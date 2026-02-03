Τα κλειδιά της Συνταγματικής Αναθεώρησης: Οι προτάσεις της ΝΔ, οι κρίσιμες πλειοψηφίες και ο παράγοντας εκλογές

Η διεξαγωγή της θεσμικής συζήτησης θα προκαλέσει σκληρή ιδεολογική αντιπαράθεση και θα μετατρέψει την Αναθεώρηση σε κριτήριο ψήφου - Η στάση του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης

Η μοναδική, ίσως, περίπτωση θετικής ανταπόκρισης είναι η δημόσια, δεσμευτική δήλωση της ΝΔ για το πως τροποποιείται το κάθε άρθρο. Από την πλευρά της, η πλειοψηφία δεν δείχνει διάθεση να δεσμευθεί εξαρχής υποστηρίζοντας ότι αυτό είναι επίδικο της κάλπης. Με αυτό τον τρόπο η κυβέρνηση επιχειρεί να «στριμώξει» το ΠΑΣΟΚ και να το στείλει σε εθνικές εκλογές χωρίς να έχει υπερψηφίσει αλλαγές που συγκεντρώνουν ευρύτατη κοινωνική στήριξη.



Στη ΝΔ θεωρούν ότι ακόμα κι αν προγραμματικά το ΠΑΣΟΚ, ή άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης τάσσεται υπέρ της τροποποίησης του άρθρου 86, το ότι θα πάει σε εκλογές έχοντας μόλις πριν λίγους μήνες καταψηφίσει ή απέχει από την ψηφοφορία αυτό θα του στοιχίσει εκλογικά.



Αντίστοιχη στάση φαίνεται ότι προκρίνουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης θεωρώντας πολιτικά επιζήμια την ταύτιση με την κυβέρνηση λίγους μήνες πριν την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.



Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για «αναθεώρηση πλυντήριο» και προσεγγίζει την θεσμική διαδικασία ως ευκαιρία συνεννόησης των κομμάτων της κεντροαριστεράς. «Αντιδραστικές» και «αντιλαϊκές» τομές βλέπει το ΚΚΕ πίσω από την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την τροποποίηση του καταστατικού χάρτη της χώρας ενώ παράλληλα απορρίπτει το προσκλητήριο των λεγόμενων «προοδευτικών δυνάμεων» για κοινή πρόταση σημειώνοντας πως «το ΚΚΕ θα καταθέσει τις δικές του προτάσεις για την συνταγματική αναθεώρηση με κριτήριο την στήριξη των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων, χωρίς καμία αυταπάτη φυσικά για τον αντιδραστικό ρόλο και τα ασφυκτικά όρια του αστικού συντάγματος».



Ο Κυριάκος Βελόπουλος της Ελληνικής Λύσης περιορίστηκε σε δήλωση ελάχιστων δευτερολέπτων υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει αναθεωρητική Βουλή για να προχωρήσει η διαδικασία, ωστόσο είναι σαφές ότι επιχειρεί να κερδίσει χρόνο πριν την τελική του στάση. Θέση απέναντι στις κυβερνητικές προτάσεις έσπευσε να πάρει τέλος η Νέα Αριστερά δείχνοντας ότι θα επικεντρώσει τα πυρά της στα άρθρα που αφορούν τα μη κρατικά ΑΕΙ και την μονιμότητα των υπαλλήλων.



Βήμα - βήμα η Συνταγματική Αναθεώρηση Προτείνουσα Βουλή (τρέχουσα)



- Έως τον προσεχή Μάρτιο θα υποβληθούν γραπτές προτάσεις για την Αναθεώρηση. Για να γίνουν αποδεκτές θα πρέπει να υπογράφονται από τουλάχιστον 50 βουλευτές. Οι προτάσεις θα έχουν αιτιολογική έκθεση και θα προσδιορίζουν τα υπό αναθεώρηση άρθρα του Συντάγματος



- Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης θα καλέσει τα κόμματα να ορίσουν τους βουλευτές που θα συγκροτήσουν την διακομματική Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σύμφωνα με πληροφορίες για εισηγητές προκρίνονται οι Ευριπίδης Στυλιανίδης από τη ΝΔ, Παναγιώτης Δουδωνής από το ΠΑΣΟΚ και Θεόφιλος Ξανθόπουλος ή Διονύσης Καλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ.



