Στην Ινδία για το AI Summit ο Μητσοτάκης, η υποδοχή από τις χορεύτριες και η θερμή χειραψία με τον Μόντι, δείτε βίντεο
Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη το δείπνο που παραθέτει ο Μόντι στους ηγέτες που συμμετέχουν στο ΑΙ Impact Summit 2026, στο οποίο συμμετέχει και ο Έλληνας πρωθυπουργός
Στην Ινδία έφτασε το μεσημέρι της Τετάρτης (18/2) για το AI Impact Summit 2026 ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο υποδέχθηκε με μία θερμή χειραψία στο Bharat Mandapam ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι.
Πριν επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο για να μεταβεί στο Bharat Mandapam παρακολούθησε ένα σόου από χορεύτριες, τις οποίες στη συνέχεια ευχαρίστησε με μία υπόκλιση.
Το μεσημέρι της Πέμπτη (19/2) ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον Ινδό πρωθυπουργό.
Ο κ. Μητσοτάκης προσγειώθηκε στο Νέο Δελχί, όπου μόλις κατέβηκε από το αεροπλάνο τον περίμεναν στελέχη της ινδικής κυβέρνησης, καθώς και μία έκπληξη.
Prime Minister of Greece, Kyriakos Mitsotakis, arrives at Bharat Mandapam for the AI Impact Summit and is warmly welcomed by PM @narendramodi.#IndiaAISummit2026 pic.twitter.com/zeiUsqEIIj— Arpana Baishya (@ArpanaSpeaks) February 18, 2026
New Delhi: Prime Minister Kyriakos Mitsotakis of Greece arrives in New Delhi for the AI Impact Summit 2026 pic.twitter.com/RKhNBDrfW9— IANS (@ians_india) February 18, 2026
