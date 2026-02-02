Προϋπολογισμός, μη κρατικά πανεπιστήμια, ποινικές ευθύνες υπουργών και εκλογή ηγεσίας της Δικαιοσύνης, οι 4 «κορωνίδες» της συνταγματικής αναθεώρησης

να μην επιτρέπεται να ψηφίζονται προϋπολογισμοί, οι οποίοι εκτρέπουν τα δημόσια οικονομικά, αλλά και το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει μείνει μοναδική εξαίρεση μαζί με την Κούβα, ενώ χαρακτήρισε «προσωρινή λύση» τα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων που επιτρέπεται να ιδρύονται πλέον και στη χώρα μας.





Σε 4 σημεία εστίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχετικά με την διαδικασία της αναθεώρησης του συντάγματος, σημειώνοντας τα κόμματα πέριξ του Κέντρου θα αναμετρηθούν με την Ιστορία στο ζήτημα αυτό. Ξεχώρισε την ιδέαΕπίσης, αναφέρθηκε στην αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών, τονίζοντας ότι πρέπει να υπάρξουν φίλτρα και επισήμανε ότι αυτό που δεν πρέπει να συμβαίνει είναι η εξάρτηση της παραπομπής ενός υπουργού στη Δικαιοσύνη από τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς, ενώ τόνισε ως ένα από τα πλέον σημαντικά θέματα τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη να συνδεθεί η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων με την μονιμότητα«Σήμερα εκκινεί μια κορυφαία διαδικασία, η -νομίζω- κορυφαία διαδικασία, που είναι η διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Είναι μια διαδικασία που, προφανώς, δεν εξαντλείται στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, αλλά επεκτείνεται και στην επόμενη. Και νομίζω ότι το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων και η κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά και όλα τα υπόλοιπα κόμματα της Αντιπολίτευσης, θα αναμετρηθούν με την Ιστορία. Και θα δώσουν εξετάσεις ξεχωριστά ο καθένας και συνολικά το πολιτικό σύστημα στους πολίτες. Εμείς δεν θέλουμε μία διεκπεραιωτική διαδικασία Συνταγματικής Αναθεώρησης. Ο Πρωθυπουργός ως Πρόεδρος της ΝΔ και επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί θυμίζω: είναι μια κοινοβουλευτική διαδικασία, όχι μια διαδικασία κυβερνητική, επιδιώκει μια αναθεώρηση Συντάγματος με τη μέγιστη δυνατή συναίνεση- ούτως ή άλλως χωρίς αυτή δεν μπορεί να γίνει κάτι- όπου θα δημιουργήσει ένα νέο μοντέλο, ένα νέο υπόδειγμα διακυβέρνησης. Ξεχωρίζω τέσσερα σημεία», είπε ο κ. Μαρινάκης.Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα τέσσερα σημεία, με το πρώτο, το οποίο θεωρεί «το πιο σημαντικό»: «είναι να μην επιτρέψουμε ξανά η χώρα μας να βρεθεί στα “βράχια” από τους επόμενους λαϊκιστές, τους επόμενους θιασώτες του “λεφτά υπάρχουν”, τους επόμενους εμπόρους ελπίδας, τους επόμενους μαξιμαλιστές. Να μην επιτρέπεται, δηλαδή, να ψηφίζονται προϋπολογισμοί, οι οποίοι εκτρέπουν τα δημόσια οικονομικά, παράγουν υπερβολικά ελλείμματα, το “δώστα όλα”, που ξεκίνησε τη δεκαετία του '80 να μείνει μόνο στην ιστορία ως μια άσχημη ανάμνηση που οδήγησε 650.000 νέους ανθρώπους στο εξωτερικό. Για εμένα αυτή είναι μια βαθιά πολιτική απόφαση, μια μεγάλη πολιτική μάχη, που κάθε κόμμα και, ειδικά, τα κόμματα που είναι πέριξ του κέντρου θα αναμετρηθούν με την ιστορία. Είτε θα το στηρίξουν και θα δείξουν ότι το κακό τους παρελθόν το απέβαλαν, είτε δεν θα το στηρίξουν «πετώντας την μπάλα στην εξέδρα» και θα δείξουν ότι δεν έχουν αλλάξει τα ίδια».