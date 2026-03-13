Χριστοδουλάκης για ΠΑΣΟΚ: Η διεύρυνση δεν χτίζεται μέσα από διαδικασίες διαγραφών
«Πρέπει να κάνουμε μία επιλογή, αν ως δημοκρατικό κόμμα ποινικοποιούμε την διαφορετική άποψη, την κριτική και τον προβληματισμό» σχολίασε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
Στη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης επισημαίνοντας κατά την παρουσία του στο ΟΡΕΝ το πρωί της Παρασκευής ότι «η διεύρυνση του χώρου δεν χτίζεται μέσα από διαδικασίες διαγραφών».
Όπως είπε «έχω κάνει μια επιλογή, στην δημόσια εκφορά μου, ακόμα και σε θέματα με τα οποία διαφωνώ να μην τα επισημαίνω και να τα "φυλάω" για τις συζητήσεις των συλλογικών οργάνων, οι οποίες πρέπει να συστηματοποιηθούν και να ενταθούν για να ισχυροποιηθεί η συλλογική δημοκρατική διαδικασία στο ΠΑΣΟΚ».
Με αφορμή, δε, όπως επισήμανε ότι κριτική έχουν ασκήσει στον δημόσιο λόγο και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο ο κ. Κωνσταντινόπουλος, τόνισε «πρέπει να κάνουμε μία επιλογή, αν ως δημοκρατικό κόμμα ποινικοποιούμε την διαφορετική άποψη, την κριτική και τον προβληματισμό. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν πρέπει να ποινικοποιείται. Η αναγκαία ενότητα, η προοπτική και η διεύρυνση του χώρου δεν χτίζεται μέσα από διαδικασίες διαγραφών».
«Με τον Οδυσσέα μπορεί να συμφωνείς ή να διαφωνείς, εγώ έχω διαφωνήσει αρκετά. Αλλά έχει άποψη και στην πολιτική είμαστε για να έχουμε άποψη, όχι για να τα λέμε στρογγυλά. Είτε συμφωνούσε είτε διαφωνούσε, ήταν από αυτούς που πήγαιναν στην Βουλή στο τέλος της ημέρας και ψήφιζαν στο ακέραιο την γραμμή του κόμματος. Και μάλιστα στα μνημόνια, όταν το ΠΑΣΟΚ έτρωγε πολιτικό ξύλο, ήταν από τους παρόντες που έμειναν στα δύσκολα, γιατί πίστευαν ότι η παράταξη υπηρετεί το εθνικό συμφέρον» συμπλήρωσε.
Σημείωσε, τέλος, ότι η παράδοση της έδρας από τον κ. Κωνσταντινόπουλο «είναι σημαντική, είναι μία αξία στην πολιτική, που τιμάει την παράταξη και εκείνον», καταλήγοντας πως «το ότι ξεκινάς λέγοντας ότι υπάρχει πρόεδρος και δεν αμφισβητείται, αλλά ότι η ηγετική ομάδα πρέπει να δει τι αλλαγές πρέπει να γίνουν δεν το θεωρώ στοιχείο αμφισβήτησης».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα