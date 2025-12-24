Επιστολική ψήφος και τρεις βουλευτές για τους ομογενείς στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών

Οι Έλληνες του εξωτερικού θα ψηφίζουν από το σπίτι τους, θα εκλέγουν τρεις βουλευτές και τα κόμματα θα καταρτίζουν ψηφοδέλτια Περιφέρειας Εξωτερικού με έως πέντε υποψήφιους

