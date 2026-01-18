Γεραπετρίτης: Πράγματι η Ελλάδα έλαβε πρόσκληση από τον Τραμπ για να καταστεί ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης

Ο υπουργός Εξωτερικών είχε τριμερή συνάντηση στο Κάιρο με τους ομολόγους του από Κύπρο και Αίγυπτο - «Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σημασία στην πλήρη εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας»

Ελλάδα έχει λάβει πρόσκληση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να μετέχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ που δημοσίευσε το protothema.gr.





«Πράγματι, επιβεβαιώνω ότι η Ελλάδα έχει λάβει πρόσκληση από τον Πρόεδρο Τραμπ να καταστεί ιδρυτικό μέλος του Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου.





Γεραπετρίτη, η σύσταση του Συμβουλίου είναι σύμφωνη με την απόφαση 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υπέρ της οποίας η Ελλάδα ψήφισε θετικά ως εκλεγμένο μέλος. Η Αθήνα, πρόσθεσε, τάσσεται σταθερά υπέρ όλων των πρωτοβουλιών που προάγουν την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα και θα συντονιστεί τόσο με τους Ευρωπαίους εταίρους της όσο κια με συμμάχους στην περιοχή όπως η Αίγυπτος.



Συναντίληψη των τριών χωρών

Ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε ευτυχής για την παρουσία του στο Κάιρο, λέγοντας ότι η τριμερής συνεργασία έχει αποδείξει τη δύναμη και την αντοχή της. «Κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία αυτής της τριμερούς συνεργασίας αποτελεί η συναντίληψη των περιφερειακών και διεθνών σχέσεων μεταξύ των τριών χωρών».







Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή



Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών, κατά την τριμερή συζητήθηκαν κυρίως η Μέση Ανατολή. Έμφαση δόθηκε σε Γάζα και Δυτική Όχθη, ωστόσο συζητήθηκαν επίσης Συρία, Υεμένη, Σουδάν, Κέρας της Αφρικής, Ιράν, Λιβύη.



Κλείσιμο παλαιστινιακό, χαιρέτισε την έναρξη της δεύτερης φάσης του «Σχεδίου 20 σημείων» των ΗΠΑ για τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα και επαίνεσε τις προσπάθειες της Αιγύπτου, υπογραμμίζοντας πως «η παλαιστινιακή κυριαρχία είναι κρίσιμη για όλες τις πτυχές της επόμενης ημέρας στη Γάζα» και ότι μια «μεταρρυθμισμένη και ενισχυμένη Παλαιστινιακή Αρχή» μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο εταίρο για την ειρήνη. Επανέλαβε, επίσης, τη στήριξη της Ελλάδας στη λύση των Δύο Κρατών, βάσει αποφάσεων του ΟΗΕ.



Για τη Συρία, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι είναι καθοριστική για την ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο και τον αραβικό κόσμο. «Πρέπει να υποστηρίξουμε την επανένταξή της στην περιοχή», είπε, λέγοντας ότι παραμένει το αίτημα για συμπεριληπτική πολιτική μετάβαση, με τρόπο που να διασφαλίζει την εκπροσώπηση όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων χωρίς αποκλεισμούς.



Για το Ιράν, επανέλαβε ότι υπάρχει ανάγκη αποκλιμάκωσης, διαλόγου και ειρηνικής επίλυσης της κρίσης, στη βάση πλήρους σεβασμού των οικουμενικών δικαιωμάτων του ανθρώπου. «Καμία ποινή δεν πρέπει να επιβάλλεται σε όσους διαδηλώνουν υπέρ της ελευθερίας», επισήμανε.