- Η Επιτροπή μέσα στην ταχθείσα προθεσμία (2 ή 3 μηνών) θα υποβάλει την έκθεσή της στην Ολομέλεια της Βουλής.



- Θα ακολουθήσει συζήτηση για την λήψη της απόφασης που θα διαπιστώνει την ανάγκη αναθεώρησης του Συντάγματος και θα καθορίζει ειδικά τις αναθεωρητέες διατάξεις. H απόφαση αυτή της Βουλής λαμβάνεται με δυο ονομαστικές ψηφοφορίες που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον ένα μήνα. Η διαδικασία της ονομαστικής ψηφοφορίας αφορά αποκλειστικά τα αναθεωρητέα άρθρα και όχι το περιεχόμενό τους που είναι αρμοδιότητα της επόμενης Βουλής. Για την προβίβαση των διατάξεων στην επόμενη φάση απαιτείται η ψήφιση τους από τουλάχιστον 151 βουλευτές και στις δύο ψηφοφορίες.



Αναθεωρητική Βουλή (επόμενη)



- Ο Πρόεδρος της Βουλής που θα προκύψει από τις εθνικές εκλογές, θα συστήσει νέα Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος στην οποία θα διαβιβάσει τις σχετικές αποφάσεις που έλαβε η προηγούμενη Βουλή.



-τα μέλη της Επιτροπής θα πάρουν την λίστα με τα υπό αναθεώρηση άρθρα και θα κληθούν να καθορίσουν το περιεχόμενό τους.



-η τελική έκθεση θα εισαχθεί στην Ολομέλεια για ονομαστική ψηφοφορία με τις πλειοψηφίες να ορίζονται στις 151 θετικές ψήφους για τα άρθρα που στην προτείνουσα πήραν τουλάχιστον 180, και στις 180 για τα άρθρα που στην προτείνουσα εγκρίθηκαν με 151.



Απαραίτητες πλειοψηφίες Κρίσιμο στοιχείο των δυο φάσεων της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης είναι οι πλειοψηφίες που θα σχηματιστούν.



Η τρέχουσα προτείνουσα Βουλή θα διεξάγει δύο ψηφοφορίες.



Οι διατάξεις που δεν θα περάσουν τον πήχη των 151 σε μια από τις δύο ψηφοφορίες απορρίπτονται.



Για τις διατάξεις που θα πάρουν και στις δύο πρώτες διαδικασίες τουλάχιστον 180 θετικές ψήφους, τότε θα αρκούν 151 υπέρ στην επόμενη Βουλή για να αναθεωρηθούν. Οι διατάξεις που έστω σε μια από τις δυο ψηφοφορίες της προαναθεωρητικής Βουλής πάρουν από 151 έως 179 θετικές ψήφους θα χρειαστούν τουλάχιστον 180 στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή για να τροποποιηθούν.



Επαναληπτικές εκλογές Πέραν της «σπαζοκεφαλιάς» που προκαλούν τα όρια των πλειοψηφιών, επιπρόσθετους προβληματισμούς και συζητήσεις έχει προκαλέσει το ενδεχόμενο η επόμενη Αναθεωρητική Βουλή να διαλυθεί άμεσα λόγω αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης.



Σύμφωνα με ορισμένους Συνταγματολόγους η λεγόμενη «Βουλή της μιας ημέρας» θα ακυρώσει την διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης καθώς η παράγραφος 3 του άρθρου 110 του Συντάγματος για την διαδικασία αναθεώρησης αναφέρει: «Aφού η αναθεώρηση αποφασιστεί από τη Bουλή, η επόμενη Bουλή, κατά την πρώτη σύνοδό της, αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις».



Κυβερνητικές πηγές απαντώντας στον συγκεκριμένο προβληματισμό επικαλούνται νομολογία του Αρείου Πάγου σύμφωνα με την οποία η «Βουλή της μιας ημέρας» δεν λογίζεται ως Σύνοδος. Η συγκεκριμένη νομολογία του ανώτατου δικαστηρίου είχε εκδοθεί για ποινική υπόθεση που αφορούσε ενδεχόμενη παραγραφή αδικημάτων του πρώην υπουργού Γιώργου Παπακωνσταντίνου, ωστόσο οι κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν ότι η ερμηνεία της πρέπει να εφαρμοστεί κατ' αναλογία και για την υπό έναρξη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης.