέει καλά κάνουν οι Ισραηλινοί και βομβαρδίζουν τα νοσοκομεία των Παλαιστινιων», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.
«Αυτός ο τύπος που θα έπρεπε να ελέγχεται για πάρα πολλά πράγματα, συμπεριλαμβανομένου και του γεγονότος ότι ήταν υπουργός Ανάπτυξης όταν υπογράφηκε από τον υφυπουργό του η απόφαση εκταμίευσης 647.000 ευρώ ως δήθεν έργο ανάπτυξης για το μπάζωμα του εγκλήματος, αυτός ο τύπος έχει φτάσει να κατεβάζει αντιπροέδρους της Βουλής και να διακόπτει τη συνεδρίαση για να μην μιλήσει η μοναδική γυναίκα πολιτική αρχηγός και εν πάση περιπτώσει εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης που τον ενοχλεί. Ο ίδιος τύπος πριν από ακριβώς ένα μήνα κόμπαζε ότι έχει αστυνομικούς στα τμήματα των Εξαρχείων και στις μονάδες ασφαλείας και αποκατάστασης της τάξης που τον ειδοποιούν παρανόμως και κατά παράβαση των καθηκόντων τους για πράγματα που εμπίπτουν στο απόρρητο και για πράγματα που εμπίπτουν στην μυστικότητα της προδικασίας και για πράγματα που εμπίπτουν στην υποχρέωση διαφύλαξης εχεμύθειας, εδώ και ένα μήνα υποτίθεται ότι το αρχηγείο της ΕΛΑΣ διεξάγει έρευνα για αυτό και ο αρχηγός της ΕΛΑΣ κρύβεται», υποστήριξε.
Στη συνέχεια η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε πως ο Άδωνις Γεωργιάδης εχθές «έστειλε αστυνομικό χωρίς διακριτικά και με σκούφο μέσα στη δίκη για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη να τραμπουκίσει δικό μου συνεργάτη και να απειλήσει εμμέσως, πλην, σαφέστατα εμένα και την χήρα Βαλυράκη. Και όμως έγινε και είναι ενήμερος από εχθές ο κ. Χρυσοχοΐδης και από την κυρία Βαλυράκη. Ο κ. Χρυσοχοΐδης κρύβεται από εμένα, ο αρχηγός της ΕΛΑΣ κρύβεται. Λέω ευθέως ότι έχουμε μία δολοφονία πολιτικού άνδρα και όπως ξέρετε έχει διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου της Siemens, ενός ανθρώπου που έχει υπάρξει εμβληματικός αγωνιστής κατά της Χούντας την οποία αγαπά ο κ. Γεωργιάδης, είναι δεδομένο ότι τα πρόσωπα που δολοφόνησαν τον Βαλυράκη έχουν συνδέσεις με τη Χρυσή Αυγή, ήταν αυτού του τύπου μαφιόζικη η δολοφονία. Και λέω ότι στη διαδικασία τη χθεσινή ήρθε πρόσωπο χωρίς διακριτικά, με σκούφο και καλυμμένο το κεφάλι του ενώ ο συγκεκριμένος υπουργός έχει διαφημίσει ότι έχει του χεριού του αστυνομικούς και αυτός ο αστυνομικός από τη μία παρενόχλησε δικό μου συνεργάτη και από την άλλη εμμέσως πλην σαφέστατα απείλησε και εμένα και τη χήρα Βαλυράκη. Μετά την διακοπή έγινε αυτό, είναι καταγεγραμμένο συμβάν».
Στη συνέχεια ο Άδωνις Γεωργιάδης βγήκε στον τηλεοπτικό αέρα χαρακτηρίζοντας γελοιότητες τα όσα είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ούτε εγώ μπορώ ενώ είμαι στο υπουργείο Υγείας και κάνω σοβαρά πράγματα, ούτε όλη η Ελλάδα να ασχολείται με τέτοιες γελοιότητες. Δεν έχω στείλει κανέναν φρουρό μου σε καμία δίκη Βαλυράκη. Τον αείμνηστο Σήφη Βαλυράκη τον εκτιμούσα πάρα πολύ, ήταν φίλος μου και ελπίζω να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον θάνατό του. Δεύτερον, όλο το περιστατικό που περιγράφει η κυρία Κωνσταντοπούλου που είναι παντελώς άγνωστο, δεν έχει πάει κανένας». Σε εκείνο το σημείο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον διέκοψε ρωτώντας «γιατί καλύπτει η κυβέρνησή σας τη δολοφονία» με τους παρουσιαστές να την αποδεσμεύουν.
Στη συνέχεια ο Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε απάντηση στις καταγγελίες σχολιάζοντας πως «προφανώς κάτι δεν πάει καλά» με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας: «έχω αποφασίσει για τον εαυτό μου ότι δεν θα ανέχομαι την κυρία Κωνσταντοπούλου να με διακόπτει και να με βγάζει εκτός εαυτού. Πήγε να μου το κάνει και σήμερα στη Βουλή. Εγώ δεν μπορώ να ζήσω στον χώρο της συνωμοσίας που ζει εκείνη. Εγώ σας λέω τι είπε: εμείς συγκαλύπτουμε τον φόνο Βαλυράκη, εμείς η κυβέρνηση, αυτά είναι παλαβομάρες. Ότι εγώ ξέρω τι έπαθε η πρόεδρος του δικαστηρίου στη Λάρισα, εγώ δεν ξέρω καν το όνομα της προέδρου. Η γυναίκα αυτή είναι σε μία μόνιμη μανία καταδίωξης, σε μία μόνιμη συνωμοσιολογία. Δεν μπορώ να πω παραπάνω γιατί δεν έχω τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις, προφανώς κάτι δεν πάει καλά».
«Κανένα μέλος της φρουράς μου, το έλεγξα και στο διάλειμμα (διαφημίσεις στο OPEN) τους φώναξα όλους να δω μήπως κάνω λάθος. Κανένα μέλος της φρουράς μου δεν έχει επισκεφτεί το δικαστήριο στο οποίο γίνεται η δίκη του αείμνηστου Βαλυράκη. Όχι δεν έχει εμπλακεί σε επεισόδιο για να τραμπουκίσει την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν έχει επισκεφτεί το δικαστήριο, δεν γνωρίζει την ύπαρξη του δικαστηρίου, δεν έχω απολύτως καμία σχέση με αυτό το δικαστήριο. Πλην ότι το παρακολουθώ και εγώ όπως και εσείς από τα μέσα γιατί του είχα μια μεγάλη συμπάθεια και θέλω να δω αν θα δικαιωθεί και τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου. Δεν έχω καμία εμπλοκή. Οι κατηγορίες είναι προϊόν της φαντασιώσεώς της», είπε ο κ. Γεωργιάδης.
Όσο για το επεισόδιο που έλαβε χώρα στη Βουλή με… φόντο τα κράκερ: «Σήμερα μου έκανε επίθεση στη Βουλή γιατί πόναγε το στομάχι μου και έβαλα στο στόμα μου ένα κομμάτι κράκερ και άρχισε να φωνάζει “φάγατε, φάγατε, φάγατε, τώρα τρώτε και τα κράκερ” λες και το κράκερ είναι χαβιάρι. Μιλάμε για απίστευτες γελοιότητες μια γελοίας γυναίκας η οποία έχει σοβαρά θέματα άλλης φύσεως. Εγώ δεν μπορώ να ασχολούμαι όλη μέρα με αυτά. Ούτε μπορώ να σταματάω τη δουλειά μου κάνουμε εδώ για να πρέπει να απαντάω στις φαντασιώσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου».
«Μπορείτε να φανταστείτε να φτάσουμε σε μία Βουλή που όσοι έχουμε κινητά θα τα σηκώνουμε, θα τραβάμε ένα ενσταντανέ, μία άβολη σκηνή για τον αντίπαλό μας και να την ποστάρουμε στα social media. Πιστεύεται ότι μπορεί να σταθεί κοινοβούλιο κατά αυτό τον τρόπο; Φαντάζεστε τι θα γινόταν αν όλη μέρα στα social media ο κάθε βουλευτής ανέβαζε ένα βίντεο με τον διπλανό του που δεν του αρέσουν τα παπούτσια του, με τον παραδιπλανό του που έβαλε το πόδι του πάνω στο άλλο, με τον άλλο που ξύνει τη μύτη του, με τον άλλο που έχει σκύψει το κεφάλι του; Μπορεί αυτό να είναι η καθημερινότητα του κοινοβουλίου; Μιλάμε σοβαρά; Προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει. Προφανώς είναι παράνομο. Και προφανώς αυτό που έκανε σήμερα είναι παράνομο. Αυτονόητα πράγματα. Εσείς στο δρόμο δέχεστε να σας βιντεοσκοπήσει κάποιος και να το ανεβάσει χωρίς την άδειά σας; Ειλικρινά σας το λέω, η κυρία αυτή έχει ξεφύγει, έχει περάσει σε άλλη σφαίρα. Και το λέω και με θλίψη γιατί είμαι και υπουργός Υγείας. Δεν το λέω με χαρά, θλίβομαι», κατέληξε.
«Έστειλε αστυνομικό να τραμπουκίσει»
«Παντελώς άγνωστο»
«Εγώ δεν μπορώ να ζήσω στον χώρο της συνωμοσίας που ζει εκείνη»
«Δεν έχω απολύτως καμία σχέση με αυτό το δικαστήριο»
«Λες και το κράκερ είναι χαβιάρι»
