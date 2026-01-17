Ελλάδα και Κύπρος πήραν πρόσκληση για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι πρόσκληση έλαβε ο Ταγίπ Ερντογάν, αλλά και η ηγεσία του Κατάρ, προκαλώντας δημοσιογραφική ανησυχία στο Ισραήλ