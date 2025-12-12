Ξέρουμε τι σημαίνει διαιρεμένη πατρίδα, είπε πρόεδρος της Μολδαβίας στον Νίκο Χριστοδουλίδη

Η επίσκεψη της Σάντου στην Κύπρο χαρακτηρίζεται ιστορική, καθώς είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη Μολδαβού προέδρου στο νησί έπειτα από 22 χρόνια