Δίκαιο της Θάλασσας

έχει λάβει πρόσκληση από τον Αμερικανό πρόεδρογια να μετέχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικώνεπιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ που δημοσίευσε το protothema.gr.«Πράγματι, επιβεβαιώνω ότι η Ελλάδα έχει λάβει πρόσκληση από τον Πρόεδρο Τραμπ να καταστεί ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης. Εξετάζουμε πολύ προσεκτικά όλα τα σχετικά έγγραφα», δήλωσε από το Κάιρο, όπου βρέθηκε για την τριμερή συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών τηςτηςκαι τηςΣύμφωνα με τον κ.η σύσταση του Συμβουλίου είναι σύμφωνη με την απόφαση 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υπέρ της οποίας η Ελλάδα ψήφισε θετικά ως εκλεγμένο μέλος. Η Αθήνα, πρόσθεσε, τάσσεται σταθερά υπέρ όλων των πρωτοβουλιών που προάγουν την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα και θα συντονιστεί τόσο με τους Ευρωπαίους εταίρους της όσο κια με συμμάχους στην περιοχή όπως η Αίγυπτος.Ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε ευτυχής για την παρουσία του στο Κάιρο, λέγοντας ότι η τριμερής συνεργασία έχει αποδείξει τη δύναμη και την αντοχή της. «Κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία αυτής της τριμερούς συνεργασίας αποτελεί η συναντίληψη των περιφερειακών και διεθνών σχέσεων μεταξύ των τριών χωρών».«Έχουμε δηλώσει πολλές φορές, και επιβεβαιώσαμε για άλλη μια φορά σήμερα, την προσήλωσή μας στο Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, των αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», επισήμανε, προσθέτοντας: «Προκρίνουμε τη διπλωματία έναντι του πολέμου και προωθούμε τη σταθερότητα στην περιοχή αντί του χάους. Πιστεύουμε στη συνεργασία και την κατανόηση, αποφεύγοντας το μίσος και τη διαίρεση».Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών, κατά την τριμερή συζητήθηκαν κυρίως ηΈμφαση δόθηκε σε Γάζα και Δυτική Όχθη, ωστόσο συζητήθηκαν επίσηςΓια τοχαιρέτισε την έναρξη της δεύτερης φάσης του «Σχεδίου 20 σημείων» των ΗΠΑ για τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα και επαίνεσε τις προσπάθειες της Αιγύπτου, υπογραμμίζοντας πως «η παλαιστινιακή κυριαρχία είναι κρίσιμη για όλες τις πτυχές της επόμενης ημέρας στη Γάζα» και ότι μια «μεταρρυθμισμένη και ενισχυμένη Παλαιστινιακή Αρχή» μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο εταίρο για την ειρήνη. Επανέλαβε, επίσης, τη στήριξη της Ελλάδας στη λύση των Δύο Κρατών, βάσει αποφάσεων του ΟΗΕ.Για τηο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι είναι καθοριστική για την ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο και τον αραβικό κόσμο. «Πρέπει να υποστηρίξουμε την επανένταξή της στην περιοχή», είπε, λέγοντας ότι παραμένει το αίτημα για συμπεριληπτική πολιτική μετάβαση, με τρόπο που να διασφαλίζει την εκπροσώπηση όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων χωρίς αποκλεισμούς.Για τοεπανέλαβε ότι υπάρχει ανάγκη αποκλιμάκωσης, διαλόγου και ειρηνικής επίλυσης της κρίσης, στη βάση πλήρους σεβασμού των οικουμενικών δικαιωμάτων του ανθρώπου. «Καμία ποινή δεν πρέπει να επιβάλλεται σε όσους διαδηλώνουν υπέρ της ελευθερίας», επισήμανε.

Παράλληλα, έγινε επισκόπηση των εξελίξεων στην Αφρική και δόθηκε έμφαση στη θαλάσσια ασφάλεια και την παράτυπη μετανάστευση.



«Η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Κύπρος δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην πλήρη εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, ιδίως στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία αποτελεί βασικό σύνδεσμο στις διεθνείς εμπορικές οδούς. Η ασφάλεια των θαλασσίων οδών και του εμπορίου αποτελεί επίσης προτεραιότητα για την Ελλάδα, ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλεία», είπε.