Άνω - κάτω το ΠΑΣΟΚ από το νέο έτος: Η ακούνητη βελόνα στις δημοσκοπήσεις, οι διαφορετικές γραμμές, ο Τσίπρας και η Καρυστιανού
Οι προτάσεις ενόψει Συνεδρίου που αιφνιδιάζουν τη Χαριλάου Τρικούπη - Τι πρότεινε ο Δούκας για τους υποψήφιους βουλευτές
Σκηνικό έντασης και σκληρών αντιπαραθέσεων εν’ όψει του Συνεδρίου το Μάρτιο φέρνει στο ΠΑΣΟΚ ο νέος χρόνος, ενώ στο φόντο παραμένει η «ακούνητη βελόνα» και ο κίνδυνος απώλειας της δεύτερης θέσης στα γκάλοπ και αργότερα στις εκλογές, όπου η Χαριλάου Τρικούπη θα κληθεί να αναμετρηθεί εκ νέου για την πρωτοκαθεδρία της κεντροαριστεράς, εφόσον μπουν δυναμικά στη μάχη της κάλπης νέα κόμματα υπό τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού.
Από τις πρώτες μέρες του 2026, όπως όλα δείχνουν, θα αρχίσουν να αναμετρώνται στο ΠΑΣΟΚ οι διαφορετικές «γραμμές» για την πορεία του κόμματος κατά την προεκλογική αλλά και τη μετεκλογική περίοδο, με τα στελέχη και τους βουλευτές να βρίσκονται σε διάταξη μάχης και να ετοιμάζουν την «επίθεση» για την επικράτηση της άποψής τους. Τα διλήμματα στα οποία καλούνται να απαντήσουν είναι πολλά, σύνθετα και αρκετά μακριά από τη «μυωπική» αντίληψη που βλέπει το Συνέδριο ως ένα πεδίο αναμέτρησης μηχανισμών. Το μείζον ζήτημα για όλα τα στελέχη, ανεξάρτητα από την επιλογή τους στην εκλογή ηγεσίας, είναι πως θα καταφέρουν έστω και στο …παραπέντε να ορίσουν από θέση ισχύος τις εξελίξεις στην κινούμενη άμμο της κεντροαριστεράς και να διαψεύσουν έτσι κάθε σενάριο που συνδέεται με τη θεαματική ανακατάληψη του χώρου από το κόμμα Τσίπρα. Η συζήτηση για τη δημιουργία κόμματος και από τη Μαρία Καρυστιανού προσθέτει δυσκολίες στην εξίσωση, όμως σε αυτή τη φάση είναι το «ανακάτεμα της τράπουλας» από τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ που αναγκάζει το ΠΑΣΟΚ να δράσει άμεσα και «προληπτικά» για την αναχαίτιση τυχόν διαρροών προς την «Ιθάκη».
Στη Χαριλάου Τρικούπη επί του παρόντος οργανώνουν δράσεις για την ηγεσία με τη συμμετοχή στενών συνεργατών του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ η Πολιτική Γραμματεία Συνεδρίου που συγκροτήθηκε με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των κορυφαίων στελεχών για τα «διλήμματα» που κάθε φορά προκύπτουν, έχει να συνεδριάσει από τις αρχές του Νοεμβρίου. Ακόμη και στο «ενσταντανέ» με τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα στη Χαριλάου Τρικούπη ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάποιοι από τους στενούς του συνεργάτες, αφού δεν είχαν κληθεί να παραστούν στελέχη της Πολιτικής Γραμματείας. Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Άννα Διαμαντοπούλου και άλλα στελέχη της πρώτης γραμμής, όπως ο Μανώλης Χριστοδουλάκης που εξακολουθούν πάντως να κάνουν «εξορμήσεις» στο λεκανοπέδιο και στην περιφέρεια αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία για τη διεύρυνση της «δεξαμενής» των εσωκομματικών τους φίλων εν’ όψει Συνεδρίου. Οι κορυφαίοι που δεν είναι βουλευτές, όπως ο Χάρης Δούκας και η Άννα Διαμαντοπούλου, έχουν εκ των πραγμάτων προσανατολισμό ισχυροποίησης της θέσης τους στην εσωκομματική σκακιέρα, κάτι που θα τους επιτρέψει να εκλεγούν «ψηλά» στη νέα Κεντρική Επιτροπή.
