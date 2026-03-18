Επεισόδιο στη Βουλή, ο Γεωργιάδης κατήγγειλε την Κωνσταντοπούλου ότι τον τραβούσε βίντεο στη συνεδρίαση

Ο Υπουργός Υγείας ζήτησε τον λόγο λέγοντας πως η πράξη της είναι ανεπίτρεπτη – Η συνεδρίαση οδηγήθηκε σε διακοπή - «Έφαγα ένα κρακεράκι γιατί είχα πόνο στο στομάχι και με τράβηξαν βίντεο» είπε ο κ. Γεωργιάδης





Κλείσιμο



Ένταση σημειώθηκε στη Βουλή κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, όταν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παρενέβη καταγγέλλοντας ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέγραφε σε βίντεο τη διαδικασία, λίγο πριν εκείνη λάβει τον λόγο. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση αναστάτωση στην αίθουσα, με αποτέλεσμα τη διακοπή της συνεδρίασης από τον προεδρεύοντα.Η ένταση εκδηλώθηκε τη στιγμή που η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβαινε στο βήμα, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να διακόπτει τη διαδικασία και να ζητά τον λόγο. «Συγγνώμη τι γράφει στο βίντεο. Συγγνώμη κύριε πρόεδρε» είπε αρχικά, για να συνεχίσει: «Με συγχωρείτε, δεν το δέχομαι αυτό». Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αντέδρασε λέγοντας στον προεδρεύοντα: «Έχω τον λόγο;».Ο υπουργός επέμεινε, καταγγέλλοντας την καταγραφή της συνεδρίασης: «Σταματήστε. Μας καταγράφει σε βίντεο. Να έρθει ο Πρόεδρος της Βουλής. Εγώ δεν το δέχομαι να μας καταγράφει σε βίντεο. Παρακαλώ πολύ». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε σε υψηλούς τόνους: «Κοιτά εδώ τραμπουκισμοί», με τον κ. Γεωργιάδη να επανέρχεται ζητώντας: «Παρακαλώ πολύ να έρθει εδώ ο Πρόεδρος της Βουλής».Ο προεδρεύων της συνεδρίασης, Γιάννης Πλακιωτάκης, επιχείρησε να κατευνάσει την κατάσταση, λέγοντας «Παρακαλώ κ. Υπουργέ», ωστόσο η ένταση δεν εκτονώθηκε, οδηγώντας τον τελικά στην απόφαση: «Διακόπτουμε την συνεδρίαση». Παρά τη διακοπή, το κλίμα παρέμεινε φορτισμένο. Μετά την επιστροφή της στα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε: «διακόψανε τη συνεδρίαση για τον φασίστα».Ο υπουργός Υγείας, περιγράφοντας αργότερα το περιστατικό σε συναδέλφους του βουλευτές, ανέφερε: «έφαγα ένα κρακεράκι γιατί έχω ένα έντονο πόνο στο στομάχι από το πρωί και είδα ότι η Κωνσταντοπουλου και ο Καζαμίας με τραβούσαν βιντεο. Τους ζήτησα να σταματήσουν αλλά αρνήθηκαν και κάλεσα τον κ Πλακιωτακη να παρέμβει».Με την επανέναρξη, ο κ. Γεωργιάδης έλαβε τον λόγο και επανήλθε στο ζήτημα, υποστηρίζοντας ότιΌπως είπε: «η κυρία Κωνσταντοπούλου επιδεικτικά σήκωσε το κινητό και άρχισε να μας βιντεοσκοπεί. Αυτό απαγορεύεται. Ή θα μας πει ο Πρόεδρος της Βουλής ότι επιτρέπεται και μπορούμε όλοι να βιντεοσκοπούμε ή θα μας πει ότι απαγορεύεται και θα πρέπει να αποβληθεί η κα Κωνσταντοπούλου. Ακούστε κύριε προεδρεύοντα, κύριε Γεωργαντά το να κάνετε για μια ακόμα φορά βουλευτές δύο ταχυτήτων δεν θα περάσει. Ή όλοι ή κανείς αλλιώς δεν συνεχίζουμε».Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς τοποθετήθηκε επί του ζητήματος, σημειώνοντας ότι η πρακτική της βιντεοσκόπησης από βουλευτές δεν είναι αποδεκτή. Όπως ανέφερε: «Είναι απαράδεκτο να βινετοσκοπούνται είτε στην συνεδρίαση είτε σε διάλειμμα . Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες. Δεν νομίζω ότι τιμά κανένα να βιντεοσκοπούνται συνάδελφοι από άλλους συναδέλφους. Το προεδρείο θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα».Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αφού προηγουμένως χειροκρότησε μαθητές που παρακολουθούσαν τη συνεδρίαση, απάντησε σε υψηλούς τόνους,Συγκεκριμένα είπε: «είναι ανεπίτρεπτο να διακόπτεται η συνεδρίαση επειδή το ζητάει ο υπουργός. Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες αλλά κάνετε κοπτοραπτική των πρακτικών».