Στη συνέχεια μίλησε για την αναθεώρηση του άρθρου 86: «Το δεύτερο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η αναθεώρηση του άρθρου 86. Κορυφαία προτεραιότητα, κορυφαία ευθύνη -θεωρώ- με όλα όσα έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Το έχουμε πει πολλές φορές: Δεν πρέπει να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα, να περνάει από το φίλτρο των κομματικών συσχετισμών η παραπομπή ή μη ενός Υπουργού, Υφυπουργού, ενός κυβερνητικού στελέχους στην Δικαιοσύνη. Όλες οι χώρες, όλα τα κράτη της Ευρώπης έχουν μία διαδικασία ξεχωριστή. Προφανώς. Αυτό είναι που πρέπει να συζητήσουν τα κόμματα μεταξύ τους».Όσο για το άρθρο 16: «Η Ελλάδα είχε μείνει με την Κούβα εξαίρεση. Δόθηκε μια προσωρινή σημαντική λύση για την ίδρυση παραρτημάτων. Ήρθε η ώρα να μη χαθεί άλλη μια ευκαιρία όπως χάθηκε στη Συνταγματική Αναθεώρηση, που ολοκληρώθηκε το 2008 με την τότε ιστορική κυβίστηση του ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη φορά να μη γίνει κάτι τέτοιο. Να υπάρχει η απαιτούμενη πλειοψηφία και να αλλάξει το άρθρο 16».«Και από εκεί και πέρα, όλα όσα πρέπει να κάνουμε συνολικά για τη Δικαιοσύνη, για την ηγεσία της Δικαιοσύνης και όλες τις προτεραιότητες τις οποίες περιέγραψε ο Πρωθυπουργός. Είναι ενδεικτικές οι θεματικές στις οποίες αναφέρθηκε, τα άρθρα, δηλαδή, στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, αν δείτε την αρχική του δήλωση, την εναρκτήρια δήλωση. Ο στόχος είναι να γίνει μια πιο διευρυμένη συζήτηση, να εντάξουμε όλο και περισσότερα άρθρα και θα ήθελα να κλείσω με κάτι, σκοπίμως, το οποίο θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη αξία, αντίστοιχη για εμένα με τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη συνταγματική πρόβλεψη για τους όποιους επόμενους προϋπολογισμούς, που είναι η αξιολόγηση. Και εδώ νομίζω ότι είναι μια πολιτική μάχη, όπου θα φανεί αν η Ελλάδα έχει πραγματικά το βλέμμα της στο 2030 και πολύ μετά ή αν είναι κολλημένη στο παρελθόν. Ήρθε η ώρα να δούμε το ζήτημα της αξιολόγησης στο Δημόσιο, να το συνδέσουμε με το Σύνταγμά μας και με τη συζήτηση περί μονιμότητας και εδώ νομίζω ότι όλοι μας θα αναμετρηθούμε με την ιστορία και με το ποια χώρα θέλουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.