Σε αναβρασμό η Κεντροαριστερά: Η πρώτη αυτοοργάνωση Τσίπρα, ο αέρας μεταγραφών στο ΠΑΣΟΚ και η παραίτηση Μάλαμα

Παραμονές Χριστουγέννων και οι τεκτονικές πλάκες της Κεντροαριστεράς κινούνται πλέον με μεγάλη ταχύτητα, προμηνύοντας ένα νεό πολιτικό σκηνικό με την έλευση του 2026, αλλά και αρκετές εκπλήξεις στο προοδευτικό ημισφαίριο.Δίνοντας ραντεβού στις 17 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη, η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα βρίσκει σιγά σιγά έδαφος, ενώ έχουν εκκινήσει σε επίπεδο βάσης τα καλέσματα για αυτοοργάνωση, ξεκινώντας από την... Μεσσηνία. Με διακριτικό τίτλο «Πρωτοβουλία Πολιτών Μεσσηνίας» και με αίτημα «επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης με ηγέτη τον Τσίπρα», την εμφάνισή τους έκαναν οι πρώτες υπογραφές πολιτών που ζητούν στο μακροσκελές κείμενο – προσκλητήριό τους «για την επίτευξη του στόχου της ανασύνθεσης-επανίδρυσης της προοδευτικής παράταξης, πιστεύουμε πως πρέπει να ακολουθήσουμε την λογική που έθεσε ο φυσικός ηγέτης της, Αλέξης Τσίπρας».Στο πλαίσιο αυτο, «οι συνυπογράφοντες του κειμένου από την Μεσσηνία επισημαίνουν ότι «ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση για την υλοποίηση της ενιαίας έκφρασης του προοδευτικού χώρου», καταλήγοντας πως «μέσα από τη συμμετοχή του καθένα και της καθεμιάς, τις μικρές ή μεγάλες πρωτοβουλίες, να χτίσουμε όλοι μαζί ένα μεγάλο κίνημα, ικανό να δώσει πολιτική υπόσταση στο πλειοψηφικό πια αίτημα: Δεν πάει άλλο! Μας αξίζει μια Ελλάδα καλύτερη!».Την ίδια ώρα, είναι θέμα χρόνου, κατά ασφαλείς πληροφορίες, ότι αντίστοιχα καλέσματα θα εκδηλωθούν στις αρχές του 2026 και σε άλλα σημεία ανά την Ελλάδα, καθώς θα πυκνώνουν και οι παρουσιάσεις της «Ιθάκης», με ομιλητές πρόσωπα εντός, εκτός και επί ταυτά του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.Μπροστά στη δυναμική που αναπτύσσεται στον προοδευτικό χώρο, το ζήτημα της συνοχής της ευρωομάδας του αντιμετωπίζει μετά τη διαγραφή του Νίκου Παππά ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ο οποίος έχει απομείνει με 3 ευρωβουλευτές, αλλά όχι για πολύ, κατά καλά πληροφορημένες πηγές. Στον αντίποδα, ο Νικόλας Φαραντούρης συνυπήρξε πρόσφατα στο ίδιο πάνελ σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες με την Μαρία Καρυστιανού, φουντώνοντας τα σενάρια για τυχόν μεταπήδησή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα της, αν και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν αποκλείουν σε ιδιωτικές τους συζητήσεις να κατευθυνθεί και στο ΠΑΣΟΚ, όπου διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, κυρίως με την πλευρά του Χάρη Δούκα. Ταυτόχρονα, πονοκέφαλο στην Κουμουνδούρου προκαλεί και η «αφωνία» της Έλενα Κουντουρά, η οποία έχει καιρό να τοποθετηθεί δημόσια απέναντι στα κομματικά και μη δρώμενα, στάση που ερμηνεύεται κατά ορισμένους στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ως τυχόν προετοιμασία για τη μεταπήδησή της σε άλλο πολιτικό φορέα. Σε ένα τέτοιο σενάριο, πάντως, δεν αποκλείεται η Κουμουνδούρου να μείνει με έναν μόνο Ευρωβουλευτή, τον Κώστα Αρβανίτη, ο οποίος διατελεί και ρόλο επικεφαλής της ομάδας.Εν τω μεταξύ, με μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα γνωστοποίησε χθες την αποχώρησή της από το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη, αιφνιδιάζοντας, κατά πληροφορίες, βουλευτές και στελέχη. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή της η κυρία Μάλαμα αναφερόμενη στον Στέφανο Κασσελάκη, «Χωρίς καμία συζήτηση με τους βουλευτές και τα στελέχη του κόμματος ανακοινώνεις προθέσεις για συνεργασίες με κόμματα εκτός του προοδευτικού κι Αριστερού χώρου.Δηλώνεις στα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ άλλων, ότι είσαι υπέρ των εξορύξεων, δεν καταδικάζεις τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δηλώνεις ότι είσαι υπέρ της δημόσιας διαφάνειας αλλά η κομματική λειτουργία παραμένει θολή». «Η στάση σου υποβαθμίζει τις προσπάθειές όλων μας, όλων εκείνων που σε ακολουθήσαμε για να εκφράσεις μια άλλη Αριστερά, σύγχρονη, πληθυντική» τονίζει η Βουλευτής Χαλκιδικής, κλείνοντας πίσω της την πόρτα του Κινήματος Δημοκρατίας.Από πλευράς του, ο Στέφανος Κασσελάκης , που βρίσκεται από το Σάββατο στις ΗΠΑ απάντησε -απευθυνόμενος στα μέλη του κόμματος- στην ανεξάρτητη πλέον βουλευτή, επισημαίνοντας πως «Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: δεν πιστεύω στις πιέσεις, στα τελεσίγραφα και στις αποχωρήσεις ως τρόπο επίλυσης των διαφορών μας. Η ενότητα δεν χτίζεται με σιωπή ούτε με φόβο. Χτίζεται με διάλογο, ειλικρίνεια και δημοκρατικές αποφάσεις», για να προσθέσει πως «όσοι επιλέγουν να αποχωρήσουν, κάνουν μια προσωπική επιλογή που τη σέβομαι. Όμως το Κίνημα Δημοκρατίας δεν ανήκει σε πρόσωπα».

Την ίδια ώρα δηλώνει ο Νίκος Μωραΐτης στο Twitter: «Τι άνθρωποι είναι αυτοί; Επαινούσαν την Κυριακή Μάλαμα και τώρα, επειδή έφυγε, έχουν πέσει σαν τα λυσσασμένα σκυλιά να τη φάνε ζωντανή. Με λάσπη, με βρομιές, όχι αστεία! Έφτιαξαν αυτόν τον αιμοβόρο στρατό στο Χ, όμως ποτέ δεν κατάλαβαν πόσο απωθητικός έως τρομακτικός είναι για τους κανονικούς ψηφοφόρους».







Μάχη για την Α΄ Θεσσαλονίκης Παρά τον αρχικό αιφνιδιασμό, στο Κίνημα Δημοκρατίας αποδίδουν τη χθεσινή παραίτηση της Κυριακής Μάλαμα στην... Α΄ Θεσσαλονίκης, όπου θα επιθυμούσε να είναι υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές η σημερινή βουλευτής Χαλκιδικής, αφού ειναι μεγαλύτερες οι πιθανότητες να υπάρξει εκλόγιμη θέση για το Κίνημα Δημοκρατίας. Μόνο που στην ίδια εκλογική περιφέρεια θα δώσει την μάχη του σταυρού και ο Μιχάλης Χουρδάκης, ο οποίος φέρεται να επικρατεί ως προς το κομματικό χρίσμα.



Πολύ περισσότερο, όταν το Κίνημα Δημοκρατίας σημειώνει το δεύτερο καλύτερο ποσοστό του στην Α΄ Θεσσαλονίκης μετά την Α΄Αθήνας, περιφέρειες που οι επιτελείς του κόμματος θεωρούν βέβαιη την εξασφάλιση εδρών, όπως και στην Πάτρα και το Ηράκλειο, γεγονός που φέρνει πιο κοντά και την υποψηφιότητα της Θεοδώρας Τζάκρη στην Α΄ Αθηνών. Εξάλλου, ο Στέφανος Κασσελάκης προανήγγειλε πως οι όποιες μετεκλογικές συνεργασίες θα περάσουν από τις αποφάσεις που θα λάβει το έκτακτο συνέδριο στις αρχές του Φεβρουαρίου, όπου η ψήφος κάθε μέλους είναι ισότιμη με αυτή του Προέδρου, δίνοντας στα μέλη τη δυνατότητα να καθορίσουν το προγραμματικό πλαίσιο. Για τους λόγους αυτούς, στο Κίνημα Δημοκρατίας εκτιμούν πως η αποχώρηση της κυρίας Μάλαμα από το κόμμα είχε βαθύτερα αίτια και δεν αποκλείεται σύντομα να αναζητήσει νέα κομματική στέγη.



Η Κασιμάτη και το... ΠΑΣΟΚ Με τις υφιστάμενες δυνάμεις στην Κεντροαριστερά να αναδιατάσσονται, στο στόχαστρο της Κουμουνδούρου έχει τεθεί και η Βουλευτής Β΄ Πειραιά, Νίνα Κασιμάτη, η οποία υπερψήφισε τις αμυντικές δαπάνες στον προϋπολογισμό του 2026, κόντρα στην κομματική γραμμή. Ήδη, η κίνηση αυτή προκάλεσε τη δυσφορία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όπως αυτή εκφράστηκε από τα χείλη του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Διονύση Καλαματιανού κι ενώ έχει πυροδοτηθεί σειρά σεναρίων που θέλουν την κυρία Κασιμάτη να κατευθύνεται προς το ΠΑΣΟΚ, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την Κοινοβουλευτική δύναμη της Χαριλάου Τρικούπη.



Σε κάθε περίπτωση, η Χαριλάου Τρικούπη επί της αρχής δε φέρεται αρνητική απέναντι σε κανένα πρόσωπο, όπως εξηγούν καλά πληροφορημένες πηγές, ακόμη και αν οι επιστροφές αφορούν πρόσωπα, τα οποία εγκατέλειψαν το ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια προς χάρη του Αλέξη Τσίπρα και μοιάζει να λοξοκοιτούν τώρα προς την επιστροφή τους στην κομματική τους μήτρα.