Γερουλάνος για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό, δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι
Παύλος Γερουλάνος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος Διαγραφή

Γερουλάνος για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό, δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι

«Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα» σημειώνει ο Παύλος Γερουλάνος

Γερουλάνος για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό, δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι
4 ΣΧΟΛΙΑ
Τη λύπη του για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ τονίζοντας ότι «δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι - όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας», εξέφρασε το πρωί της Παρασκευής ο Παύλος Γερουλάνος.

«Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό» συνεχίζει στη δήλωση του ο κ. Γερουλάνος.

Ζητώντας, τέλος, «ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα απο όλους», ο κ. Γερουλάνος καταλήγει στη δήλωσή του για τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ με τη φράση: «Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα»

Όλη η δήλωση του Παύλου Γερουλάνου για τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου


«Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό. Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι - όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας.

Χρειάζεται ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα απο όλους, διότι στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στον Έλληνα πολίτη και η νίκη στις επόμενες εκλογές. Προσωπικά θα συνεχίσω να εργάζομαι αποκλειστικά προς αυτόν τον στόχο.

Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα».
4 ΣΧΟΛΙΑ