Στη συνέχεια στράφηκε προσωπικά κατά του υπουργού Υγείας, λέγοντας: «εμφανίστηκε στην αίθουσα κρατώντας ένα κόκκινο πακέτο κρακεράκια και αφού έφαγε το έδωσε στις συνεργάτιδες του. Σε τόση μεγάλη εκτίμηση της έχει τις γυναίκες που τους δίνει να κρατάνε τα κρακεράκια του. Δίπλα του βέβαια βλέπω να κάθετε και ο κ. Βαρτζόπουλος γνωστός για τις απόψεις του για τις γυναικοτονίες».



Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνέχισε την επίθεσή της με βαριές εκφράσεις, αναφέροντας: «Έχουμε εγνωσμένο φασίστα. Αρνητή του ολοκαυτώματος, Αρνητή της γενοκτονίας της Γάζας. Αρνητή του εγκλήματος Τεμπών και υποκλοπών. Ο οποίος διακόπτει και την συνεδρίαση της Βουλής. Αυτά τα απαράδεκτα να τα κρατήσετε για τον εαυτό σας κ. Γεωργαντά. Έρχεται στην αίθουσα ο Γεωργιάδης και τρώει κρακεράκια. Δεν τους φτάνει τόσα που έχουν φάει. Βλέπω και την κα Μπακογιάννη . Λύστε το ζήτημα για το ποιος ήταν στο αυτοκίνητο που σκότωσε τον Ιάσωνα. Ντροπή αν παραδίδεται το κοινοβουλίο στους φασίστες να διακόπτουν την συνεδρίαση».



Ο κ. Γεωργαντάς ανταπάντησε, υπερασπιζόμενος τη λειτουργία της Βουλής και τον τρόπο καταγραφής των συνεδριάσεων, επισημαίνοντας: «Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες και καλύπτονται από το Κανάλι της Βουλής και τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Οι υπάλληλοι του κοινοβουλίου κάνουν πολύ καλά την δουλειά τους και δεν γίνεται κοπτοραπτική των πρακτικών. Το να μαγνητοσκοπείτε συναδέλφους σας είναι απαράδεκτο. Εκτός αν έχετε ζηλέψει άλλη καριέρα».



Η ένταση κορυφώθηκε με νέα ανταλλαγή χαρακτηρισμών, με την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει « Χίτλερ » και τον αντιπρόεδρο της Βουλής να απαντά: «όποιος εκφράζεται με αυτό τον τρόπο θα πρέπει να αναρωτηθεί ποιος είναι ο Χίτλερ».



Γεωργιάδης: «Η κατάσταση στην Βουλή με την κυρία αυτή έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο» Λίγη ώρα μετά το επεισόδιο στη Βουλή, ο Αδωνις Γεωργιάδης έκανε μια ανάρτηση στο «Χ», στην οποία ανέφερε πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε «άλλη μια φορά, bullying κατά του συνόλου της Βουλής».



Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη: «Πριν λίγο στην Βουλή συνέβη ακόμη ένα περισταστικό bullying της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά του συνόλου της Βουλής. Συγκεκριμένα ξανά σήκωσε το κινητό της και άρχισε να βιντεοσκοπεί παρανόμως μέσα από την αίθουσα. Ζήτησα και διεκόπη η συνεδρίαση και καταδικάστηκε από το Προεδρείο η συμπεριφορά της. Μπορείτε να δείτε το τί ακριβώς έγινε και να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Πάντως η κατάσταση στην Βουλή με την κυρία αυτή έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ανθρώπινης υπομονής».