Για την πρόθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για την αναθεώρηση του άρθρου 86, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: «Το πρώτο το έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές, έχοντας προαναγγείλει, ουσιαστικά, την πρόθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Φίλτρο υπάρχει σε όλα τα κράτη. Φίλτρο. Απλά στα περισσότερα και φιλοδοξούμε και σε εμάς, δεν θέλουμε το φίλτρο να είναι οι συσχετισμοί των κομμάτων. Φίλτρο, για παράδειγμα μπορεί να είναι ένα σώμα δικαστών που να συμμετέχουν και κάποιοι κοινοβουλευτικοί, όχι κατά πλειοψηφία. Εμείς τί δεν θέλουμε; Δεν θέλουμε να συνεχιστεί η παραπομπή ή μη ενός διατελέσαντος υπουργού ή υφυπουργού να είναι αποτέλεσμα των συσχετισμών της Βουλής. Μπορεί να είναι για παράδειγμα, μην το πάρετε αυτό ως είδηση, υποθέσεις είναι όλες αυτές, όπως συμβαίνει σε κάποιες χώρες, που είναι ένα σώμα 15 μελών, η πλειονότητα των οποίων είναι δικαστικοί. Άρα η πλειοψηφία να μην εξαρτάται από το αν είναι στην Κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Όλα αυτά θα συζητηθούν. Δεν υπάρχει σοβαρό κράτος που να μην έχει ένα φίλτρο, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, άπαντες θα ήταν έρμαια του κάθε δικομανούς είτε και πολιτικού αντιπάλου είτε οποιουδήποτε. Πρέπει να υπάρχει ένα φίλτρο, θεωρώ όχι φίλτρο κομμάτων, δηλαδή φίλτρο συσχετισμών στη Βουλή».Για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, ο κ. Μαρινάκης είπε πως «αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πράγματι μπορεί να απολυθεί ένας δημόσιος υπάλληλος εάν υποπέσει σε κάποιο σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, που μπορεί να έχει και ποινική διερεύνηση, που είναι ανεξάρτητη και η διαδικασία η πειθαρχική να οδηγήσει σε απόλυση. Αυτό είναι ένα πράγμα. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι εντελώς διαφορετικό. Εμείς δεν πάμε σε μία λογική πειθαρχικού παραπτώματος. Αυτό δεν χρειάζεται αναθεώρηση του Συντάγματος. Εμείς πάμε σε μια λογική αξιολόγησης της αποδοτικότητας, της συνέπειας και όχι απαραιτήτως για να φτάσει στην απόλυση, αλλά ακόμα και στην επιβράβευση. Και γιατί το κάνουμε αυτό; Γιατί το ποιες θα είναι οι συνέπειες είναι θέμα του τακτικού νομοθέτη, όχι του συνταγματικού νομοθέτη, δηλαδή της νομοθεσίας η οποία θα προκύψει σε συνέχεια της αναθεώρησης του Συντάγματος».«Εμείς θέλουμε να το κάνουμε αυτό πριν και πάνω από όλα για να μπει στον υπέρτατο νόμο, που είναι το Σύνταγμα, η συγκεκριμένη πρόβλεψη, για να προστατεύσουμε τη χώρα από μελλοντικές επόμενες, μεθεπόμενες κυβερνήσεις λαϊκιστών, που για να γίνουν αρεστές μπορεί να καταργήσουν την όποια αξιολόγηση και να γίνουν όλα ίσα και όμοια ξανά στο δημόσιο και να επιστρέψουμε στις «ωραίες» δεκαετίες του ’80 και του ’90, με όλα αυτά τα πολλά προνόμια, όπου οι συνεπείς δημόσιοι υπάλληλοι δούλευαν εις βάρος του εαυτού τους και κάποιοι απολάμβαναν διάφορα προνόμια. Δηλαδή τι θέλουμε να αποφύγουμε; Θέλουμε βασικά να κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα της χώρας, εφόσον έχουμε τις απαιτούμενες πλειοψηφίες, η έννοια της αξιολόγησης, η οποία να συνδέεται και με τη μονιμότητα στο δημόσιο. Είναι μια πολύ μεγάλη πολιτική μάχη. Αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να έχει κι ένα πολιτικό κόστος, αλλά αν εξηγηθεί σωστά, θεωρώ ότι δεν θα έχει. Είναι προς όφελος κυρίως των δημοσίων υπαλλήλων, των ανθρώπων, οι οποίοι, που είναι η πλειονότητά τους, ξυπνάνε το πρωί για να εξυπηρετήσουν όλους εμάς τους υπόλοιπους. Και σίγουρα ναι, θα ξεβολευτούν κάποιοι, οι οποίοι έπαιρναν τη θέση τους και στη συνέχεια παρίσταναν τους δημοσίους υπαλλήλους. Χάθηκαν ολόκληρες δεκαετίες σε αυτή τη χώρα και σε αυτή την κουβέντα και ήρθε η ώρα να αναμετρηθούμε με την ιστορία», συμπλήρωσε.