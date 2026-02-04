«Καμία συγκάλυψη» λέει ο Τσίπρας για την τραγωδία στη Χίο και επιτίθεται στον Πλεύρη

Κλείσιμο

Ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του για την τραγωδία στη Χίο με τους 15 νεκρούς μετανάστες από σύγκρουση με σκάφος του Λιμενικού ζητά να μην υπάρξει συγκάλυψη, ενώ ταυτόχρονα επετέθη στον Θάνο Πλεύρη που απέδωσε ευθύνες στους διακινητές πριν διενεργηθεί έρευνα.«Καμιά συγκάλυψη» λέει ο πρώην πρωθυπουργός που δηλώνει συγκλονισμένος από την τραγωδία.«Για άλλη μια φορά το Αιγαίο γίνεται τάφος για «ανώνυμους απελπισμένους», που αναζητούν ασφάλεια και ένα καλύτερο μέλλον» σημειώνει και παραπέμπει στην τραγωδία της Πύλου.Ταυτόχρονα επιτίθεται στον «γνωστό για τις ξενοφοβικές αντιλήψεις του» Θάνο Πλεύρη τον οποίο εγκαλεί ότι «αποδίδει όλες τις ευθύνες στους «δολοφόνους διακινητές», πριν ακόμα υπάρξει οποιαδήποτε έρευνα».Δείτε την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:«Μας συγκλονίζει σήμερα όλους μια ακόμη τραγωδία, αυτή τη φορά στη Χίο.Για άλλη μια φορά το Αιγαίο γίνεται τάφος για «ανώνυμους απελπισμένους», που αναζητούν ασφάλεια και ένα καλύτερο μέλλον.Με τον αρμόδιο υπουργό, γνωστό για τις ξενοφοβικές αντιλήψεις του, να αποδίδει όλες τις ευθύνες στους «δολοφόνους διακινητές», πριν ακόμα υπάρξει οποιαδήποτε έρευνα.Με την εμπειρία της «διαχείρισης» της τραγωδίας της Πύλου.Με τις πολιτικές της συσκότισης στις οποίες ειδικεύεται η σημερινή κυβέρνηση.Μία είναι σήμερα η καθολική απαίτηση: Καμιά συγκάλυψη!».