Πετραλιάς προς αντιπολίτευση: Μικρόψυχη η κριτική σας στον Πιερρακάκη, δείχνει γιατί είστε μικρά κόμματα

«Το να ερχόσαστε να εκμηδενίσετε την πιο σημαντική θέση ιστορικά που έχει πάρει Έλληνας στην Ευρώπη, τι να σας πω; Ό,τι δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια» ανέφερε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών