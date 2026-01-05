Γεραπετρίτης για Βενεζουέλα: Η Ελλάδα θα υποστηρίξει την καθολική τήρηση του Διεθνούς Δικαίου στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Έχουμε υποχρέωση να υποστηρίξουμε τις αρχές και αξίες, οι οποίες για 80 χρόνια έχουν στηρίξει την ειρήνη και την ευημερία στον κόσμο, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών

«Ο λαός τηςέχει το αναφαίρετο δικαίωμα να αποφασίσει για το μέλλον του, με πλήρη σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και στις αρχές της δημοκρατίας», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνάντησής του με τον υπουργό Εξωτερικών του Βασιλείου του Μπαχρέιν(Abdullatif bin Rashid Alzayani).Όπως επεσήμανε, «σήμερα, στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του, σε λίγη ώρα στη Νέα Υόρκη, η Ελλάδα θα υποστηρίξει την καθολική τήρηση του Διεθνούς Δικαίου».Πρόσθεσε πως τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπως η Ελλάδα και το Μπαχρέιν, έχουμε ξεχωριστή υποχρέωση να υποστηρίξουμε τις αρχές και αξίες, οι οποίες για 80 χρόνια έχουν στηρίξει την ειρήνη και την ευημερία στον κόσμο.Ελλάδα και Μπαχρέιν συμφώνησαν να εργαστούν στενά για την ενίσχυση της διμερούς τους συνεργασίας σε πολλούς τομείς, όπως στο εμπόριο, τις επενδύσεις και τον τουρισμό.«Είμαστε αμφότεροι υποστηρικτές της συνδεσιμότητας, μέσω της ενέργειας, των μεταφορών, των ψηφιακών δικτύων, της ανθρώπινης κινητικότητας, δεδομένου ότι αποτελεί τη βάση της διαπεριφερειακής συνεργασίας, πάνω στην οποία οικοδομείται η οικουμενική ασφάλεια και σταθερότητα», επεσήμανε.Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ιδίως στη Γάζα.«Προσβλέπουμε στην εμπέδωση της εκεχειρίας στη Γάζα, τη μετάβαση στην επόμενη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένης της ανάκαμψης και ανοικοδόμησης της περιοχής, και σε μια περιεκτική πολιτική διαδικασία προς τη λύση των δύο κρατών», υπογράμμισε ο κ. Γεραπετρίτης.«Η Ελλάδα είναι σε θέση να συμβάλει στην υλοποίηση του ειρηνευτικού σχεδίου, δεδομένων των στρατηγικών μας σχέσεων με τον αραβικό κόσμο, και ιδίως της στήριξης που παρέχουμε στην Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά βεβαίως και τη σχέση που διατηρούμε με το Ισραήλ».Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στον πυρήνα όλων των διεθνών οργανισμών αποτελεί την πραγματική εγγύηση για την ουσιαστική συνεισφορά της χώρας μας στην ειρήνη της πολύπαθης αυτής περιοχής».Συζητήθηκε, επίσης, η εύθραυστη κατάσταση στην Υεμένη, τη Σομαλία και την Ερυθρά Θάλασσα, περιοχή, στην οποία η Ελλάδα διατηρεί μια ουσιαστική συμβολή έχοντας την καθοδήγηση της θαλάσσιας επιχείρησης ASPIDES για την προστασία της ναυσιπλοΐας.«Είναι ζωτική ανάγκη να μην μπούμε σε ένα νέο κύκλο αντιπαραθέσεων και κρίσεων στην κρίσιμη αυτή περιοχή», ανέφερε.Όπως είχε αναφέρει ο υπουργός και στο Φόρουμ «Manama Dialogue» τον περασμένο Νοέμβριο, το Μπαχρέιν δεν είναι απλώς ένας περιφερειακός δρων, πρόκειται για ένα κράτος με γεωπολιτική ισχύ πολύ μεγαλύτερη του γεωγραφικού του μεγέθους.

05.01.2026, 18:04