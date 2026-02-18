Στην Ινδία για το AI Summit ο Μητσοτάκης, η υποδοχή από τις χορεύτριες και η θερμή χειραψία με τον Μόντι, δείτε βίντεο
Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη το δείπνο που παραθέτει ο Μόντι στους ηγέτες που συμμετέχουν στο ΑΙ Impact Summit 2026, στο οποίο συμμετέχει και ο Έλληνας πρωθυπουργός

Στην Ινδία έφτασε το μεσημέρι της Τετάρτης (18/2) για το AI Impact Summit 2026 ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο υποδέχθηκε με μία θερμή χειραψία στο Bharat Mandapam ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι.

Ο κ. Μητσοτάκης προσγειώθηκε στο Νέο Δελχί, όπου μόλις κατέβηκε από το αεροπλάνο τον περίμεναν στελέχη της ινδικής κυβέρνησης, καθώς και μία έκπληξη.

Πριν επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο για να μεταβεί στο Bharat Mandapam παρακολούθησε ένα σόου από χορεύτριες, τις οποίες στη συνέχεια ευχαρίστησε με μία υπόκλιση.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη το δείπνο που παραθέτει ο Μόντι στους ηγέτες που συμμετέχουν στο ΑΙ Impact Summit 2026, στο οποίο συμμετέχει και ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Το μεσημέρι της Πέμπτη (19/2) ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον Ινδό πρωθυπουργό.
