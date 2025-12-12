Με αγκαλιές και χαμόγελα υποδέχθηκαν τον Πιερρακάκη στη Βουλή για την ανάληψη της ηγεσίας του Eurogroup - Δείτε βίντεο
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας έφτασε στη Βουλή για τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026 και βουλευτές και υπάλληλοι της Βουλής του επεφύλασσαν θερμή υποδοχή
Στη Βουλή έφτασε το απόγευμα της Παρασκευής ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης για να συμμετάσχει στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026 που ξεκινάει σήμερα.
Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup δέχτηκε τα συγχαρητήρια υπαλλήλων και δημοσιογράφων για τη χθεσινή εθνική επιτυχία στις Βρυξέλλες λίγο πριν μπει στην αίθουσα της Ολομέλειας.
