Μιχαηλίδου για Βαρουφάκη: Δεν είναι κουλ τα ναρκωτικά, έχω χάσει φίλο από ecstasy, ντροπή!

«Δεν γίνεται όταν μιλάμε για οικογένεια, για ενδοοικογενειακή βία να έχουμε ανθρώπους που στον δημόσιο λόγο τους να λένε ότι είναι “κουλ” να κάνεις ναρκωτικα»

Με το προσωπικό της βίωμα σχολίασε η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου, όσα είπε ο Γιάνης Βαρουφάκης για τη χρήση ναρκωτικών, αναφέροντας στο MEGA ότι «έχω χάσει φίλο μου από ecstasy στην Αγγλία».

Χαρακτηρίζοντας «χυδαία και επικίνδυνα» όσα είπε πριν από λίγα 24ωρα ο επικεφαλής του ΜεΡΑ25, η κυρία Μιχαηλίδου έκανε λόγο για «ντροπή».

«Δεν γίνεται όταν μιλάμε για οικογένεια, για ενδοοικογενειακή βία να έχουμε ανθρώπους που στον δημόσιο λόγο τους να λένε ότι είναι “κουλ” να κάνεις ναρκωτικα» είπε χαρακτηριστικά η κυρία Μιχαηλίδου.



«Δεν είναι καθόλου “κουλ” να κάνεις ναρκωτικά. Κόσμος υποφέρει, οικογένειες χάνουν τα παιδιά τους, έχω χάσει φίλο μου από ecstasy στην Αγγλία. Δεν είναι κουλ, είναι αναχρονιστικό, είναι χυδαίο, είναι επικίνδυνο, λάθος και μεγάλη ντροπή» κατέληξε η κυρία Μιχαηλίδου για τις δηλώσεις Βαρουφάκη.
