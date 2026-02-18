Μητσοτάκης από Ινδία: Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης θα διανεμηθούν ισότιμα σε κάθε γωνιά της γης

: Καταρχάς, ακόμη και όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, αν ανατρέξουμε στο βάθος της φιλοσοφικής μας σκέψης, και μιλάω τόσο για την Ινδία όσο και για την Ελλάδα, πιστεύω ότι μπορούμε να αντλήσουμε πολύ χρήσιμες ιδέες και στοιχεία για το πώς να στοχαστούμε σχετικά με τις ηθικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό δεν αφορά μόνο την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και την προγονική νοημοσύνη. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Ινδία διαθέτουν άφθονη προγονική νοημοσύνη που μπορούν να αξιοποιήσουν.Όσον αφορά τη στρατηγική εταιρική σχέση, έθεσα έναν πολύ σαφή στόχο όταν εξελέγην για τη δεύτερη θητεία μου: να ενισχύσω σημαντικά τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας. Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι κινούμαστε σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν προφανείς και σημαντικές συνέργειες μεταξύ των δύο χωρών μας που ξεπερνούν κατά πολύ τους πολύ στενούς πολιτισμικούς μας δεσμούς.Η Ελλάδα είναι η πιο κοντινή χώρα της ηπειρωτικής Ευρώπης στην Ινδία. Όταν μιλάτε, για παράδειγμα, για το έργο IMEC, στο οποίο αποδίδω μεγάλη σημασία, υπάρχουν πολλά έργα που θα ωφελήσουν τόσο την Ινδία όσο και την Ελλάδα όσον αφορά τη συνδεσιμότητα. Τομείς όπως η ναυτιλία, οι άμεσες ξένες επενδύσεις ελληνικών εταιρειών στην Ινδία, αλλά και ινδικών εταιρειών στην Ελλάδα. Η GMR, τώρα που μιλάμε -επισκέφθηκα το εργοτάξιο πριν από μερικές εβδομάδες-, κατασκευάζει το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο στην Ελλάδα.Έχουμε απευθείας πτήσεις αυτή τη στιγμή μεταξύ Δελχί και Βομβάης. Η IndiGo έχει ήδη ξεκινήσει τις πτήσεις της. Η Aegean θα ξεκινήσει πολύ σύντομα. Υπάρχουν σίγουρα οι προοπτικές για σημαντική ενίσχυση των τουριστικών μας δεσμών. Θέλουμε να γίνουμε ο προορισμός που προτιμούν οι Ινδοί τουρίστες στην Ευρώπη. Το γεγονός ότι τώρα έχουμε απευθείας πτήσεις, και είμαι σίγουρος ότι θα αυξηθούν σημαντικά, πιστεύω ότι δίνει μια επιπλέον ώθηση σε Ινδούς που θα ήθελαν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα. Φυσικά, με συναρπάζουν πάντα αυτοί οι εκπληκτικοί ινδικοί γάμοι που γίνονται στην Ελλάδα. Γνωρίζω ότι υπάρχει πολιτική να γίνονται περισσότεροι ινδικοί γάμοι στην Ινδία, αλλά σε περίπτωση που ζευγάρια επιλέξουν να παντρευτούν στην Ελλάδα, θα τα καλωσορίσουμε με μεγάλη χαρά.