Όσον αφορά τις συναινέσεις που απαιτούνται για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: «Άπαντες και κάθε κοινοβουλευτική ομάδα ξεχωριστά, άρα και κάθε κόμμα, θα αναμετρηθούμε με την Ιστορία. Η συνταγματική αναθεώρηση έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία και κάποιες συγκεκριμένες προβλέψεις. Η βασικότερη όλων είναι το κλίμα συναίνεσης. Ουσιαστικής συναίνεσης, όχι στα λόγια. Η συναίνεση προϋποθέτει, καταρχάς, υπομονή. Να δούμε τι θα πει η κυβερνητική πλειοψηφία και τι άλλο έχουν να πουν οι υπόλοιποι. Και όσο και αν παρατίθενται δηλώσεις απόψεις, στο τέλος της ημέρας η ουσία θα μετρήσει. Εμείς θα βάλουμε κάποια συγκεκριμένα θέματα. Μακάρι να βάλουν και τα υπόλοιπα κόμματα τα δικά τους θέματα. Όλοι θα τοποθετηθούν θέλουν δεν θέλουν και εμείς και οι υπόλοιποι, επί των συγκεκριμένων θεμάτων. Εγώ έχω βάλει κάποια συγκεκριμένα πολιτικά ζητήματα σε συνέχεια της επιστολής του Πρωθυπουργού στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ως Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και της ανακοίνωσης που έκανε. Νομίζω εμείς θα επιμείνουμε η συζήτηση να γίνει επί της ουσίας, για όλα αυτά θέματα τα οποία είπαμε. Επί των τίτλων και των κατηγοριών και τα λοιπά, δεν έχει καμία αξία να χάνουμε το χρόνο μας».«Των φρονίμων τα παιδιά, πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Θεωρώ, χωρίς αυτό να είναι πρόβλεψη, γιατί στη ζωή ποτέ μην λες ποτέ, ότι δεδομένου του γεγονότος ότι η διαφορά του 2027, που θα έχουμε εκλογές, σε σχέση με το 2015, όπου ήρθαν οι λαϊκιστές, είναι ότι πλέον έχουμε δείγμα γραφής. Θέλω να πιστεύω, ότι έχουμε καταλάβει πόσο ακριβά μπορούμε να πληρώσουμε την μεταφορά της “πάνω και της κάτω πλατείας” και αναφέρομαι στα κόμματα και όχι στην κοινωνία, στο Μέγαρο Μαξίμου και στα υπουργικά γραφεία. Δηλαδή, οι λαϊκιστές είχαν έρθει, ήρθαν τα προηγούμενα χρόνια. Άρα έχουμε δείγμα γραφής. Και φόρτωσαν στη χώρα 120 αχρείαστα δισ, κάνα τριαντάρι αυξημένους ή νέους φόρους, διάφορες συμφωνίες ιδιαιτέρως επιζήμιες για τη χώρα.Αποφυλάκισαν 17.000 βαρυποινίτες. Λειτούργησαν παρα-υπουργεία δικαιοσύνης. Και η χώρα μας ήταν τελευταία, τελευταία ολογράφως με κεφαλαία και μικρά γράμματα, σε ρυθμούς ανάπτυξης την περίοδο που “έβρεχε” ανάπτυξη στην Ευρώπη, ενώ τώρα έχει διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ξαναλέω, δεν πανηγυρίζω έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε για να προσεγγίσουμε κι άλλο την Ευρώπη, αλλά σίγουρα είμαστε στο σωστό δρόμο», σχολίασε για τη συνταγματική αναθεώρηση ως αντίβαρο απέναντι στον λαϊκισμό.