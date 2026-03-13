Δούκας και Γερουλάνος διαφωνούν με τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ: Δεν αντιμετωπίζονται έτσι τα προβλήματα, δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι
Χριστοδουλάκης: Η διεύρυνση δεν χτίζεται μέσα από διαδικασίες διαγραφών
Τη διαφωνία τους με την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να διαγράψει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο από το ΠΑΣΟΚ εξέφρασαν το πρωί της Παρασκευής τόσο ο Χάρης Δούκας όσο και ο Παύλος Γερουλάνος αλλά και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.
Τα δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ που ήταν και υποψήφιοι πρόεδροι του κόμματος, με δηλώσεις τους επισημαίνουν αφενός ότι «δεν αντιμετωπίζονται έτσι τα προβλήματα και δεν βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ» και αφετέρου ότι «θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό, δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι».
Ο δήμαρχος Αθηναίων, μάλιστα, σημειώνει στη δήλωσή του ότι «δεν βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ» ενώ ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει με νόημα ότι «κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα».
«Με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δεν βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ» αναφέρει σε δήλωσή του το πρωί της Παρασκευής ο Χάρης Δούκας με αφορμή τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Κάνοντας λόγο για «ένα στέλεχος που στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες», ο κ. Δούκας σημειώνει ότι «σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ και κυρίως σε μια περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξαρτήτως αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές».
«Η πορεία προς τις καθοριστικές για το κόμμα μας βουλευτικές εκλογές, δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου» καταλήγει ο Χάρης Δούκας στη δήλωσή του για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ.
Όλη η δήλωση του Χάρη Δούκα
Με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δε βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ.
Την ώρα που επιλέγουμε ως αναγκαία τη διεύρυνση, υπερβαίνοντας καταστάσεις που πλήγωσαν την παράταξη μας, διαγράφεται ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ένα στέλεχος που στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες.
Σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ και κυρίως σε μια περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξαρτήτως αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές.
Η πορεία προς τις καθοριστικές για το κόμμα μας βουλευτικές εκλογές, δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου.
Χρειάζεται ενότητα, εμπιστοσύνη στις συλλογικές διαδικασίες και ουσιαστικός διάλογος και σύνθεση, ώστε να διαμορφωθεί μια πειστική πρόταση για την κοινωνία και να πετύχουμε την ήττα της ΝΔ και την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου.
Η δήλωση Γερουλάνου
Τη λύπη του για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ τονίζοντας ότι «δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι - όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας», εξέφρασε το πρωί της Παρασκευής ο Παύλος Γερουλάνος.
«Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό» συνεχίζει στη δήλωση του ο κ. Γερουλάνος.
Ζητώντας, τέλος, «ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα απο όλους», ο κ. Γερουλάνος καταλήγει στη δήλωσή του για τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ με τη φράση: «Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα»
Όλη η δήλωση του Παύλου Γερουλάνου
«Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό. Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι - όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας.
Χρειάζεται ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα απο όλους, διότι στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στον Έλληνα πολίτη και η νίκη στις επόμενες εκλογές. Προσωπικά θα συνεχίσω να εργάζομαι αποκλειστικά προς αυτόν τον στόχο.
Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα».
Χριστοδουλάκης: Η διεύρυνση δεν χτίζεται μέσα από διαδικασίες διαγραφών
Στη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου αναφέρθηκε και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης επισημαίνοντας κατά την παρουσία του στο ΟΡΕΝ το πρωί της Παρασκευής ότι «η διεύρυνση του χώρου δεν χτίζεται μέσα από διαδικασίες διαγραφών».
Όπως είπε «έχω κάνει μια επιλογή, στην δημόσια εκφορά μου, ακόμα και σε θέματα με τα οποία διαφωνώ να μην τα επισημαίνω και να τα "φυλάω" για τις συζητήσεις των συλλογικών οργάνων, οι οποίες πρέπει να συστηματοποιηθούν και να ενταθούν για να ισχυροποιηθεί η συλλογική δημοκρατική διαδικασία στο ΠΑΣΟΚ».
Με αφορμή, δε, όπως επισήμανε ότι κριτική έχουν ασκήσει στον δημόσιο λόγο και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο ο κ. Κωνσταντινόπουλος, τόνισε «πρέπει να κάνουμε μία επιλογή, αν ως δημοκρατικό κόμμα ποινικοποιούμε την διαφορετική άποψη, την κριτική και τον προβληματισμό. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν πρέπει να ποινικοποιείται. Η αναγκαία ενότητα, η προοπτική και η διεύρυνση του χώρου δεν χτίζεται μέσα από διαδικασίες διαγραφών».
«Με τον Οδυσσέα μπορεί να συμφωνείς ή να διαφωνείς, εγώ έχω διαφωνήσει αρκετά. Αλλά έχει άποψη και στην πολιτική είμαστε για να έχουμε άποψη, όχι για να τα λέμε στρογγυλά. Είτε συμφωνούσε είτε διαφωνούσε, ήταν από αυτούς που πήγαιναν στην Βουλή στο τέλος της ημέρας και ψήφιζαν στο ακέραιο την γραμμή του κόμματος. Και μάλιστα στα μνημόνια, όταν το ΠΑΣΟΚ έτρωγε πολιτικό ξύλο, ήταν από τους παρόντες που έμειναν στα δύσκολα, γιατί πίστευαν ότι η παράταξη υπηρετεί το εθνικό συμφέρον» συμπλήρωσε.
Σημείωσε, τέλος, ότι η παράδοση της έδρας από τον κ. Κωνσταντινόπουλο «είναι σημαντική, είναι μία αξία στην πολιτική, που τιμάει την παράταξη και εκείνον», καταλήγοντας πως «το ότι ξεκινάς λέγοντας ότι υπάρχει πρόεδρος και δεν αμφισβητείται, αλλά ότι η ηγετική ομάδα πρέπει να δει τι αλλαγές πρέπει να γίνουν δεν το θεωρώ στοιχείο αμφισβήτησης».
