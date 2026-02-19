Κυριάκος Μητσοτάκης: Το προσκλητήριο για…ινδικούς γάμους και business με το Νέο Δελχί, σήμερα τα ραντεβού με Μόντι και παίκτες της big tech
Στις 13:00 (ώρα Ελλάδος) το τετ α τετ με τον Ινδό πρωθυπουργό - Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει και σειρά συνομιλιών με κορυφαία στελέχη όπως ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν, ο διευθύνων σύμβουλος της Google DeepMind Ντέμης Χασάμπης και ο αντιπρόεδρος της Microsoft, Μπραντ Σμιθ
Το «κυρίως μενού» της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία για το μεγάλο φόρουμ για την τεχνητή νοημοσύνη που διοργανώνει ο ομόλογος του Ναρέντρα Μόντι ξεκινά σήμερα, όμως ο πρωθυπουργός από χθες δίνει δείγματα για τη στόχευση ενός ακόμα ταξιδιού του στην πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου: να αναβαθμιστεί έτι περαιτέρω η στρατηγική ελληνοινδική συνεργασία και να ανοίξει κανονικά για τη χώρα μας η τεράστια αυτή αγορά.
Σε αυτή την εξίσωση, θέση έχει και το… φολκλόρ. Διόλου τυχαία ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη συνέντευξη που έδωσε στο δίκτυο Times Now στους φαντεζί ινδικούς γάμους που γίνονται πλέον και στη χώρα μας και μπορούν να πολλαπλασιαστούν, με όπλο τις αρκετές απευθείας πτήσεις μεταξύ Ελλάδος και Ινδίας που δρομολογούνται. Την αρχή έκανε μέσα στον Ιανουάριο η ινδική εταιρία Indigo, ενώ τις επόμενες εβδομάδες μπαίνει στην εξίσωση και η Aegean Airlines.
Παράλληλα, η Ελλάδα δρομολογεί δύο ακόμα προξενεία σε Μουμπάι και Μπανγκαλόρ που θα πλαισιώσουν την πρεσβεία μας στο Νέο Δελχί και το προξενείο στη Βεγγάλη. Στόχος να αυξηθούν οι εκδόσεις βίζα και να δημιουργηθούν περισσότεροι ενδιάμεσοι σταθμοί για την προώθηση πρότζεκτ αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
Ο κ. Μητσοτάκης από χθες έβαλε και τη γεωπολιτική διάσταση της εταιρικής σχέσης, λέγοντας ότι η χώρα μας θέλει να λειτουργήσει ως πύλη εισόδου για την Ινδία στην Ευρώπη. «Η Ελλάδα είναι η πιο κοντινή χώρα της ηπειρωτικής Ευρώπης στην Ινδία. Όταν μιλάτε, για παράδειγμα, για το έργο IMEC, στο οποίο αποδίδω μεγάλη σημασία, υπάρχουν πολλά έργα που θα ωφελήσουν τόσο την Ινδία όσο και την Ελλάδα όσον αφορά τη συνδεσιμότητα. Τομείς όπως η ναυτιλία, οι άμεσες ξένες επενδύσεις ελληνικών εταιρειών στην Ινδία, αλλά και ινδικών εταιρειών στην Ελλάδα. Η GMR, τώρα που μιλάμε -επισκέφθηκα το εργοτάξιο πριν από μερικές εβδομάδες-, κατασκευάζει το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο στην Ελλάδα», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στη συμμετοχή της ινδικής εταιρίας στο αεροδρόμιο στο Καστέλλι.
Σήμερα το μεσημέρι ο κ. Μητσοτάκης θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει γι’ αυτά και άλλα θέματα στο περιθώριο του φόρουμ για το ΑΙ με τον διοργανωτή, Ναρέντρα Μόντι. Ο κ. Μόντι είχε έρθει το καλοκαίρι του 2023 στην Αθήνα και έκτοτε οι διμερείς σχέσεις έχουν μπει σε άλλη τροχιά.
Με δεδομένο βέβαια ότι το gathering στο Νέο Δελχί έχει ως βασικό θέμα το πλαίσιο και τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει και μια σειρά συνομιλιών με κορυφαία στελέχη big tech εταιριών, όπως ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν, ο διευθύνων σύμβουλος της Google DeepMind Ντέμης Χασάμπης και ο αντιπρόεδρος της Microsoft, Μπραντ Σμιθ. Την άλλη εβδομάδα άλλωστε, στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, εκτιμάται ότι μπορεί να παρουσιαστεί και ο ψηφιακός «κόφτης» στα social media για τα παιδιά ως τα 15 έτη.
ET NOW @ India AI Impact Summit 2026— ET NOW (@ETNOWlive) February 18, 2026
"India is playing a leading role in defining the new global governance framework for AI"
Greece PM Kyriakos Mitsotakis, in exclusive interview with Times Network's @srinjoyc1, also discusses the need to address the risks from AI, its… pic.twitter.com/jtovOBM6CB
