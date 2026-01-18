Χωρίς καταβολή ποσού η πρόσκληση Τραμπ στη Λευκωσία για το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

«Καμία καταβολή ποσού»

«Τιμητικό για τη χώρα μας»

Σαφές μήνυμα ότι η πρόσκληση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών προς τονγια συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στογια τηδεν συνοδεύεται από οικονομικές υποχρεώσεις, στέλνει η Λευκωσία, ενώ ο ίδιος ο Κύπριος Πρόεδρος την ερμηνεύει ως αναγνώριση της γεωπολιτικής παρουσίας της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή.Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος,ανέφερε σε δήλωσή του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι οι ισχυρισμοί περί «δήθεν υποχρέωσης καταβολής χρηματικών ποσών» δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όπως σημείωσε, η πρόσκληση αφορά συμμετοχή ως μέλος για περίοδο τριών ετών, με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν νέας πρόσκλησης, χωρίς να συνεπάγεται οικονομικές υποχρεώσεις ή οποιαδήποτε καταβολή χρημάτων από τηνδιευκρίνισε ότι αναφορές που κυκλοφορούν περί «διαφορετικών νομικών καθεστώτων» ή επιλογών μόνιμης νομικής υπόστασης αφορούν, εφόσον προκύψουν, άλλα κράτη που θα το επιδιώξουν και δεν συνδέονται με την πρόσκληση που έχει λάβει η Κύπρος.Τη δική του ανάγνωση έκανε ο Κύπριος ΠρόεδροςΟ Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι έχει παραληφθεί επιστολή πρόσκλησης, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου, για συμμετοχή στοτονίζοντας πως «είναι ιδιαίτερα τιμητικό» επειδή μέσα από αυτήν αναγνωρίζεται ο ρόλος της Κύπρου στηειδικά όταν η αναγνώριση προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.Σύμφωνα με τον Πρόεδροέχει ήδη ξεκινήσει η επεξεργασία της πρότασης και, στη βάση της ανάλυσης, η Λευκωσία θα προχωρήσει στην απάντησή της. Υπενθύμισε επίσης τη συμμετοχή της Κύπρου στη διάσκεψη για τη Γάζα στην Αίγυπτο, όπου, όπως είπε, η κυπριακή πλευρά κατέθεσε συγκεκριμένες πτυχές για το πώς μπορεί να συνεισφέρει στην υλοποίηση του σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου «με τα 20 σημεία».Από κυβερνητικής πλευράς, η αξιολόγηση της πρόσκλησης παρουσιάζεται ως διαδικασία που θα καταλήξει σε απάντηση με πολιτικά, θεσμικά και εθνικά κριτήρια, ενώ η «ουσία» της πρόσκλησης, όπως τονίζεται, συνδέεται με τη διεθνή θέση της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.