Ο Χάρης Δούκας κάνοντας την πρόταση για προκριματικές εκλογές για την ανάδειξη των υποψηφίων βουλευτών του κόμματος προκάλεσε μια συζήτηση που αιφνιδίασε τη Χαριλάου Τρικούπη, αφού προεδρικά στελέχη, όπως ο Βαγγέλης Τσόγκας, έσπευσαν να υποστηρίξουν ότι δεν γίνεται πουθενά μια τέτοια διαδικασία. Ο κ. Δούκας όμως επανήλθε υπενθυμίζοντας ότι υπάρχει σαφής πρόβλεψη στο καταστατικό του κόμματος, το οποίο ψηφίστηκε στο Συνέδριο του 2022 επί προεδρίας Νίκου Ανδρουλάκη. «Θέλουμε ένα ανοιχτό, συμμετοχικό κόμμα. Η επιλογή των υποψήφιων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι μια ουσιαστική, δημοκρατική διαδικασία, με ανοιχτά ψηφοδέλτια και άμεση συμμετοχή των μελών και των φίλων του Κινήματος. Για όσους κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, επαναλαμβάνω τις δύο προτάσεις μου», τόνισε ο κ. Δούκας και εισηγήθηκε με ανάρτησή του: «Άμεση συγκρότηση της Επιτροπής Ψηφοδελτίου προς αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων με βάση το άρθρο 33, παράγραφος 6 του Καταστατικού και προκριματικές εκλογές, όπως επίσης προβλέπεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1 του Καταστατικού, με τους νυν βουλευτές να είναι αυτοδικαίως υποψήφιοι».
Ο Δήμαρχος Αθηναίων την ίδια ώρα πυκνώνει τις τηλεδιασκέψεις με στελέχη που τον στήριξαν στην περσινή εσωκομματική μάχη και φαίνεται ότι τυγχάνει ευρείας αποδοχής στο σώμα των «πράσινων» αυτοδιοικητικών που κατάφεραν στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ να «απειλήσουν» την αριθμητική υπεροχή των «γαλάζιων» συναδέλφων τους. Κινείται δραστήρια διεκδικώντας κεντρικό ρόλο στο σκηνικό των ραγδαίων εξελίξεων στο χώρο της κεντροαριστεράς, με την άποψη ότι η αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ προς τις εκλογές δεν πρέπει να ταυτιστεί με τη συνθήκη της πολιτικής «απομόνωσης». Λέει «ναι» στο διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις –άρα και με το κόμμα Τσίπρα- και προτείνει να υπάρξει απόφαση Συνεδρίου για ένα καθαρό «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Η πρότασή του φαίνεται ότι δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία στο Συνέδριο, παρότι και ο Παύλος Γερουλάνος τάσσεται υπέρ του διαλόγου με άλλες δυνάμεις, όχι όμως και με της Νέας Δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση το «στοίχημα» του κ. Δούκα είναι να αφήσει διακριτό στίγμα στο Συνέδριο και να διατηρήσει ενισχυμένο τον κομματικό του κύκλο μετά και από την απόφαση του Μανώλη Χριστοδουλάκη (εκ των βασικών υποστηρικτών του το 2024) να οργανώσει πιο μεθοδικά το δικό του δίκτυο κομματικών φίλων ανά την Ελλάδα. Ο Χριστοδουλάκης, ως Γραμματέας του κόμματος επί Φώφης Γεννηματά, είχε ανοίξει από τότε «περπατησιά» προς αυτήν την κατεύθυνση, εξασφαλίζοντας περίοπτη θέση και στο προηγούμενο Συνέδριο, όπου επιβεβαιώθηκε η άνετη επικράτηση του μηχανισμού Ανδρουλάκη. Δούκας, Γερουλάνος αλλά και ο Χριστοδουλάκης συνομιλούν και συχνά ανταλλάσσουν απόψεις με το Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος θα είναι ένας εκ των βασικών ομιλητών στο Συνέδριο.
Εκεί, παρά τις χαμηλές πτήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ισχνής δημοφιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη στο κάδρο των πολιτικών αρχηγών, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι το επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη θα προσπαθήσει να «ελέγξει» εκ νέου μεγάλα ποσοστά Συνέδρων. Έμπειρο στέλεχος συμπληρώνει την πρόβλεψή του λέγοντας ότι «ο Ανδρουλάκης εκτός από το να «ελέγξει» το Συνέδριο θα προσπαθήσει να συγκροτήσει ψηφοδέλτια με την προοπτική εκλογής όσο το δυνατόν περισσότερων «προεδρικών» σε κάθε εκλογική περιφέρεια, με το βλέμμα στο μετεκλογικό τοπίο». Το ίδιο στέλεχος επισημαίνει ότι «αν στο Συνέδριο μετακινήσουμε το ενδιαφέρον μας από τη «μεγάλη εικόνα» σε όσα τρέφουν επί της ουσίας τους «μηχανισμούς» και τους «ομαδάρχες» τους τότε θα έχουμε χάσει την τελευταία ευκαιρία ανασυγκρότησης με υγιείς όρους της παράταξης μπροστά στην κρισιμότερη εκλογική μάχη».
Η Άννα Διαμαντοπούλου μέσω στελεχών της θα συμμαχήσει, όπως λένε για να δυναμώσει την παρουσία της στις εσωκομματικές κάλπες του Συνεδρίου με την προεδρική ομάδα, ωστόσο επιμένει στις δημόσιες παρεμβάσεις της να κάνει κριτική στην ηγεσία. Έχει ζητήσει να συγκροτηθεί μια στιβαρή ηγετική ομάδα δίπλα στην ηγεσία και να λειτουργεί με «κανονικούς» ρυθμούς το κόμμα, εννοώντας ότι η Χαριλάου Τρικούπη πρέπει να είναι ανοιχτή σε κάθε διαφορετική άποψη και στις προειδοποιήσεις, πχ για την «ακούνητη βελόνα». Μπορεί η συγκεκριμένη προειδοποίηση να έχει την υπογραφή του Γερουλάνου, όμως ακόμη και οι πλέον πιστοί οπαδοί του Ανδρουλάκη, συντάσσονται με τη ρεαλιστική καταγραφή των δεδομένων.
Το ενδεχόμενο να απολέσει το ΠΑΣΟΚ τη δεύτερη θέση στις επόμενες δημοσκοπήσεις (όταν ιδρυθεί πχ το κόμμα Τσίπρα) «παγώνει» τη «ψυχολογία» στελεχών αλλά και ενώνει δυνάμεις. Οι καλά γνωρίζοντες επισημαίνουν ότι μεταξύ Δούκα, Γερουλάνου και Άννας Διαμαντοπούλου έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα «γέφυρες» επικοινωνίας κι ότι οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει στο πεδίο των αναλύσεων όλων των πιθανών σεναρίων. Σε αυτό που καταρχάς συμφωνούν, όπως λένε συνομιλητές τους, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει από την αρχή του χρόνου να δημιουργήσει δυνατά γεγονότα για να τραβήξει τους προβολείς και να επιβάλει την «ατζέντα» στην επικαιρότητα ως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το γεγονός ότι στις δύο πρώτες εκδηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα δεν εμφανίστηκαν σημαίνοντα στελέχη του ΠΑΣΟΚ με διάθεση «μεταγραφής» στο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, δίνει άλλωστε το χρόνο και τη δυνατότητα στη Χαριλάου Τρικούπη να επανεξετάσει τις κινήσεις της και να ανοίξει το παιχνίδι σε όλες τις εσωκομματικές τάσεις. Κάποιοι λένε ότι είναι η ώρα οι «γέφυρες» συνεννόησης να απλωθούν και προς ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, καθώς αρκετά στελέχη των δύο κομμάτων της αντιπολίτευσης έχουν ήδη «διαγράψει» το ενδεχόμενο πρόσδεσης στο κόμμα Τσίπρα.
