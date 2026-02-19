Κυριάκος Μητσοτάκης: Το προσκλητήριο για…ινδικούς γάμους και business με το Νέο Δελχί, σήμερα τα ραντεβού με Μόντι και παίκτες της big tech

Στις 13:00 (ώρα Ελλάδος) το τετ α τετ με τον Ινδό πρωθυπουργό - Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει και σειρά συνομιλιών με κορυφαία στελέχη όπως ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν, ο διευθύνων σύμβουλος της Google DeepMind Ντέμης Χασάμπης και ο αντιπρόεδρος της Microsoft, Μπραντ Σμιθ