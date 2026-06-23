Παπασταύρου για Κτηματολόγιο: Η πολυνομία είναι ένας αόρατος φόρος στην ιδιοκτησία
Παπασταύρου για Κτηματολόγιο: Η πολυνομία είναι ένας αόρατος φόρος στην ιδιοκτησία
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε ότι η ολοκλήρωση του έργου συνιστά ένα κρίσιμο βήμα εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και ενίσχυσης της ασφάλειας δικαίου
Το Κτηματολόγιο δεν αποτελεί μόνο το τέλος μιας εκκρεμότητας δεκαετιών αλλά και την αφετηρία μιας νέας γενιάς μεταρρυθμίσεων για την ιδιοκτησία, τις επενδύσεις και τον χωροταξικό σχεδιασμό, τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στην εκδήλωση «Κτηματολόγιο: Από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια». Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «στην περίπτωση του Κτηματολογίου δεν φτάσαμε απλώς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά τον ξεπεράσαμε».
Ο Σταύρος Παπασταύρου περιέγραψε την πρόοδο του Κτηματολογίου ως μια μεταρρύθμιση που έρχεται να κλείσει ένα διαχρονικό κενό του ελληνικού κράτους. «Έρχεται να διορθώσει έναν αναχρονισμό, μία διαχρονική υστέρηση», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η ολοκλήρωση του έργου συνιστά ένα κρίσιμο βήμα εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και ενίσχυσης της ασφάλειας δικαίου.
Ο υπουργός τόνισε ότι τα οφέλη δεν εξαντλούνται στην καταγραφή της ακίνητης περιουσίας. Αντίθετα, όπως είπε, δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις για την επόμενη μεγάλη αλλαγή στον τομέα της χωροταξίας και της πολεοδομίας.
«Η προσπάθεια αυτή βάζει τις βάσεις για μία ακόμη απαραίτητη μεταρρύθμιση: τη δημιουργία ενός πραγματικού one stop shop για τις πολεοδομίες», ανέφερε, συνδέοντας το Κτηματολόγιο με την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επενδυτών.
Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στην πρόοδο των τοπικών και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων, τα οποία, όπως είπε, θα ολοκληρώσουν το πλέγμα μεταρρυθμίσεων που απαιτείται ώστε να υπάρχει σαφές και σταθερό πλαίσιο για τη χρήση γης και τις επενδύσεις σε ολόκληρη τη χώρα.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο πρόβλημα της πολυνομίας, το οποίο χαρακτήρισε τροχοπέδη για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της περιουσίας.
«Για την κυβέρνηση, η πολυνομία είναι ένας αόρατος φόρος στην ιδιοκτησία. Ένας φόρος που δεν εισπράττεται από τον διοικητή της ΑΑΔΕ, αλλά πληρώνεται καθημερινά από την κοινωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Όπως εξήγησε, η πολυπλοκότητα των κανόνων και οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων επιβαρύνουν πολίτες και επιχειρήσεις, καθυστερούν επενδυτικά σχέδια και αυξάνουν το κόστος συναλλαγών. «Είναι ακόμη ένας φόρος που μειώνει η κυβέρνηση μαζί με τους υπόλοιπους φόρους», ανέφερε, παρουσιάζοντας την απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου ως βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της κυβερνητικής πολιτικής.
Ο Σταύρος Παπασταύρου περιέγραψε την πρόοδο του Κτηματολογίου ως μια μεταρρύθμιση που έρχεται να κλείσει ένα διαχρονικό κενό του ελληνικού κράτους. «Έρχεται να διορθώσει έναν αναχρονισμό, μία διαχρονική υστέρηση», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η ολοκλήρωση του έργου συνιστά ένα κρίσιμο βήμα εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και ενίσχυσης της ασφάλειας δικαίου.
Ο υπουργός τόνισε ότι τα οφέλη δεν εξαντλούνται στην καταγραφή της ακίνητης περιουσίας. Αντίθετα, όπως είπε, δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις για την επόμενη μεγάλη αλλαγή στον τομέα της χωροταξίας και της πολεοδομίας.
«Η προσπάθεια αυτή βάζει τις βάσεις για μία ακόμη απαραίτητη μεταρρύθμιση: τη δημιουργία ενός πραγματικού one stop shop για τις πολεοδομίες», ανέφερε, συνδέοντας το Κτηματολόγιο με την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επενδυτών.
Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στην πρόοδο των τοπικών και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων, τα οποία, όπως είπε, θα ολοκληρώσουν το πλέγμα μεταρρυθμίσεων που απαιτείται ώστε να υπάρχει σαφές και σταθερό πλαίσιο για τη χρήση γης και τις επενδύσεις σε ολόκληρη τη χώρα.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο πρόβλημα της πολυνομίας, το οποίο χαρακτήρισε τροχοπέδη για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της περιουσίας.
«Για την κυβέρνηση, η πολυνομία είναι ένας αόρατος φόρος στην ιδιοκτησία. Ένας φόρος που δεν εισπράττεται από τον διοικητή της ΑΑΔΕ, αλλά πληρώνεται καθημερινά από την κοινωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Όπως εξήγησε, η πολυπλοκότητα των κανόνων και οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων επιβαρύνουν πολίτες και επιχειρήσεις, καθυστερούν επενδυτικά σχέδια και αυξάνουν το κόστος συναλλαγών. «Είναι ακόμη ένας φόρος που μειώνει η κυβέρνηση μαζί με τους υπόλοιπους φόρους», ανέφερε, παρουσιάζοντας την απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου ως βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της κυβερνητικής πολιτικής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα