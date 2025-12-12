Η εκλογή είναι πρωτίστως νίκη της Πατρίδας που γνώρισε δυσκολίες και προκλήσεις, είπε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Κλείσιμο

Στο βήμα της Βουλής ανέβηκε λίγα λεπτά πριν από τις 7.30 ο υπουργός Οικονομικών. Καταχειροκροτούμενος, ξεκίνησε την ομιλία του επί του προϋπολογισμού, έκανε αναφορά στην εκλογή του, στη θέση του προέδρου του Eurogroup.«Επέστρεψα μόλις από τις Βρυξέλλες με μια μεγάλη τιμή που δεν ανήκει μόνο σε ένα πρόσωπο αλλά σε όλη τη χώρα, στην Ελλάδα, στους πολίτες που πίστεψαν και προχώρησαν μπροστά ακόμα και όταν οι προβλέψεις ήταν δυσμενείς. Η εκλογή είναι πρωτίστως νίκη της Πατρίδας που γνώρισε δυσκολίες και προκλήσεις. Αντιμετώπισε την απειλή της εξόδου από την ευρωζώνη. Η Ελλάδα δεν λύγισε προχώρησε μπροστά με μια κοινωνία που έδειξε αξιοσημείωτη αντοχή. Σήμερα κερδίζει ξανά την εμπιστοσύνη. Την εμπιστοσύνη που είναι θεμέλιο για το μέλλον», είπε στην αρχή της ομιλίας του.Στη συνέχεια ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε: «Επιτρέψτε μου μόνο μια προσωπική αναφορά: Της τελευταίες ώρες στις Βρυξέλλες αισθανόμουν ότι υπάρχουν πολλές εικόνες που με συνόδευαν. Εικόνες ανθρώπων Ελλήνων που γονάτισαν και αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από την χώρα. Εικόνα ενός πρωθυπουργού που τα τελευταία 6,5 χρόνια έκανε την διαφορά για την Ελλάδα.. Εικόνες των προκατόχων μου του κ. Σταϊκούρα και των συνεργατών μου του Θάνου Πετραλια του Γιώργου Κώτσηρα. Και ανθρώπων που χρειάστηκε να διαπραγματευτούν για ώρες και να κρατήσουν την χώρα όρθια και οφείλω να πω ότι δεν είναι από μια παράταξη. Με πήραν τηλέφωνο άνθρωποι που άκουγα την χαρά τους και την φωνή τους να σπάει.Στις συναντήσεις και συνομιλίες που είχα με υπουργούς ευρωζώνης κατάλαβα ότι η αξιοπιστία δεν ήταν ζητούμενο αλλά βεβαιότητα που κατακτήθηκε με σχέδιο και κόπο. Η εμπιστοσύνη δεν χτίστηκε από την μια στιγμή στην άλλη. Την χτίσαμε όλοι μαζί».Ο υπουργός Οικονομικών πρόσθεσε: «Σήμερα το ευρωπαϊκό οικοδόμημα αντιμετωπίζει προκλήσεις. Οφείλουμε να διαφυλάξουμε συνοχή και Ευρώπη χρειάζεται πυξίδα. Να διαμορφώσουμε Ευρώπη που προστατεύει πολίτες της. Μια κοινότητα αξιών. Έχουμε την φωνή ενός κράτους μέλους που γνωρίζει από πρώτο χέρι την σημασία της αξιοπιστίας και του να χτίζεις».Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του κ.Πιερρακάκη το λόγο πήρε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, που μετά τα συγχαρητήρια του κόμματός στον υπουργό Οικονομικών, αναρωτήθηκε ποιές πολιτικές θα ακολουθήσει, εκείνες της Γερμανίας και των πολυεθνικών ή εκείνων του ΣΥΡΙΖΑ. «Τα πράγματα δεν προσφέρονται για πανηγυρισμούς, είστε υπουργός σε μια χώρα που πλήττεται από την ακρίβεια», είπε μεταξύ άλλων.Ο κ. Πιερρακάκης σχολιάζοντας την τοποθέτηση του κ. Φάμελλου είπε αρχικά “μου γεννήθηκαν περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις με όσα είπατε. Έχω την εξής απορία. Καταγγείλατε την γερμανική πολιτική όταν ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ είναι σοσιαλδημοκράτης και παρατηρητής ήταν ο κ. Τσίπρας στο κόμμα τους. Είχα την εντύπωση ότι είστε σε μια αλληλεπίδραση μαζί τους”. Ο Υπουργός εθνικής Οικονομίας εξήγησε για μια ακόμα φορά πως το νέο δημοσιονομικό σύμφωνο έχει σταθερές δεσμεύσεις αναφορικά με το ποσοστό του πλεονάσματος που επιστρέφει ως στήριξη στην κοινωνία. “Για φέτος το ποσό διαμορφώθηκε στα 1,76 δις ευρώ. Αν είχαμε 1,77 δις ευρώ θα τα δίναμε. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι θα μπορούσε να είναι παραπάνω ας μας πει τι θα φορολογήσει. Μας είπατε για φορολόγηση του πλούτου αλλά η εμπειρία του ελληνικού λαού από τις δικές σας ημέρες είναι φορολόγηση της μεσαίας τάξης. Για να πείτε πως θα ανεβάσετε το ποσό έχετε την εξαιρετική ευκαιρία να μας πείτε: πότε ποιους και πόσο θα φορολογήσετε”.Συγχαρητήρια για την εκλογή του κ. Πιερρακάκη στο Eurogroup έδωσε και εντός της Ολομέλειας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ“Να πω και από εδώ συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Είναι σημαντικό μετά από 15 χρόνια προσπαθειών να βλέπουμε την Ελλάδα να ηγείται του Eurogroup. Η διαφωνία μας με την ασκούμενη πολιτική είναι δεδομένη” είπε.Το κλίμα διαταράχθηκε από την παρέμβαση της κυρίαςη οποία επέλεξε να επαναλάβει ακριβώς την ίδια καταγγελία που κάνει από χθες το βράδυ αναφορικά με φερόμενες απειλές που εκτόξευσε ο “Φραπές” εναντίον της ενώ την συνόδευσε από αναφορές για υπόθαλψη εγκληματία” από την κυβερνητική πλειοψηφία.