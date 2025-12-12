Με αγκαλιές και χαμόγελα υποδέχθηκαν τον Πιερρακάκη στη Βουλή για την ανάληψη της ηγεσίας του Eurogroup - Δείτε βίντεο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Πιερρακάκης Βουλή ​Eurogroup

Με αγκαλιές και χαμόγελα υποδέχθηκαν τον Πιερρακάκη στη Βουλή για την ανάληψη της ηγεσίας του Eurogroup - Δείτε βίντεο

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας έφτασε στη Βουλή για τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026 και βουλευτές και υπάλληλοι της Βουλής του επεφύλασσαν θερμή υποδοχή

Με αγκαλιές και χαμόγελα υποδέχθηκαν τον Πιερρακάκη στη Βουλή για την ανάληψη της ηγεσίας του Eurogroup - Δείτε βίντεο
16 ΣΧΟΛΙΑ
Στη Βουλή έφτασε το απόγευμα της Παρασκευής ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης για να συμμετάσχει στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026 που ξεκινάει σήμερα.

Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup δέχτηκε τα συγχαρητήρια υπαλλήλων και δημοσιογράφων για τη χθεσινή εθνική επιτυχία στις Βρυξέλλες λίγο πριν μπει στην αίθουσα της Ολομέλειας.

Δείτε βίντεο

Πιερρακάκης στη Βουλη (1)

Πιερρακάκης στη Βουλη (2)

Πιερρακάκης στη Βουλη (3)
16 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης