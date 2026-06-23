Κωνσταντινόπουλος: «Σοβαρός παίκτης ο Τσίπρας», τι απάντησε για το ενδεχόμενο επιστροφής στην πολιτική
Κωνσταντινόπουλος: «Σοβαρός παίκτης ο Τσίπρας», τι απάντησε για το ενδεχόμενο επιστροφής στην πολιτική
«Δύσκολη περίοδος, δεν μου λείπει η καθημερινή σύγκρουση», ανέφερε ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής
«Σοβαρό παίκτη» στο πολιτικό σκηνικό χαρακτηρίζει ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος τον Αλέξη Τσίπρα, αποφεύγοντας την ίδια ώρα να πάρει θέση για την πορεία του ΠΑΣΟΚ.
Μετά από την πρόσφατη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ – με απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη- και την κίνησή του να παραδώσει την έδρα του στο κόμμα, ο πρώην βουλευτής Αρκαδίας μίλησε στον ΣΚΑΪ για τις πολιτικές εξελίξεις και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της επιστροφής του στον πολιτικό στίβο.
Απαντώντας σε ερώτηση για το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού τόνισε ότι «βρήκε χώρο και μπήκε», εννοώντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είχε καταφέρει να κάνει, όπως είχε επισημάνει, ως βασικός πρωταγωνιστής στην κεντροαριστερά το πολιτικό και δημοσκοπικό άλμα.
Για την «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού δεν έκανε προβλέψεις, ωστόσο για τον κ. Τσίπρα «είδε» έναν «σοβαρό παίκτη ο οποίος θα εξελιχθεί». Έτσι –συμπλήρωσε- γίνεται στην πολιτική.
Σχετικά με την ενασχόλησή του με την ενεργό πολιτική δράση ο κ. Κωνσταντινόπουλος αναφέρθηκε στο «σήμερα», λέγοντας ότι:
«Δύσκολη περίοδος, δεν μου λείπει η καθημερινή σύγκρουση. Σήμερα δεν μου λείπει, αύριο δεν ξέρω». Για τη δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ και για το αν δικαιώνεται η κριτική του απάντησε: «Νομίζω απέναντι στο κόμμα μου και τους θεσμούς αντιμετώπισα το θέμα της όλης διαδικασίας με απόλυτο σεβασμό. Πιστεύω ότι τα κόμμα είναι θεσμοί που πρέπει να τους σεβόμαστε, παρέδωσα την έδρα μου, ότι είχα να πω το είπα. Αν είχα δίκαιο, το κρίνει η καθημερινότητα. Όταν πήρα την απόφαση να παραδώσω την έδρα δεν ήταν εύκολο. Μετά από 17 χρόνια, δεν είχα χάσει ούτε μία φορά στην Αρκαδία, ακόμα και όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 4%».
Για τον εάν χάθηκε η ευκαιρία του ΠΑΣΟΚ να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στον χώρο της κεντροαριστεράς:
«Αυτά έχουν συμβεί. Όλοι καταλαβαίνουν ότι αμέσως μετά τις εκλογές ή και πριν θα χρειαστούν προσεγγίσεις. Τα φέρνει η ζωή με τέτοιο τρόπο που αν δεν προετοιμαστείς θα ξυπνήσεις ένα πρωί και θα τα κάνεις. Αυτό που πρέπει να πουν τα κόμματα (της αντιπολίτευσης) είναι ότι έχουμε τις προτάσεις μας, αλλά μπορούμε να προσεγγίσουμε κοινές θέσεις».
Μετά από την πρόσφατη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ – με απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη- και την κίνησή του να παραδώσει την έδρα του στο κόμμα, ο πρώην βουλευτής Αρκαδίας μίλησε στον ΣΚΑΪ για τις πολιτικές εξελίξεις και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της επιστροφής του στον πολιτικό στίβο.
Απαντώντας σε ερώτηση για το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού τόνισε ότι «βρήκε χώρο και μπήκε», εννοώντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είχε καταφέρει να κάνει, όπως είχε επισημάνει, ως βασικός πρωταγωνιστής στην κεντροαριστερά το πολιτικό και δημοσκοπικό άλμα.
Για την «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού δεν έκανε προβλέψεις, ωστόσο για τον κ. Τσίπρα «είδε» έναν «σοβαρό παίκτη ο οποίος θα εξελιχθεί». Έτσι –συμπλήρωσε- γίνεται στην πολιτική.
Σχετικά με την ενασχόλησή του με την ενεργό πολιτική δράση ο κ. Κωνσταντινόπουλος αναφέρθηκε στο «σήμερα», λέγοντας ότι:
«Δύσκολη περίοδος, δεν μου λείπει η καθημερινή σύγκρουση. Σήμερα δεν μου λείπει, αύριο δεν ξέρω». Για τη δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ και για το αν δικαιώνεται η κριτική του απάντησε: «Νομίζω απέναντι στο κόμμα μου και τους θεσμούς αντιμετώπισα το θέμα της όλης διαδικασίας με απόλυτο σεβασμό. Πιστεύω ότι τα κόμμα είναι θεσμοί που πρέπει να τους σεβόμαστε, παρέδωσα την έδρα μου, ότι είχα να πω το είπα. Αν είχα δίκαιο, το κρίνει η καθημερινότητα. Όταν πήρα την απόφαση να παραδώσω την έδρα δεν ήταν εύκολο. Μετά από 17 χρόνια, δεν είχα χάσει ούτε μία φορά στην Αρκαδία, ακόμα και όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 4%».
Τι λέει ο κόσμος«Αυτό που βίωσα μετά από όλη αυτή τη διαδικασία, από τον απλό κόσμο, δεν το είχα ξαναζήσει. Σε μία εποχή που υπάρχεις θυμός και δυσκολίες, νομίζω ο τρόπος συζήτησης να γίνει σε ένα άλλο επίπεδο γιατί θα χρειαστεί κάποια στιγμή τα κόμμα να βρουν τρόπους προσέγγισης» υπογράμμισε ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής και κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
Για τον εάν χάθηκε η ευκαιρία του ΠΑΣΟΚ να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στον χώρο της κεντροαριστεράς:
«Αυτά έχουν συμβεί. Όλοι καταλαβαίνουν ότι αμέσως μετά τις εκλογές ή και πριν θα χρειαστούν προσεγγίσεις. Τα φέρνει η ζωή με τέτοιο τρόπο που αν δεν προετοιμαστείς θα ξυπνήσεις ένα πρωί και θα τα κάνεις. Αυτό που πρέπει να πουν τα κόμματα (της αντιπολίτευσης) είναι ότι έχουμε τις προτάσεις μας, αλλά μπορούμε να προσεγγίσουμε κοινές θέσεις».
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