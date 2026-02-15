Στο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΜΕΝΣ ο Δένδιας, παρά τις διαφωνίες για το πολυνομοσχέδιο του Άμυνας
Στο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΜΕΝΣ ο Δένδιας, παρά τις διαφωνίες για το πολυνομοσχέδιο του Άμυνας
Οι Ενώσεις εν ενέργεια στρατιωτικών και αποστράτων εξέφρασαν αντιρρήσεις για το νέο βαθμολόγιο και την προσπάθεια εξορθολογισμού της ιεραρχικής πυραμίδας των Ενόπλων Δυνάμεων
Να αφήσουν πίσω τις εντάσεις που προκάλεσε η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου επιχειρούν αμφότεροι συνδικαλιστικές ενώσεις στρατιωτικών και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με φόντο το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντιπροσώπων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) στην Αθήνα, όπου για πρώτη φορά μίλησε Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
Όπως ανέφερε ο Νίκος Δένδιας στο χαιρετισμό του, «μίλησα από καρδιάς στους Αντιπροσώπους των Στρατιωτικών και τους ευχαρίστησα για τη θερμή υποδοχή, παρά το γεγονός ότι αρκετούς από αυτούς τους έχω στεναχωρήσει, λόγω των διαφωνιών μας για τον πρόσφατα ψηφισθέντα Νόμο». «Τους επανέλαβα ότι οι αλλαγές με τη μεγάλη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030» βασίζονται στην ανάγκη να αλλάξουν όλα, προκειμένου η χώρα μας να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στον γεωγραφικό μας χώρο» συνέχισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, προσθέτοντας πως «υπενθύμισα τις μισθολογικές αυξήσεις και το μεγαλύτερο Οικιστικό Πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα με 17.500 κατοικίες (10.500 νεόδμητες και 7.000 ανακαινισμένες), για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Υπενθύμισα ακόμη τη δέσμη μέτρων για τη βελτίωση της διαβίωσης των μελών της Στρατιωτικής Οικογένειας, με στόχο να δημιουργηθεί ένα μοναδικό στην Ελλάδα πλέγμα στήριξης».
Στο ίδιο πλαίσιο, «διαμήνυσα ότι δε θέλουμε τα στελέχη μας να αντιμετωπίζονται σαν «δεύτερης κατηγορίας υπάλληλοι», αλλά ως καταρτισμένοι άνθρωποι που φέρουν με υπερηφάνεια το εθνόσημο και αναγνωρίζεται η πολύτιμη προσφορά τους. Διαβεβαίωσα ακόμη ότι είμαι στη διάθεσή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΜΕΝΣ για να συζητήσουμε οτιδήποτε μπορεί να βελτιώσει το επίπεδο της ζωής των στελεχών» υποστήριξε ο κ. Δένδιας, καταλήγοντας πως «δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για έναν Υπουργό από το να είναι πολιτικός προϊστάμενος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι έτοιμα αν χρειαστεί να υπερασπίσουν την εδαφική ακεραιότητα της Πατρίδας».
Σημειωτέον ότι οι αντιρρήσεις που εκφράστηκαν από τις Ενώσεις εν ενέργεια στρατιωτικών και αποστράτων είχαν ως πυρήνα το νέο βαθμολόγιο, αλλά και την προσπάθεια εξορθολογισμού της ιεραρχικής πυραμίδας των Ενόπλων Δυνάμεων. Παρά τις ηχηρές αντιδράσεις, ο κ. Δένδιας έγινε δεκτός σε καλό κλίμα στο συνέδριο της ΠΟΜΕΝΣ, λόγω της μέριμνας που επιδεικνύεται στον τομέα της βελτίωσης των αποδοχών και το στεγαστικό πρόγραμμα για τα στελέχη, που είναι σε πλήρη εξέλιξη.
