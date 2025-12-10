Σε τεντωμένο σχοινί οι «λειτουργικές σχέσεις» της Ελλάδας με την Τουρκία: Τι κρύβουν οι δηλώσεις Φιντάν και ο εκνευρισμός της Άγκυρας

Μέσα στο επιβαρυμένο κλίμα που έχει προκαλέσει η οξυμένη ρητορική της Άγκυρας, η Αθήνα επιδιώκει να διατηρηθούν, εφόσον είναι δυνατόν, οι βαλβίδες αποσυμπίεσης των εντάσεων και το δύσκολο «μορατόριουμ» αποφυγής εντάσεων στις διμερείς σχέσεις